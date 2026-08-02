Le Mercedes-Benz CLA sacré meilleur choix électrique sur longs trajets par Green NCAP

Le Mercedes CLA
a été désigné comme le véhicule électrique
à la fois le plus écologique et le plus performant sur longue distance parmi l'ensemble des modèles testés depuis fin 2025 par l'entité environnementale de l'organisme Euro NCAP
"Green NCAP".
Cette désignation met en lumière la stratégie technologique de Mercedes
-Benz, axée sur l'optimisation aérodynamique, la maîtrise du poids et l'excellence technologique plutôt que sur la seule augmentation de la capacité des batteries haute tension.
L'organisme indépendant Green NCAP a soumis le Mercedes CLA
à un test rigoureux et représentatif des usages estivaux : un parcours réel de 800 km mixant autoroutes, voies rurales et zones urbaines, effectué avec une famille de quatre personnes à bord, leurs bagages, et le système de climatisation activé.
Les conclusions du rapport montrent qu'un profil aérodynamique soigné combiné à une haute capacité de recharge s'avère nettement plus efficace pour les longs trajets qu'une batterie surdimensionnée logée dans un SUV
d'un poids important.
Le Mercedes CLA
a affiché les caractéristiques
et résultats suivants lors de cette évaluation :
- Une consommation moyenne de 16,5 kWh/100 km
: Dans sa version 250 plus, pour un poids contenu de 2 tonnes et doté d'une batterie de 85 kWh, le CLA a enregistré une consommation moyenne de 16,5 kWh/100 km sur l'ensemble du parcours de 800 km mixant autoroutes, voies rurales et zones urbaines.
- Une autonomie réelle de 605 km
: Le véhicule a été capable de parcourir 605 km sur une seule charge
- La puissance de l'architecture 800 Volts
: Grâce à son architecture 800 Volts, le CLA n'a nécessité que 14 minutes de recharge cumulées pour finaliser la totalité du trajet de 800 km, affichant une puissance de charge moyenne de 286 kW (soit une puissance permettant de passer de 10 à 80 % de batterie en moins de 23 minutes).
En plus de ses performances routières
, le Mercedes CLA a obtenu la note
maximale de 5 étoiles décernée par Green NCAP. Cette distinction garantit un impact environnemental minimal avec des niveaux d'émissions extrêmement faibles du puit à la roue (« Well-to-Wheel »).
Le Mercedes-Benz a déjà été récompensé par le titre de « Car of the Year 2026 ».