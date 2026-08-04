La consommation de l'Audi A2 e-tron électrique 190 ch s'établit à 12,8 kWh aux 100 km

L'A2 e-tron établit une nouvelle référence en matière d'efficience chez Audi
L'Audi A2 e-tron électrique
190 ch est l'Audi la plus efficiente de tous les temps.
Selon les mesures WLTP, la consommation
énergétique préliminaire minimum du modèle électrique compact d'Ingolstadt, dans sa version de 190 ch, s'établit à 12,8 kWh aux 100 km. Cette performance est rendue possible grâce à une technologie de propulsion avancée, une aérodynamique sophistiquée et une batterie optimisée pour les usages du quotidien.« L'Audi A2 accompagne mon parcours professionnel depuis mon arrivée au sein du Groupe Volkswagen dans les années 1990. Déjà à l'époque, sa révolutionnaire version 3 litres faisait de l'efficience sa marque de fabrique »,
déclare Gernot Döllner, Président du Directoire d'Audi. « C'est précisément cette vision que nous faisons perdurer avec la nouvelle A2 e-tron : une efficience remarquable, une excellente polyvalence au quotidien et une compréhension claire de ce que les clients attendent de la mobilité électrique moderne. »Principaux éléments concernant l'Audi A2 e-tron 190 ch :
- Consommation énergétique de 12,8 kWh aux 100 km (valeur provisoire) selon le cycle WLTP
- Coefficient de traînée (Cx) de 0,24. Les optimisations aérodynamiques permettent de réduire la consommation WLTP jusqu'à 0,9 kWh aux 100 km
- Chaîne de traction électrique à haut rendement, bénéficiant d'évolutions au niveau de l'électronique de puissance, du moteur électrique et de la transmission
- Batterie LFP (lithium-fer-phosphate) de 62 kWh, affichant un rendement de charge de 89,6 % sur wallbox grâce à une stratégie de refroidissement optimisée
- Recharge bidirectionnelle : les fonctions Vehicle-to-Load (V2L) et Vehicle-to-Home2 (V2H) transforment l'A2 e-tron en système de stockage d'énergie. L'utilisation de fonction Vehicle-to-Load (V2L) nécessite un niveau de charge de la batterie haute tension d'au moins 20 %. Aérodynamique : un coefficient de traînée de 0,24 réduit la consommation de 0,9 kWh aux 100 km selon le cycle WLTP
Au-delà d'environ 100 km/h, la traînée aérodynamique représente plus de 50 % des besoins énergétiques totaux d'un véhicule. Toute réduction améliore directement l'autonomie. Avec un coefficient de traînée (Cx) de 0,24, l'Audi A2 e-tron 190 ch exploite pleinement cet avantage.
La carrosserie de l'Audi A2 e-tron applique les principes d'un design optimisé pour l'aérodynamisme : une face avant arrondie, une ligne de toit fluide et une partie arrière nettement dessinée. Cette architecture permet de réduire la traînée aérodynamique par rapport à un modèle compact conventionnel. Parmi les solutions techniques mises en œuvre figurent également des rideaux d'air, qui canalisent les flux d'air afin de limiter les turbulences, ainsi que différents dispositifs de gestion des écoulements autour des passages de roues.
L'Audi A2 e-tron est par ailleurs équipée d'une prise d'air de refroidissement active. Celle-ci reste fermée en conduite normale et à vitesse élevée afin de réduire la résistance à l'air et d'optimiser l'autonomie. Lors des phases de recharge, en cas de fortes sollicitations du groupe motopropulseur ou par températures extérieures élevées, elle s'ouvre automatiquement pour préserver la batterie et l'électronique de puissance.
Grâce à l'ensemble de ces optimisations, l'Audi A2 e-tron 190 ch affiche un gain de consommation pouvant atteindre 0,9 kWh aux 100 km par rapport à une configuration équivalente. Selon le cycle WLTP, elle atteint une consommation énergétique préliminaire de 12,8 kWh aux 100 km.Une chaîne de traction améliorée, jusqu'à 10 % plus efficiente
L'Audi A2 e-tron est animée par un moteur synchrone à excitation permanente, spécifiquement développé par Audi dans un souci d'efficience. La chaîne de traction offre des performances
efficientes précisément là où les clients les attendent : dans la circulation quotidienne, à charge partielle, sur route, lors de longs trajets et même dans des conditions plus exigeantes. Trois évolutions majeures font la différence :
- Électronique de puissance : les semi-conducteurs en carbure de silicium remplacent la technologie au silicium utilisée précédemment et réduisent considérablement les pertes de commutation, en particulier à charge partielle. Une fréquence de commutation variable réduit les pertes jusqu'à 20 watts ; des techniques de modulation alternatives diminuent les pertes de commutation jusqu'à 33 % par rapport aux méthodes conventionnelles
- Moteur électrique : des tôles plus fines, de 0,2 millimètre au lieu de 0,3 millimètre, réduisent les pertes dites « fer ». Le bobinage du stator passe d'un couplage en étoile à un couplage en triangle, déplaçant ainsi le fonctionnement vers des plages de régime plus efficientes
- Transmission : une huile à faible friction, dont la viscosité moyenne est quatre fois inférieure à celle utilisée précédemment, réduit sensiblement les pertes par frottement. Par temps froid, cela se traduit par un gain d'autonomie pouvant atteindre douze kilomètres.Une batterie hautement efficiente dotée d'une stratégie de fonctionnement intelligente
Pour la batterie de l'Audi A2 e-tron 190 ch, Audi utilise des cellules lithium-fer-phosphate (LFP) reposant sur une conception cell-to-pack : les cellules sont directement intégrées au boîtier, ce qui augmente la densité d'intégration. Il est ainsi possible d'accroître le contenu énergétique et la densité énergétique du système haute tension tout en occupant moins d'espace
. La technologie LFP ne nécessite pas de terres rares, vieillit plus lentement que de nombreuses solutions alternatives et est considérée comme particulièrement sûre. Les batteries peuvent être régulièrement chargées à 100 % dans le cadre d'un usage quotidien. Elles sont ainsi particulièrement durables et permettent de bénéficier systématiquement de leur autonomie maximale.
Grâce à sa courbe de tension caractéristique, particulièrement plate, la batterie conserve une tension élevée même lorsque son état de charge (SoC) diminue, garantissant ainsi une puissance délivrée plus constante. Ce point est important pour évaluer l'efficience globale. En effet, l'efficience ne consiste pas uniquement à réduire la consommation d'énergie : elle implique également de veiller à ce que la batterie conserve ses performances et sa facilité d'utilisation pendant toute sa durée de vie. La technologie LFP offre une meilleure stabilité face au vieillissement, ce qui en fait un choix pertinent pour la mobilité électrique au quotidien.
La chimie des cellules de la batterie LFP ne constitue qu'un élément parmi d'autres. Les gains d'efficience les plus importants résultent de l'interaction précise entre la batterie, la gestion thermique, l'électronique de recharge et les logiciels. Une stratégie de refroidissement adaptée porte le rendement de charge sur une wallbox à 89,6 %, soit une amélioration de 1,3 point de pourcentage, synonyme de pertes d'énergie réduites et d'un comportement de recharge plus constant au quotidien.
Dans l'ensemble, l'Audi A2 e-tron démontre que l'efficience d'un véhicule électrique
ne dépend pas uniquement du matériel, mais également, dans une large mesure, de la stratégie de commande. Un algorithme spécifiquement adapté aux batteries LFP évalue avec précision leur état de charge et leur état de santé.
L'Audi A2 e-tron prend également en charge la recharge bidirectionnelle : la fonction Vehicle-to-Load permet d'alimenter des appareils externes directement depuis la voiture
, tandis que la fonction Vehicle-to-Home permet d'utiliser le véhicule comme système de stockage d'énergie domestique. Une borne de recharge recommandée par Audi est nécessaire. Le transfert d'énergie entre le véhicule et le réseau électrique domestique (Vehicle-to-Home - V2H) est possible lorsque le niveau de charge de la batterie est compris entre 20 % et 80 %. Dans cette plage, les limites de charge et de décharge définies pour le point de recharge sont prises en compte. En dessous de 20 %, le véhicule ne peut que se recharger. Au-dessus de 80 %, il ne peut que restituer de l'énergie. Au lancement, la fonction Vehicle-to-Home sera dans un premier temps disponible avec l'Audi A2 e-tron en Allemagne, en Autriche et en Suisse.Questions / RéponsesQuelle batterie l'Audi A2 e-tron 190 ch utilise-t-elle ?
La version 190 ch de l'Audi A2 e-tron repose sur une batterie utilisant des cellules lithium-fer-phosphate (LFP) intégrées selon une architecture « cell-to-pack », qui permet d'optimiser l'intégration des cellules.L'Audi A2 e-tron prend-elle en charge la recharge bidirectionnelle ?
Oui. L'Audi A2 e-tron prend en charge les fonctions Vehicle-to-Load et Vehicle-to-Home. La fonction Vehicle-to-Home est disponible en Allemagne, en Autriche, en Suisse et en France.Quel est le coefficient de traînée de l'Audi A2 e-tron ?
L'Audi A2 e-tron 190 ch affiche un coefficient de traînée de 0,24. Des mesures aérodynamiques telles que les rideaux d'air, les gap reducers et une prise d'air de refroidissement active, permettent d'augmenter l'autonomie.Quelle est la fonction du gap reducer sur l'Audi A2 e-tron ?
Le gap reducer est un élément aérodynamique situé au niveau des habillages des passages de roue. Il réduit l'espace entre le pneumatique et le passage de roue, fluidifie l'écoulement de l'air et limite les turbulences.