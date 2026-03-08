Le Flash Charger de Byd est capable de délivrer jusqu'à 1 500 kW via un seul connecteur

Le second pilier de l'innovation de Byd en matière de recharge ultra-rapide
est le Flash Charger
, capable de délivrer jusqu'à 1 500 kW via un seul connecteur
(spécification pour le marché chinois).
Le Flash Charger se distingue par une conception suspendue en forme de T
, qui permet d'éliminer plusieurs contraintes
généralement associées à l'expérience de recharge.
Le système repose sur une batterie
qui se recharge à un rythme plus modéré
et agit à la fois comme un réservoir d'énergie
, afin d'éviter la surcharge du réseau, et comme un amplificateur de puissance
permettant d'assurer des recharges à très haute puissance.
Les stations de recharge conventionnelles sont souvent critiquées pour leur caractère peu pratique et peu hygiénique, notamment en raison de connecteurs et de câbles lourds qui se salissent ou se mouillent lorsqu'ils entrent en contact avec le sol. La conception en T du Flash Charger maintient ces éléments à distance des sources potentielles de contamination, tandis que le connecteur allégé et le câble coulissant sur rail, assisté par un système de poulie, facilitent le branchement du véhicule électrique
, quelle que soit la position de sa trappe de recharge.
Byd a déjà installé 4 239 stations de Flash Charging à travers la Chine (au 5 mars 2026) et prévoit d'exploiter 20 000 chargeurs d'ici la fin de l'année 2026. Pour soutenir ce déploiement rapide à grande échelle, dans une grande diversité d'emplacements, chaque station de recharge est associée à un système de stockage d'énergie à décharge ultra-rapide, permettant de contourner les limitations du réseau électrique.
Le premier modèle équipé de la technologie de recharge ultra-rapide Flash Charging et de la batterie Blade 2.0 à être proposé sur le marché européen sera la Denza Z9GT, le break
Gran Tourisme porte-étendard de la marque Denza de Byd.