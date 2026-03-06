Une puissance de charge de 1 500 kW permet de passer de 10 % à 97 % de batterie en neuf minutes

La technologie propriétaire de recharge ultra-rapide
Flash Charging de Byd s'appuie sur la deuxième génération de la batterie Blade 2.0 de Byd pour délivrer jusqu'à 1 500 kW via un seul connecteur.
La batterie Blade 2.0, associée au chargeur pour véhicules électriques
de série le plus rapide du moment, rend la recharge électrique aussi simple et rapide qu'un plein de carburant.
Les deux technologies offrent des vitesses de recharge élevées quelles que soient les conditions
.
Une recharge de 10 % à 70 % ne prend que cinq minutes
, tandis que le passage de 10 % à 97 % s'effectue en neuf minutes
.
Sous une température négatives de moins 30 °C, des conditions qui entraînent habituellement une forte baisse des performances
de recharge, le Flash Charger de Byd peut porter la batterie Blade 2.0 de 20 % à 97 % en 12 minutes.
Ces nouvelles technologies sont le fruit d'un développement intensif mené par Byd, à la suite d'importants travaux de recherche visant à identifier les freins qui subsistent pour les automobilistes face à la mobilité électrique. Malgré une progression de la pénétration des véhicules électriques dans la plupart des grands marchés automobiles
mondiaux, un constat demeure : la majorité des acheteurs de véhicules à moteur thermique ne prête guère attention à la taille du réservoir de carburant. À l'inverse, de nombreux acheteurs potentiels de véhicules électriques sont très attentifs à la capacité de la batterie haute tension et à l'autonomie, allant parfois jusqu'à dépenser des sommes significatives pour gagner quelques kilomètres supplémentaires d'autonomie électrique.
Wang Chuanfu, Président et directeur général de Byd, a souligné lors de la présentation des deux technologies que l'industrie automobile
devait relever le défi persistant des vitesses de recharge trop lentes et des performances de recharge insuffisantes par basses températures si elle veut convaincre les conducteurs
de véhicules thermiques de franchir le pas vers la mobilité électrique.