La Rolls-Royce Spectre électrique finalise ses tests hivernaux

Lafinalise ses tests hivernaux à 55 kilomètres du cercle polaire, à Arjeplog, dans le nord de la Suède.Durant ses test hivernaux, la Rolls-Royce Spectre électrique a du affronter des températures négatives pouvant atteindre jusqu'àLe programme de tests de la Rolls-Royce Spectre vise à simuler 400 ans d'utilisation au travers d'un programme de tests de 2,5 millions de kilomètres.La Rolls-Royce Spectre électrique embarque uneLa Rolls Royce électrique est la plus connectée des Rolls-Royce.La Rolls-Royce Spectre électrique embarque, 141 200 connexions émetteur-récepteur, plus de 1 000 fonctions et plus de 25 000 sous-fonctions.A titre de comparaison, la Rolls-Royce Phanton embarquait 2 kilomètres de câbles, 51 000 connexions émetteur-récepteur, 456 fonctions et 657 sous-fonctions.Leremplacera la Rolls-Royce Phantom Coupé au quatrième trimestre 2023.