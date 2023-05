Le grand SUV électrique Kia EV9 à l'épreuve du grand froid

Lea fait l'objet d'à Arjeplog en Suède, dans des conditions de froid extrême.Dans le cadre d'essais hivernaux à Arjeplog en Suède, sous des températures glaciales à proximité du cercle polaire, les ingénieurs de Kia ont mis à l'épreuve le SUV électrique EV9, afin de tester les performances de charge et la capacité de la batterie haute tension, malgré le froid extrême.Les ingénieurs de Kia ont également testé le système antipatinage afin qu'il offre les meilleures performances possibles en conduite sur neige et sur glace.« C'est un mythe de croire que les véhicules électriques ne sont pas adaptés à la conduite sur neige », déclare Gunther Frank, Directeur Général des Opérations des Projets de Développement au Centre Technique de Hyundai Motor Europe (HMETC). « Avec Kia EV9, nous avons apporté la preuve que nous disposions de la technologie nécessaire pour surmonter les problèmes de vitesse de charge par temps froid, et que nous avions su optimiser son comportement et sa tenue de route pour garantir à ce véhicule électrique une conduite à la fois sûre et gratifiante sur la neige ».En conditions de conduite optimales, le SUV électrique Kia EV9 revendique une(estimation Kia, en cours d'homologation) selon la norme WLTP (procédure d'essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières).Grâce à sa, il peut récupérer jusqu'à 239 km d'autonomie en 15 minutes de charge sur une borne rapide.Comme c'est d'ailleurs le cas pour tous les véhicules électriques, la conduite dans des conditions de chaleur ou de froid extrêmes peut causer un ralentissement de la recharge ou une diminution de l'autonomie.« À l'instar du corps humain, il existe une plage de température où une batterie ‘se sent plus à l'aise' », explique Gunther Frank. « Dans cette plage, elle délivre ses meilleures performances en conduite et en phase de recharge. En dehors de cette plage, plusieurs technologies de pointe dédiées à la gestion thermique de la batterie ont été mises en œuvre pour faire face à ces conditions extrêmes ».L'une d'elles est le. Cette fonction, inaugurée sur le Kia EV6 , consiste à préchauffer la batterie avant sa mise en charge. Sachant que la batterie du véhicule atteint sa température optimale avant le début de la recharge, le Kia EV9 peut toujours faire l'objet d'une recharge ultra-rapide malgré le froid.Autre technologie : lapour véhicules électriques garantit aux conducteurs de véhicules électriques une commodité supérieure, en intégrant automatiquement des points de charge dans l'itinéraire lorsque les circonstances l'exigent.Le, ainsi que l'itinéraire qui a été saisi dans le système de navigation AVN en vue d'y ajouter des points de charge le cas échéant. Lorsque l'autonomie estimée est insuffisante pour atteindre la destination prévue, le système de navigation AVN affiche une fenêtre contextuelle suggérant différentes bornes de recharge disponibles et demande au conducteur s'il souhaite les intégrer à l'itinéraire en cours. Autrement dit, les conducteurs n'ont pas besoin de passer du temps à planifier leurs itinéraires en fonction de la disponibilité des bornes de recharge. Le Kia EV9 électrique le fait pour eux en leur indiquant à quel moment, à quel endroit et pendant combien de temps ils doivent recharger leur véhicule.Les fonctions de planification d'itinéraire pour véhicules électriques et de pré-conditionnement de la batterie fonctionnent de concert pour préchauffer la batterie par temps froid lorsque le véhicule électrique Kia approche d'une borne de recharge à grande vitesse. Les conducteurs peuvent ainsi passer plus de temps au volant et moins à la station de recharge et cela sans se soucier de la recharge de leur véhicule électrique.« Nous entendons offrir à nos clients la meilleure expérience de conduite et de charge qui soit », explique Gunther Frank. « Nous souhaitons qu'ils puissent parcourir de plus longues distances en un minimum de temps, et avec un maximum de sérénité afin que leur passage du thermique à l'électrique puisse se faire de la manière la plus simple et la plus fluide possible. »Le Kia EV9 bénéficie d'un centre de gravité bas et d'un long empattement qui contribuent à stabiliser le véhicule en conduite, notamment en réduisant le roulis en virage.Pour faire face au surcroît de poids et aux performances d'accélération accrues des véhicules électriques, les ingénieurs Kia ont augmenté le diamètre des disques de frein avant.En outre, ils ont retravaillé le système de freinage à récupération d'énergie du Kia EV9 en adoptant un servofrein électrique intégré de deuxième génération (IEB) dans le but de réduire le poids général du véhicule électrique et d'améliorer son rendement énergétique.Ils ont également optimisé le châssis du Kia EV9, et calibré ses suspensions pour optimiser le comportement de conduite sur la neige et la glace.Les ingénieurs de Kia s'étaient fixé pour objectif de trouver le meilleur équilibre possible entre sécurité et souplesse de conduite, et entre réactivité et agrément de conduite.La version à propulsion fait appel à un moteur électrique de 150 kW (204 ch).La version quatre roues motrices dispose de deux moteurs électriques, l'un à l'avant et l'autre à l'arrière.Dans des conditions extrêmes comme celles rencontrées lors des essais par grand froid sur la neige, la transmission intégrale permet d'améliorer la tenue de route et la sécurité sur la neige et la glace.Ladéveloppe une puissance combinée de 283 kW (385 ch). La puissance motrice du véhicule est ainsi quasiment doublée, en version 4 roues motrices.Ledu Kia EV9, baptisé TCS, est destiné à améliorer les performances en conduite sur terrains difficiles. Le sélecteur de mode de terrain monté au volant permet au conducteur de choisir entre les modes Boue, Sable et Neige afin d'optimiser les performances de conduite du véhicule dans différentes conditions de conduite.Le système antipatinage adapte le niveau et la répartition du couple moteur ainsi que les fonctionnalités du châssis et les autres caractéristiques de contrôle de la stabilité afin de garantir une parfaite sécurité de conduite, même dans des conditions de faible adhérence.Leest optimisé pour préserver la stabilité du véhicule électrique et sa motricité sur terrains glissants. Lorsque le mode Neige est activé, l'antipatinage limite le couple moteur et le régule pour assurer une adhérence optimale des pneus des quatre roues, et préserver la motricité du véhicule sur surfaces glissantes. Il permet également d'appliquer les niveaux de force de freinage les mieux adaptés pour optimiser la traction du véhicule électrique sur la neige et la glace.