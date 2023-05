La Skoda Superb Combi de nouvelle génération soumise à des tests intensifs de résistance au froid

La nouvelle génération de laa été soumise à desL'ensemble des composants de la Skoda Superb Combi ont été soumis à des tests dans des conditions de froid extrême.Les fonctionnalités, la qualité et la durabilité de la Skoda Superb ont été évaluées à des températures allant jusqu'à moins 30 degrés. Les tests intensifs de résistance au froid portaient principalement sur la stabilité de la conduite, le confort des passagers dans des conditions glaciales et la fiabilité globale pendant les longs trajets hivernaux.La Skoda Superb Combi devaitLes tests de froid extrême étant terminés, les essais de la Skoda Superb Combi de nouvelle génération entrent en phase finale.Les essais intensifs dans des conditions de froid extrême font partie du programme standard de développement des nouveaux véhicules Skoda . Skoda effectue régulièrement des tests intensifs dans le cercle polaire arctique, où la quatrième génération du Kodiaq a maintenant faits ses preuves face à n'importe quel défi hivernal. Chaque partie du véhicule testé a été passée au crible : le châssis, la carrosserie, le moteur, le chauffage et l'ensemble du système électrique.Pour évaluer les performances générales de la Skoda Superb Combi en hiver, Skoda examine l'impact de la neige sur la carrosserie ainsi que les effets de la neige pénétrant dans le compartiment moteur et les prises d'air. Toutes les fonctions mécaniques de la carrosserie ainsi que les systèmes électriques doivent fonctionner parfaitement, même à des températures de moins 25 degrés Celsius, et le moteur doit démarrer sans problème à des températures avoisinant les moins 30 degrés. Toutes les portes, le capot et le hayon, ainsi que le bouchon du réservoir de carburant et le couvercle de la prise de charge sur la Skoda Superb Combi hybride rechargeable PHEV doivent pouvoir s'ouvrir même dans ces conditions défavorables.Nombreux sont les aspects du comportement de la Skoda Superb Combi qui sont évalués lors de la conduite en conditions réelles comme par exemple la résistance du véhicule à la neige fondue sur la route ou le comportement des pare-chocs avant et arrière lorsque le véhicule heurte une barrière de neige.La conduite sur des blocs de glace permet de tester la robustesse de la suspension et du soubassement.Les conducteurs d'essai vérifient le comportement du véhicule sur les routes verglacées et enneigées, ainsi que le fonctionnement des systèmes d'assistance.Les testeurs évaluent la dynamique de conduite de la voiture , les performances de la transmission intégrale, ainsi que les caractéristiques fonctionnelles et le confort de la suspension. Ils vérifient si la boîte de vitesses passe sans problème et si les essuie-glaces et les lave-glaces fonctionnent. L'éclairage du véhicule la nuit et le comportement acoustique des parties gelées du véhicule sont également testés. Les batteries haute tension des véhicules hybrides rechargeables PHEV sont chargées à l'état congelé, puis l'autonomie maximale est déterminée.Pour évaluer précisément la durabilité des véhicules dans des conditions hivernales, les conducteurs d'essai parcourent des dizaines de milliers de kilomètres.Le programme d'essai porte également sur de nombreuses fonctions intérieures, comme les performances du système de chauffage en cas de températures extérieures extrêmement froides et le niveau de confort thermique dans l'habitacle.Les testeurs vérifient également si les vitres s'embuent et s'il est possible de les dégivrer rapidement. Ils évaluent également si les systèmes de chauffage des sièges, du volant, des rétroviseurs extérieurs, du pare-brise et de la lunette arrière fonctionnent comme prévu. Le cas échéant, ils testent également le chauffage auxiliaire. En plus de cela, les conducteurs vérifient si l'écran tactile central réagit bien lorsque la température intérieure du véhicule est descendue en dessous de zéro.Les résultats les plus importants sont intégrés dans le développement du véhicule.Johannes Neft, Membre du Conseil d'Administration de Skoda chargé du Développement Technique, explique : « Les essais en conditions réelles dans les environnements les plus difficiles possibles restent un élément crucial du développement des nouveaux véhicules, malgré les progrès de la simulation informatique. Nos vastes programmes d'essais dans des climats désertiques avec des températures extrêmement élevées, d'une part, et dans le cercle polaire arctique, d'autre part, garantissent aux clients Škoda une fiabilité à 100% de leurs véhicules quelles que soient les conditions météorologiques. En même temps, ces tests nous donnent l'occasion d'identifier les besoins d'optimisation le plus tôt possible et de concevoir les véhicules de la meilleure façon possible pour répondre aux exigences de l'utilisation quotidienne. »La nouvelle génération de la Skoda Superb Combi sera présentée en première mondiale à l'automne 2023.