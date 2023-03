La Hyundai Ioniq 5 N électrique hautes performances en phase de tests en conditions extrêmes

Un prototype deélectriqueà transmission intégrale est en phase de tests dans les conditions extrêmes de l'hiver arctique à Arjeplog en Suède à des températures de moins 30 degrés Celsius.Du fait de sa localisation à proximité du cercle arctique, le terrain d' essais permet de mener une batterie de tests hivernaux, notamment sur des surfaces verglacées à faible coefficient d'adhérence et sous des températures glaciales pouvant atteindre les moins 30°C. Les ingénieurs de Hyundai N peuvent tester le modèle électrique hautes performances à transmission intégrale dans les conditions d'adhérence les plus précaires pour concilier au mieux la réactivité et l'agrément de conduite du véhicule avec sa capacité à évoluer de manière sûre et prévisible dans des conditions de froid extrême.La Ioniq 5 N est basée sur la(E-GMP) de Hyundai.Les ingénieurs du label N de Hyundai ontde la plateforme E-GMP de la Ioniq 5 afin d'atteindre des performances élevées dans toutes les conditions de conduite.La Ioniq 5 N sera le premier modèle de série du label N de Hyundai à bénéficier d'uneLes aptitudes en virage de Ioniq 5 N sont optimisées grâce à la fonction, qui intègre la répartition du couple entre les trains avant et arrière, le niveau de couple, la rigidité des suspensions, le couple de braquage et le différentiel électronique à glissement limité (e-LSD) pour créer un mode de conduite dédié au drift. Il aide les conducteurs de tous niveaux à apprécier le drift et est conçu avec une attention particulière pour les conducteurs qui se lancent dans le drift pour la première fois.Le système e-LSD est spécifiquement calibré pour la Ioniq 5 N. Le module de commande électronique contrôle les données des capteurs de roue pour déterminer à quel moment précis telle ou telle roue a besoin d'un surcroît de couple pour améliorer l'adhérence globale du véhicule. Le système e-LSD optimise le comportement du véhicule en virage et à vitesse élevée sur circuit ainsi qu'en cas de conditions de conduite défavorables, notamment sur route verglacée ou fortement enneigée. Le système e-LSD remplit la même fonction que le système LSD classique, si ce n'est qu'il garantit au véhicule des réactions plus rapides et plus précises. Le point est particulièrement important dans la mesure où la Ioniq 5 N délivre son couple avec une grande réactivité et nettement plus rapidement qu'un véhicule thermique.La Ioniq 5 N fait appel au dispositifqui est optimisé pour différents modes de conduite, et permet au conducteur de sélectionner le niveau de couple à transférer sur les roues avant et arrière.Les systèmes N Torque Distribution et e-LSD agissent de concert pour répartir la puissance sur les quatre roues dans des proportions différentes, et sont spécialement conçus pour réagir rapidement à la montée en puissance linéaire et instantanée propre aux véhicules électriques Le véhicule électrique hautes performances Hyundai Ioniq 5 N devrait être lancé en juillet 2023.