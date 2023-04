La BMW i5 électrique finalise sa phase d'essais hivernaux sur la glace et la neige

Du cercle polaire arctique aux contreforts des Alpes, lafinalise sasur la glace et la neige à Arjeplog, dans le nord de la Suède.Durant une phase d'essai dans des, tous les systèmes d'entraînement et de contrôle du châssis ont été mis à l'épreuve dans des conditions météorologiques hivernales. Le programme d'essais sur la glace et la neige a duré environ un an depuis les essais initiaux jusqu'aux dernières étapes de mise au point.Au cours des tests sur routes de campagne, autoroutes et pistes d'essai, les ingénieurs de développement BMW ont principalement concentré leur attention sur la capacité de la berline électrique à rouler à basse température et sur des surfaces offrant peu d'adhérence, sur une solide couche de neige, des routes de montagne verglacées ou des lacs gelés.Dans le cadre de son processus de développement, la BMW i5 a dû faire ses preuves pour la première fois en février 2022, lorsqu'elle a effectué un road trip de Munich au centre de test BMW d'Arjeplog en Suède. Un prototype camouflé entièrement électrique de la BMW Série 5 a parcouru un essai routier de cinq jours depuis les contreforts des Alpes bavaroises jusqu'au Danemark, puis sur au bord du cercle polaire arctique en Laponie suédoise.Le voyage d'environ 3 000 kilomètres a fourni une première opportunité aux moteurs, à l'électronique de puissance, à la batterie haute tension et au système de chauffage et de refroidissement intégré pour la cabine et la batterie de démontrer leur niveau de préparation lors d'un trajet longue distance.La destination finale d'Arjeplog a fourni à l'équipe d'ingénieurs de développement et de test le lieu idéal pour leur programme de test.Leset lesdu nord de la Suède, avec leurs vastes étendues de glace, permettent d'explorer commentCes essais en conduite sur routes hivernales ont été suivis par d'autres tests dans une grande variété de conditions. La tâche consistait à affiner la technologie du châssis et les propriétés acoustiques de la voiture , ainsi qu'à affiner la puissance délivrée par l'unité motrice.La BMW Série 5 Berline entièrement électrique embarque la technologie BMW eDrive de cinquième génération.Le contrôle du couple de la BMW i5 optimise la traction, le dynamisme et la stabilité de conduite.Le système DSC (Dynamic Stability Control), la fonction de limitation du patinage des roues à proximité de l'actionneur et le système de contrôle du couple d'entraînement sont interconnectés afin d'interagir et de se compléter dans toutes les situations de conduite.