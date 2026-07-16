Toyota, BMW, Bosch et Repsol lancent un projet pilote d'utilisation en conditions réelles de véhicules fonctionnant avec de l'essence renouvelable
Toyota
Motor Europe, le Groupe BMW
, Repsol et Bosch lancent un projet pilote en Espagne afin de montrer comment des véhicules existants, dans des conditions réelles d'utilisation, peuvent fonctionner exclusivement avec de l'essence renouvelable
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Lancée au début du mois de juillet, cette initiative d'une durée de six mois prévoit le déploiement de véhicules Toyota
et BMW fonctionnant à l'essence renouvelable Nexa 95 de Repsol et bénéficiant du système de suivi numérique du carburant de Bosch.
Le projet pilote fournira la preuve en conditions réelles que le déploiement à grande échelle de carburants renouvelables est possible en utilisant l'infrastructure de ravitaillement, les technologies de certification numérique et les véhicules existants.
L'essence renouvelable utilisée dans le cadre de ce projet fait partie des "carburants éligibles "(Vehicles running Exclusively on Eligible Fuels ou VEEF). Le terme "carburants éligibles " désigne les carburants renouvelables ou à faible teneur en carbone qui répondent aux critères de durabilité de l'UE conformément à la directive sur les énergies renouvelables (RED) et qui, comparés aux carburants fossiles, garantissent une réduction significative des gaz à effet de serre (GES) sur l'ensemble de leur cycle de vie. Cela inclut les biocarburants produits de manière durable et les carburants renouvelables issus de déchets, de résidus ou de sources d'énergie renouvelable, comme défini dans les prises de position de l'ACEA et de FuelsEurope soutenant le déploiement de véhicules fonctionnant exclusivement avec des carburants éligibles (VEEF).
Cette initiative repose sur le déploiement d'une flotte d'environ 20 véhicules Toyota et BMW, alimentés exclusivement avec l'essence 100 % renouvelable de Repsol (Nexa 95) et bénéficiant de la technologie avancée de suivi numérique du carburant de Bosch.
Ce projet pilote vise à prouver de manière tangible et en conditions réelles qu'il est tout à fait possible de déployer à grande échelle des véhicules fonctionnant exclusivement avec des carburants éligibles, ce qui faciliterait la transition de l'Europe vers une mobilité décarbonée via une approche complémentaire reposant sur la neutralité technologique, et ce, sans laisser qui que ce soit de côté.« L'ouverture technologique est l'un des principaux piliers de la stratégie du Groupe BMW. Parallèlement à cela, nous aspirons toujours à proposer des véhicules plus efficients et plus respectueux de l'environnement. Nos modèles BMW et MINI participant à ce projet pilote axé sur l'avenir contribueront à collecter de précieuses informations, nous permettant ainsi d'offrir à nos clients du monde entier le groupe propulseur le plus performant et le plus efficient qui soit, aujourd'hui comme demain »
, a déclaré Stefan Heller, Directeur du développement du programme véhicules fonctionnant exclusivement avec des carburants éligibles (VEEF) au sein du Groupe BMW.
Le projet vise trois objectifs majeurs
:
- la commercialisation d'essence renouvelable
- grâce à l'infrastructure de Repsol, qui est actuellement l'unique fournisseur d'essence 100 % renouvelable dans les stations-service publiques espagnoles,
- la disponibilité de technologies de suivi et de certification numériques
- via le système « Digital Fuel Twin » de Bosch, qui certifie l'emploi de carburant renouvelable sur tout le cycle de vie,
- le déploiement opérationnel de flottes de véhicules
fonctionnant exclusivement avec des carburants éligibles (VEEF) - démontrant que des véhicules existants peuvent fonctionner aujourd'hui avec des carburants 100 % renouvelables grâce à l'infrastructure existante.
Le système de Bosch collectera et validera les données de ravitaillement provenant de diverses sources, notamment les informations sur le véhicule, les stations-service et les transactions effectuées à l'aide d'une carte de carburant, garantissant ainsi un suivi rigoureux et transparent de l'emploi de carburant renouvelable.
« Grâce au système ‘Digital Fuel Twin', Bosch apporte une totale transparence numérique sur l'ensemble de la chaîne de valeur des carburants renouvelables, dont la vérification et la traçabilité s'effectuent en toute fiabilité, de leur arrivée sur le marché jusqu'à leur utilisation par le client final. En contrôlant avec précision et en temps réel le carburant alimentant chaque véhicule, nous construisons le socle de confiance et de conformité réglementaire requis pour renforcer l'adoption des carburants renouvelables par le secteur de la mobilité et des transports », a déclaré Dr Marko Babic, Directeur du département produits de Bosch, en charge du système Digital Fuel Twin.
Une solution évolutive s'appuyant sur l'infrastructure et les véhicules existants
Contrairement aux solutions nécessitant de nouvelles technologies automobiles
ou des investissements dédiés à l'infrastructure, ce projet pilote s'appuie sur des véhicules particuliers existants des marques Toyota et Lexus
fournis par Toyota Espana , ainsi que sur des véhicules de flotte BMW. Il montre que les carburants renouvelables constituent une solution de décarbonation des transports routiers pouvant être mise en œuvre immédiatement, sans aucune adaptation.
L'essence renouvelable Nexa 95 de Repsol est produite à partir de matières premières conformes à la directive européenne sur les énergies renouvelables (RED). Elle permet de réduire significativement les gaz à effet de serre par rapport aux carburants fossiles, tout en restant parfaitement compatible avec les moteurs à essence et les infrastructures existantes.
L'Espagne est apparue comme le lieu idéal pour ce projet en raison de la disponibilité d'essence renouvelable, de l'étroite collaboration des partenaires dans ce pays, et du soutien opérationnel de Toyota Espana.« Chez Repsol, nous avons la conviction que notre solution de réduction des émissions a un rôle à jouer dans la décarbonation des transports. Ce projet montre en quoi les carburants renouvelables peuvent élargir le choix offert aux clients en proposant un nouveau moyen de réduire l'empreinte carbone grâce à l'infrastructure et aux véhicules existants. En tant que seule entreprise fournissant actuellement de l'essence 100 % renouvelable dans les stations-service publiques espagnoles, Repsol est fière d'apporter son expertise et son infrastructure à cette initiative réunissant Toyota, BMW et Bosch. Les données collectées en conditions réelles dans le cadre de ce projet attesteront de l'intérêt d'une approche reposant sur la neutralité technologique pour la transition de l'Europe en matière de mobilité »
, a déclaré Estíbaliz Pombo, Directrice adjointe de Repsol en charge des produits d'énergie.Favoriser la neutralité technologique en Europe
Ce projet a été pensé dans le but de fournir des informations et des enseignements précieux qui alimenteront les discussions de politique européenne actuelles en matière de décarbonation du secteur automobile
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Tandis que la politique de l'Union Européenne est pour l'heure essentiellement axée sur l'électrification, cette initiative vise à montrer que les carburants renouvelables peuvent jouer un rôle complémentaire à grande échelle dans la réduction des émissions de CO2
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Les données et les premières conclusions tirées du projet pilote seront transmises aux responsables politiques européens, aux acteurs industriels et aux médias afin de contribuer aux discussions sur la neutralité technologique et sur la potentielle intégration véhicules fonctionnant exclusivement avec des carburants éligibles (VEEF)aux futurs cadres réglementaires.« Nous sommes convaincus que les carburants renouvelables peuvent jouer un rôle clé dans la réduction des émissions de CO2, parallèlement à l'électrification. À mesure de l'avancée de la transition en cours, il apparaît de plus en plus clairement que l'objectif d'un parc automobile composé à 100 % de véhicules zéro émission pourrait ne pas être pleinement atteint d'ici 2035. Face à ce scénario de plus en plus probable, les carburants renouvelables peuvent combler le manque existant pour atteindre la neutralité carbone, notamment en étant associés aux technologies hybrides et hybrides rechargeables. Ce projet pilote vise à montrer comment les carburants renouvelables peuvent contribuer de manière significative et durable à la décarbonation actuelle, tant au niveau des véhicules neufs que de ceux existants »,
a déclaré Pascal Ruch, Vice-président de Toyota Motor Europe en charge des affaires publiques et institutionnelles.Produire un impact mesurable
L'un des principaux facteurs de réussite du projet résidera dans la promotion
d'une utilisation effective du carburant renouvelable au sein de la flotte des véhicules Toyota et BMW afin de contribuer à la réduction des émissions et de renforcer la sensibilisation actuelle sur ce sujet.
Le projet pilote fournira également de précieux enseignements pour les méthodes de suivi et de validation des activités de R&D, l'application et l'adaptation des approches existantes pour la traçabilité des ravitaillements, et la capacité des distributeurs de carburant à relier la consommation
de carburant à chaque véhicule.