La Mercedes Classe C électrique réduit de deux tiers son empreinte carbone par rapport à la Classe C thermique actuelle

La nouvelle Classe C électrique
marque la prochaine étape dans la stratégie d'électrification de Mercedes-Benz
dans le segment des berlines
de taille intermédiaire. De nombreuses mesures de durabilité, introduites pour la première fois avec le tout nouveau GLC
électrique, sont également appliquées à la nouvelle Classe C électrique
. En conséquence, la Classe
C réduit de deux tiers son empreinte carbone sur toute sa durée de vie par rapport à la Classe
C thermique actuelle.
Cela est documenté dans le Bilan environnemental à 360° vérifié par des auditeurs indépendants.
L'efficience des ressources, la réduction du CO2
et l'économie circulaire sont des axes clés durant la phase de développement. Avec ses fournisseurs, Mercedes-Benz s'appuie spécifiquement sur des matériaux à faible teneur en CO2 tels que l'aluminium, l'acier, les plastiques et les cellules de batterie. En conséquence, les émissions de CO2
dans la chaîne d'approvisionnement peuvent être réduites d'environ 23 %.Les principales contributions à la performance environnementale de la toute nouvelle Classe C électrique :
Eco-Conception : Les mesures de conservation des ressources sont intégrées dans le processus de développement de la nouvelle Classe C électrique. L'approche « Design for Environment » prend en compte les matériaux utilisés, la recyclabilité et l'utilisation accrue des matières premières secondaires déjà aux premiers stades du développement.
Aluminium à faible teneur en carbone : Mercedes-Benz fournit environ les deux tiers des besoins en aluminium du véhicule à partir d'usines d'électrolyse alimentées par des énergies renouvelables ou avec une part accrue de matériaux recyclés. En plus de la carrosserie et de la direction, des composants tels que les roues et le boîtier de la batterie sont en aluminium avec une empreinte carbone réduite.
Acier à faible teneur en carbone : Environ 45 kilogrammes d'acier provenant de fours à arc électriques alimentés par des énergies renouvelables sont utilisés pour les composants en acier fabriqués en interne.
Utilisation des matériaux secondaires : Comparée à la classe C actuellement en production en série, la part des matériaux secondaires dans les thermoplastiques a augmenté de plus de quatre fois. Au total, environ 49 kilogrammes de plastique thermoplastique recyclé sont utilisés. De nombreux composants sont partiellement fabriqués à partir de matériaux recyclés, notamment :
Coffre avant (frunk) intégrant 50 % de plastiques recyclés post-consommation.
Passages de roue avec 93 % de composants recyclés
Supports de cric fabriqués à partir de pare-chocs recyclés à 100 % provenant de véhicules en fin de vie
Pare chocs avec 83 % de matériaux recyclé
Tissu non tissé et fil dans les housses de sièges avec respectivement 34 % et 50 % de contenu recycléRéduction des émissions de carbone pendant la phase d'utilisation :
Autonomie: La nouvelle Classe C électrique offre une autonomie de 760 kilomètres sur une seule charge sur le cycle WLTP. Ce qui la rend adaptée aux longs parcours.
Haute efficience de la transmission électrique : Avec une consommation
énergétique combinée de 14,1 à 18,5 kWh aux 100 km, la nouvelle Classe C électrique est l'un des véhicules les plus efficients de son segment.
Architecture 800 volts : La technologie 800 volts constitue la base d'une grande efficience et des temps de charge particulièrement courts.
Pompe à chaleur standard multi-sources : elle allie efficience à un confort thermique élevé. La pompe à chaleur côté air utilise la chaleur résiduelle du système d'entraînement électrique et de la batterie, ainsi que l'air ambiant, pour chauffer l'intérieur. Elle ne consomme ainsi qu'environ un tiers de l'énergie électrique qu'exigerait un chauffage d'appoint équivalent pour offrir les mêmes performances
dans des conditions similaires.
Haute performance de récupération : La Classe C est équipée d'un système de freinage One-Box. Afin d'optimiser l'efficience, jusqu'à 99 % des freinages sont effectués exclusivement par récupération d'énergie. La puissance de récupération peut atteindre 300 kW, ce qui aide considérablement à augmenter l'autonomie.Écosystème de recharge intelligente avec recharge verte :
Capacité de recharge rapide : Grâce à la forte puissance de charge, il est possible de recharger jusqu'à 325 kilomètres en dix minutes.
MB. Charge Public : Via MB. Charge Public, les clients ont accès à l'un des plus grands réseaux de recharge au monde, qui compte actuellement plus de 3 millions de points de recharge.
Recharge en énergie renouvelable : La recharge verte est une composante essentielle de MB.Charge Public en Europe, au Canada, aux États-Unis et en Chine. Lorsqu'une station n'est pas encore alimentée par des énergies renouvelables, la fonctionnalité « Recharge renouvelable » recourt à des certificats d'énergie verte. Cela garantit qu'une quantité d'électricité propre équivalente à chaque recharge soit réinjectée dans le réseau.
Navigation avec intelligence électrique : Le système planifie l'itinéraire le plus rapide et le plus confortable, y compris les arrêts de charge, et réagit dynamiquement à de nombreux facteurs tels que les embouteillages ou les changements de style de conduite. MBUX visualise l'état actuel de la capacité des batteries, montre les coûts de charge attendus par arrêt de recharge et fournit des conseils
d'économie d'énergie.Production économe en énergie et économe en ressources de la toute nouvelle Classe C électrique :
Réduction des émissions de carbone à l'usine Mercedes-Benz de Kecskemét : La nouvelle Classe C électrique est produite à l'usine de Kecskemét, qui fonctionne avec des technologies économes en énergie. Les systèmes photovoltaïques sont un élément central de l'approvisionnement énergétique du site : à l'ouest de la centrale, un parc solaire au sol d'une capacité installée de 27,4 MWp a été construit sur une superficie de 240 000 mètres carrés. Avec les systèmes photovoltaïques sur les toits de l'assemblage de batteries, de l'atelier de carrosserie et des halls d'assemblage, l'usine atteint une capacité totale de 42,3 MWp. Cela peut couvrir environ 25 % de la demande énergétique annuelle.
Technologies de production : Dans l'atelier de peinture, les procédés optimisés réduisent la consommation d'énergie d'environ 20 % par rapport à l'installation existante et réduisent les émissions de carbone d'environ 80 %. Des investissements supplémentaires dans l'économie d'eau et l'évitement des déchets permettent de préserver les ressources tout au long du processus de production.Mesures en gestion de la chaîne d'approvisionnement
:
Approvisionnement responsable : Les fournisseurs doivent accepter les Normes de Sourcing Responsable (RSS) pour être éligibles à participer à de nouvelles sollicitations. En tant que cadre contractuel central de l'entreprise pour les exigences de durabilité, les normes sont appliquées à l'international. Grâce aux Normes d'Approvisionnement Responsable (RSS), l'entreprise consolide ses attentes envers les fournisseurs concernant des pratiques commerciales durables et responsables, notamment en ce qui concerne les conditions de travail, les droits humains, la protection de l'environnement
, l'éthique commerciale et la conformité. Le RSS repose, entre autres, sur des cadres reconnus internationalement, ainsi que sur le Code d'intégrité du groupe Mercedes-Benz et sa Déclaration de principes sur la responsabilité sociale et les droits de l'homme.
Accent sur les matériaux à fort CO2 : des objectifs contraignants de réduction des émissions de CO2
ont été intégrés aux processus d'approvisionnement pour des matériaux tels que l'acier, l'aluminium, les plastiques et les cellules de batterie.
Décarbonation de la chaîne d'approvisionnement : Mercedes-Benz travaille en continu avec ses partenaires pour transformer les chaînes d'approvisionnement industrielles, ce qui inclut l'expansion de la production d'acier et d'aluminium à faible teneur en carbone.
Gestion systématique des risques : Mercedes-Benz vise à réaliser des évaluations de toutes les matières premières à haut risque d'ici 2028, en mettant en place des mesures d'atténuation lorsque cela est nécessaire. Les progrès sont rapportés dans le rapport sur les matières premières de l'entreprise.Équipements intérieurs certifiés vegan :
Équipement intérieur végane : Pour la nouvelle Classe C électrique-, Mercedes-Benz propose des équipements intérieurs véganes certifiés par l'organisation indépendante The Vegan Society. La seule autre voiture
au monde à être certifiée à cet égard par The Vegan Society est le tout nouveau GLC électrique.
Matériaux testés : Mercedes-Benz a fait examiner et contrôler tous les matériaux de surface à l'intérieur du véhicule, tels que la microfibre, les textiles et le cuir synthétique.
Matériaux sans animaux : S'il y avait des indications indiquant qu'ils contenaient des composants d'origine animale, les matériaux ont subi un développement supplémentaire en coopération avec le fournisseur concerné, et les composants affectés ont été remplacés par d'autres composants sans animaux.
Concept de matériau holistique : Le pack végane optionnel porte la mention « Vegan Brand » de The Vegan Society dans le-configurateur Mercedes Benz et inclut, entre autres, la sellerie des sièges, le toit, les garnitures des portes et des montants, ainsi que des tapis.À propos du contrôle environnemental à 360°
Mercedes-Benz publie des informations environnementales spécifiques aux produits depuis 2005. Le bilan environnemental à 360° repose sur une évaluation complète du cycle de vie de chaque véhicule et est vérifiée par des auditeurs indépendants.