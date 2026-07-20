La berline polyvalente Dacia Sandero passe à l'hybride

Devenu modèle emblématique et best-seller de la marque roumaine Dacia
, la Sandero
s'est imposée en France comme le modèle le plus vendu à particuliers tous segments confondus depuis 10 ans.
La Sandero
est également le numéro 1 des ventes à particuliers en Europe depuis 2017.
Dacia franchit une nouvelle étape avec l'arrivée de la motorisation full hybrid 155
sur son modèle emblématique Sandero.
La motorisation hybrid 155 s'inscrit dans la montée en puissance de l'hybride
au sein de la marque roumaine.
Introduite en 2023 dans la gamme Dacia sur le Jogger
, la technologie full hybrid s'est étendue en 2024 au Duster
.
En 2025, le Bigster a ouvert une nouvelle étape avec l'hybrid 155. Plus moderne, plus puissante et offrant un plus grand confort de conduite, la motorisation hybrid 155 s'est ensuite déployée sur le Duster et le Jogger
restylé.
En 2025, plus d'un véhicule Dacia
sur quatre est électrifié (HEV).
L'hybrid 155 complète la gamme de motorisations de la Sandero:
- le moteur essence SCe 65,
- le moteur essence TCe100,
- le moteur essence TCe110,
- la motorisations Eco-G 120,
- et la motorisations Eco-G 120 auto
en associant GPL
et boite automatique.
Ces moteurs sont disponibles sur la Sandero depuis le début de l'année 2026.La motorisation hybrid 155 se compose de :
- d'un moteur 4 cylindres 1.8 litre essence de 109 ch
- de deux moteurs électriques (un moteur de 50 ch et un démarreur/générateur haute tension)
- d'une batterie de 1,4 kWh (230 V)
- d'une boîte de vitesses automatique électrifiée. Celle-ci est dotée de quatre rapports dédiés au bloc thermique, ainsi que de deux autres alloués à l'électrique. Cette technologie combinée est rendue possible par l'absence d'embrayage.
Le démarrage se fait systématiquement en mode électrique.
Le freinage récupératif, associé à la capacité de récupération d'énergie de la batterie et au rendement de la boîte automatique, offre jusqu'à 80 % du temps de roulage en ville en tout électrique.
Grâce à l'hybrid 155, la Sandero affiche une consommation
combinée à 4,2 litres aux 100 km et des émissions de CO2
à partir de 96 g par km (données en cours d'homologation).L'hybrid 155 offre plusieurs bénéfices :
- une conduite plus fluide et silencieuse
- des accélérations plus réactives à bas régime
- une consommation réduite
- une utilisation simple sans contrainte de recharge
- une polyvalence adaptée aux multiples usages
- un confort de conduite accru au quotidien.
La motorisation hybrid 155 sera disponible sur les versions expression et journey
de la Sandero hybrid 155.
Photo: Dacia-Sandero
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