La Hyundai Ioniq 5 N électrique en phase finale d’essais de performances

Laentame sasur le circuit du Nürburgring en Allemagne.La Hyundai Ioniq 5 N associe laaux technologies et à l»expertise développées par lepour optimiser les performances du véhicule électrique et veiller à ce qu»il demeure fidèle aux trois piliers de la performance des modèles N de Hyundai : « agilité en virage », « aptitudes sur circuit » et « voiture de course du quotidien ».Pour tirer le plein potentiel d'un véhicule électrique, le moteur électrique doit bénéficier d»une gestion thermique nettement plus rigoureuse qu»un moteur à combustion interne, ce qui nécessite la mise en œuvre de logiciels évolués. Chaque évolution matérielle s»accompagne d'une optimisation des performances basée sur des logiciels.Lade la Ioniq 5 N par le biais de son circuit de refroidissement a fait l»objet d'une attention toute particulière car les véhicules électriques sont plus difficiles à refroidir que les véhicules à moteur thermique.À l»instar des modèles thermiques de Hyundai N, la Ioniq 5 N bénéficie deparmi lesquelles une surface de refroidissement élargie associée à un radiateur de type N dimensionné pour une efficience optimale, un refroidisseur d'huile moteur optimisé et un refroidisseur de batterie.Ces différentessont complétées par des solutions de gestion thermique, telles que les systèmes de pré conditionnement de batterie N et N Race.Lapermet de prérégler les cellules de la batterie à leur température optimale en termes d»efficacité énergétique. Cette fonction offre deux modes distincts, « Drag » et « Track », qui permettent de gérer différentes situations de conduite à hautes performances. En mode « Drag », la température optimale est réglée pour permettre une exploitation immédiate de la puissance maximale, tandis qu»en mode « Track », la température de la batterie est réglée à son plus bas niveau pour que le véhicule puisse effectuer un plus grand nombre de tours de circuit.Lepermet d'agir plus directement sur la consommation d'énergie du véhicule électrique, et de privilégier au choix le réglage « Sprint » ou « Endurance ».Sélectionné par défaut sur la Ioniq 5 N, lepermet au véhicule de délivrer sa pleine puissance.Lepermet de maximiser l'autonomie sur circuit. Le mode limite les brusques pics de puissance, ce qui ralentit la montée en température et améliore les capacités d»endurance du véhicule électrique.Les systèmes de pré-conditionnement de batterie N et N Race sont le fruit de l»approche adoptée en compétition par le label N de Hyundai. Ils permettent de gérer de manière stratégique la consommation d'énergie du véhicule électrique pour privilégier au choix les performances ou l»autonomie.Alors qu»en temps normal, un changement de configuration de ce type nécessite l»utilisation d»un équipement spécialisé et l»intervention de techniciens, la Ioniq 5 N offre la possibilité au conducteur de modifier directement les réglages en appuyant sur quelques boutons.Le, qui fait appel aux moteurs électriques, fournit la force de freinage principale, tandis que les freins hydrauliques assurent une force de freinage supplémentaire lorsque nécessaire. Le système conçu pour la Ioniq 5 N déploie une force de décélération maximale de 0,6 G. Le freinage à récupération d»énergie demeure actif y compris en cas d»intervention de l»ABS, auquel cas sa force de décélération atteint au maximum 0,2 G.Lesde la Ioniq 5 N doivent leur efficacité à de grands disques de 400 mm de diamètre bénéficiant d»un matériau léger et d»un flux d»air optimisé pour le refroidissement.L»utilisation réduite des freins à disque leur garantit une durée de vie plus longue que sur un véhicule à moteur thermique.La complémentarité du freinage à récupération d»énergie et des freins hydrauliques permet une transition imperceptible entre les deux systèmes pour le conducteur.Les ingénieurs de Hyundai N ont mis au point les systèmesetpour offrir des sensations sonores rehaussées.Le système N Active Sound plus composé de 10 haut-parleurs (huit intérieurs et deux extérieurs) offre le choix entre trois thèmes sonores : Ignition, Evolution et Supersonic.Leeproduit la sonorité du bloc 2.0 litres suralimenté des modèles N à moteur thermique, auquel s»ajoutent des simulations de bruit à l»échappement, tandis que lediffuse un son électronique propre au label N. Leimite quant à lui le bruit d»un avion de chasse pour des sensations dignes d»un cockpit.Les trois thèmes sonores sont entièrement personnalisables.Lefonctionne de concert avec la technologie N Active Sound plus pour reproduire les sensations procurées par la transmission à double embrayage (DCT) à huit rapports des modèles N à moteur thermique. Le système simule des changements de rapport en contrôlant le couple moteur et reproduit les à-coups perçus lors des passages de rapport.La Ioniq 5 a été soumise à dessur la Boucle Nord du circuit du Nürburgring, ce qui lui a valu d». Avant son entrée en production, la Ioniq 5 N effectuera des essais de durabilité complémentaires sur une distance de 10 000 km, afin de confirmer son endurance sur le plan mécanique ainsi que le parfait fonctionnement de son équipement logiciel.Till Wartenberg, vice-président et directeur du label N et de la division Motorsport chez Hyundai Motor Company explique : «Le Nürburgring étant le lieu où chacun de nos modèles est perfectionné jusqu»à son degré N, notre premier modèle N 100 % électrique hautes performances se devait de faire ses preuves sur ce circuit. IONIQ 5 N vient tout juste d'accomplir son essai de durabilité de 10 000 km sur le circuit de la Boucle Nord, une étape clé qui témoigne des excellentes capacités d»endurance du véhicule et de ses aptitudes sur circuit. Et malgré tout, nous venons de débuter notre second essai de durabilité de 10 000 km en vue de repousser encore les limites de IONIQ 5 N. »