Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto
La Tribune Auto
Une puissance de charge de 1 500 kW permet de passer de 10 % à 97 % de batterie en neuf minutes

Une puissance de charge de 1 500 kW permet de passer de 10 % à 97 % de batterie en neuf minutes

Une puissance de charge de 1 500 kW permet de passer de 10 % à 97 % de batterie en neuf minutes

Une puissance de charge de 1 500 kW permet de passer de 10 % à 97 % de batterie en neuf minutes

La technologie propriétaire de recharge ultra-rapide Flash Charging de Byd s'appuie sur la deuxième génération de la batterie Blade 2.0 de Byd pour délivrer jusqu'à 1 500 kW via un seul connecteur.

La batterie Blade 2.0, associée au chargeur pour véhicules électriques de série le plus rapide du moment, rend la recharge électrique aussi simple et rapide qu'un plein de carburant.

Les deux technologies offrent des vitesses de recharge élevées quelles que soient les conditions.

Une recharge de 10 % à 70 % ne prend que cinq minutes, tandis que le passage de 10 % à 97 % s'effectue en neuf minutes.

Sous une température négatives de moins 30 °C, des conditions qui entraînent habituellement une forte baisse des performances de recharge, le Flash Charger de Byd peut porter la batterie Blade 2.0 de 20 % à 97 % en 12 minutes.

Ces nouvelles technologies sont le fruit d'un développement intensif mené par Byd, à la suite d'importants travaux de recherche visant à identifier les freins qui subsistent pour les automobilistes face à la mobilité électrique. Malgré une progression de la pénétration des véhicules électriques dans la plupart des grands marchés automobiles mondiaux, un constat demeure : la majorité des acheteurs de véhicules à moteur thermique ne prête guère attention à la taille du réservoir de carburant. À l'inverse, de nombreux acheteurs potentiels de véhicules électriques sont très attentifs à la capacité de la batterie haute tension et à l'autonomie, allant parfois jusqu'à dépenser des sommes significatives pour gagner quelques kilomètres supplémentaires d'autonomie électrique.

Wang Chuanfu, Président et directeur général de Byd, a souligné lors de la présentation des deux technologies que l'industrie automobile devait relever le défi persistant des vitesses de recharge trop lentes et des performances de recharge insuffisantes par basses températures si elle veut convaincre les conducteurs de véhicules thermiques de franchir le pas vers la mobilité électrique.

Eric Houguet, écrit le 06/03/2026

Sur le même thème

Rechercher sur le site

SONDAGE > VOIR LES RÉSULTATS

Face à la crise géopolitique majeure dans le Détroit d’Ormuz et à l'explosion des prix à la pompe, êtes-vous favorable à la mise en place temporaire d'une TVA de 5,5 % sur les carburants pour préserver le pouvoir d'achat des automobilistes Français ?

VOTRE CREDIT AUTO MOINS CHER

Simulez le financement de votre voiture neuve ou d'occasion

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

VOTRE ASSURANCE AUTO MOINS CHERE

Jusqu'à 357 € d'économies sur votre devis assurance auto

Lexique automobile

Certains termes automobiles vous échappent. Nous vous aidons avec notre lexique à y voir plus clair.

Consultez le lexique automobile

Icon newsletterNewsletter

Ne manquez rien de l’actualité automobile en vous inscrivant gratuitement à notre newsletter.

Je m'abonne

Shopping

Nous avons sélectionné pour vous des prestataires : concessionnaires, revendeurs, banquiers, radars…

Contactez nos partenaires
Reportage : recharge - Retrouvez les nouveautés automobiles 2015