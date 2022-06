Le SUV Coupé Aiways U6 termine un cycle de test dédié à la durabilité et aux performances

Après des essais dans des(tests hiver/été), la dernière phase de tests, qui s'est déroulée à Yancheng Proving Ground, s'est intéressée à laet auxdes véhicules électriques Huit véhicules Aiways U6 ont parcouru chacun 400 000 kilomètres en 240 jours d'essais au Yancheng Zhongqi Research Automobile Proving Ground.Aiways estime que les prototypes du SUV Coupé Aiways U6 viennent de parcourir un total voisin de 1,2 million de kilomètres dans le cadre des tests techniques du processus de R&D.Les tests conduits sur le terrain d'essai de Yancheng ont permis aux ingénieurs d'Aiways d'optimiser la durabilité de la structure, du groupe motopropulseur et des performances du véhicule. Ils ont analysé la résistance structurelle, la qualité de l'assemblage et le groupe motopropulseur, la fiabilité, la consommation et la puissance, ainsi que le comportement acoustique et vibratoire (NVH).Le SUV Coupé U6 a subi plus desur l'évolution des conditions de charge de la route et des tests de dureté évaluant son adaptation à la conduite en conditions réelles. Les ingénieurs ont testé les capacités du véhicule dans des conditions d'utilisation extrêmes.Le site du Yancheng Zhongqi Research Automobile Proving Ground comporte une route pour les performances en ligne droite, une route de contrôle, une route de freinage, une route de confort, un circuit à grande vitesse, une piste à grande vitesse avec courbe parabolique, un circuit de durabilité et une rampe. Chacun de ces aménagements a facilité les tests de performances dynamiques qui ont permis d'évaluer le freinage, la conduite, la maniabilité et la stabilité du véhicule par rapport aux objectifs de développement de l'équipe d'ingénierie d'Aiways.Le SUV Coupé Aiways U6 a atteint sans effort une vitesse de pointe de 160 km/h avec régulation électronique lors des tests, après un passage de 0 à 100 km/h en moins de sept secondes.Le véhicule est équipé du servofrein Bosch iBooster avec système de contrôle de freinage ESP hev conçu pour les véhicules hybrides et électriques. Associé au module ESP hev de Bosch, le frein électromécanique sans système à dépression iBooster permet une accumulation de pression plus rapide pour des distances de freinage plus courtes. Grâce à son système intelligent, l'unité de freinage réagit trois fois plus vite que des freins classiques et assure une récupération d'énergie maximale. Selon les observations des ingénieurs d'Aiways, la distance de freinage réelle mesurée du SUV Coupé Aiways U6 à 100 km/h est de 34,4 mètres.Au cours du développement du SUV Coupé Aiways U6, les ingénieurs ont testé le véhicule hors du terrain d'essai dans des conditions de conduite plus naturelles couvrant 55 types de revêtements de route différents sur 1 000 cycles de test.Plus de 40 fois, les ingénieurs ont évalué six ensembles différents de pneus à faible résistance au roulement pour améliorer la rigidité latérale et l'adhérence du véhicule et obtenir une précision de direction et des performances de maniabilité optimales, en tenant compte du NVH, du confort et des performances économiques.Ces essais ont jeté les bases du réglage du châssis, pour lequel Aiways s'est associé à Prodrive, spécialiste de renommée internationale du sport automobile et de l'ingénierie de la performance.Le châssis a été affiné sur diverses routes secondaires afin d'améliorer la rigidité des ressorts avant et arrière et des barres stabilisatrices, et de reconfigurer les caractéristiques de l'amortisseur.Grâce au réglage de la direction assistée électrique, le véhicule est plus réactif aux impulsion par l'intermédiaire du volant. Les changements de voie sont plus fluides et les virages plus précis, la posture du corps reste stable et équilibrée, et le véhicule gagne en maniabilité.Le système de freinage a été adapté au châssis incliné de l'U6. La force linéaire a été ajustée derrière la pédale de frein, le système de contrôle de la traction réagit vite et de manière sensitive, et le Programme de stabilité électronique intervient avec rapidité.Le test de Yancheng s'ajoute aux tests hivernaux de froid extrême déjà effectués.Le SUV Coupé Aiways U6 sera lancé en Europe au quatrième trimestre 2022.