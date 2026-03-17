La borne de recharge Amtron Professional de Mennekes s'impose comme la borne de recharge AC de référence en 2025

Avec l'accélération du déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques
, la qualité de service et la fiabilité des bornes de recharge publique s'imposent comme des critères déterminants pour l'ensemble de l'écosystème mobilité électrique. Dans ce contexte, disposer d'indicateurs clairs et consolidés sur les performances
réelles des bornes de recharge publiques est essentiel pour guider à la fois les exploitants et les conducteurs
.
Monta dévoile la première édition annuelle de son classement qui distingue les modèles de bornes de recharge AC et DC les plus performants en Europe sur l'année 2025. Il offre une vision
globale, comparative et plus stratégique du marché de la recharge électrique.
Le classement des bornes de recharge de Monta s'appuie sur des données réelles issues de millions de sessions analysées, majoritairement en Europe, et repose sur deux critères clés : taux de réussite des charges et disponibilité. Les modèles comportant moins de 100 prises connectées ont été filtrés afin de garantir une quantité suffisante de données pour que les résultats soient pertinents.Recharge AC : quelles bornes tiennent réellement leurs promesses ?
Les performances enregistrées sur le terrain en Europe révèlent un segment AC très compétitif.
Le classement 2025 met en lumière une forte présence des pays nordiques (Norvège et Suède en tête) mais aussi de l'Allemagne et des Pays-Bas, deux marchés historiquement structurants dans le développement de la recharge en Europe.
En tête du classement, Amtron Professional de Mennekes (94,65, Allemagne) s'impose comme la borne de recharge AC de référence en 2025, suivi de Inch Pro d'Etrel (Slovénie) et Pro de Zaptec (Norvège). Les écarts sont toutefois serrés : moins de 1,2 point sépare les cinq premiers modèles, traduisant un niveau global de performance particulièrement élevé.
L'ensemble du Top 50 affiche des scores compris entre 86,74 et 94,65, avec une forte concentration au-dessus de 90 points. Cette homogénéité illustre la montée en qualité globale du marché de la recharge électrique AC en Europe.
Les acteurs français, notamment Schneider Electric et EVBox, placent plusieurs modèles de borne dans le classement. Les scores sont solides (entre 88 et 92), confirmant une offre compétitive sur les segments résidentiels et tertiaires.Top 50 2025 des chargeurs AC
|Classement
|Modèle
|Marque
|Score performance
|Pays
|Taux de réussite
|Disponibilité
|
|
|
|
|
|
|
|1
|AMTRON Professional
|Mennekes
|94.65
|Allemagne
|93.62
|95.68
|2
|INCH Pro
|Etrel
|93.58
|Slovénie
|92.69
|94.46
|3
|Pro
|Zaptec
|93.51
|Norvège
|89.78
|97.25
|4
|Edge
|Nexblue
|93.36
|Suède
|87.72
|99.00
|5
|Charge
|Easee
|93.01
|Norvège
|88.81
|97.21
|6
|TEP4
|Technagon
|92.74
|Allemagne
|87.46
|98.02
|7
|Cord One
|Cord
|92.56
|Angleterre
|89.79
|95.33
|8
|Home
|Easee
|92.50
|Norvège
|87.79
|97.20
|9
|Cord Zero – 5m / 8m Tethered
|Cord
|92.09
|Angleterre
|88.68
|95.49
|10
|Edge 2
|Nexblue
|91.93
|Suède
|84.36
|99.49
|11
|EVBox Elvi
|EVBox
|91.88
|France
|89.31
|94.46
|12
|Twin
|Alfen
|91.80
|Pays-Bas
|87.26
|96.34
|13
|INCH Home
|Etrel
|91.76
|Slovénie
|89.15
|94.37
|14
|EVlink Parking
|Schneider Electric
|91.56
|France
|88.24
|94.87
|15
|Entity Pro
|Garo
|91.45
|Suède
|88.76
|94.13
|16
|Go
|Zaptec
|91.33
|Norvège
|85.07
|97.59
|17
|Business Line
|EVBox
|91.03
|France
|85.29
|96.77
|18
|Livo
|EVBox
|90.59
|France
|89.57
|91.62
|19
|Terra AC Wallbox
|ABB
|90.59
|Suède/Suisse
|87.05
|94.13
|20
|eMH3
|ABL
|90.52
|Allemagne
|88.06
|92.98
|21
|One
|Easee
|90.51
|Norvège
|85.40
|95.62
|22
|MaxiCharger EU
|Autel
|90.42
|Chine
|87.54
|93.30
|23
|INCH Duo
|Etrel
|90.40
|Slovénie
|91.89
|88.92
|24
|Aura OCPP
|Charge Amps
|90.21
|Suède
|84.12
|96.30
|25
|Chargestorm Connected 2
|CTEK
|90.16
|Suède
|85.45
|94.86
|26
|7kw Business Series
|EN plus
|90.05
|Chine
|88.92
|91.18
|27
|MaxiCharger AC Ultra
|Autel
|90.02
|Chine
|89.99
|90.06
|28
|Wallbox GLB plus
|Garo
|89.99
|Suède
|88.30
|91.67
|29
|Cord Zero – Socketed / Untethered
|Cord
|89.98
|Angleterre
|84.22
|95.74
|30
|DUO Smart
|Eldon
|89.94
|Suède
|87.25
|92.63
|31
|Gen 3 Wall Connector
|Tesla
|89.80
|Etats-Unis
|84.12
|95.47
|32
|Eve Double Pro-line
|Alfen
|89.70
|Pays-Bas
|85.63
|93.77
|33
|P30 X-Series
|Keba
|89.65
|Autriche
|84.19
|95.10
|34
|MaxiCharger
|Sevadis
|89.58
|Angleterre
|86.58
|92.58
|35
|Pulsar Plus
|Wallbox
|89.37
|Espagne
|87.98
|90.76
|36
|Eve Single Pro-line
|Alfen
|89.36
|Pays-Bas
|89.21
|89.52
|37
|Aura
|Charge Amps
|89.15
|Suède
|83.18
|95.11
|38
|LS4
|Garo
|89.09
|Suède
|84.53
|93.66
|39
|Vertica
|Enelion
|88.95
|Pologne
|88.93
|88.98
|40
|EVON One Socket 4G
|Malmbergs
|88.91
|Suède
|87.44
|90.38
|41
|Go OCPP
|Zaptec
|88.82
|Norvège
|80.31
|97.32
|42
|Power
|DEFA
|88.78
|Norvège
|84.22
|93.34
|43
|Green Motion Building - EU
|Eaton
|88.71
|Angleterre
|87.35
|90.07
|44
|EVlink Smart Wallbox
|Schneider Electric
|88.46
|France
|83.70
|93.23
|45
|Webasto Next
|Webasto
|88.29
|Allemagne
|91.04
|85.53
|46
|eM4
|ABL
|88.06
|Allemagne
|86.14
|89.98
|47
|AutoCharge Dual
|Rolec
|87.99
|Angleterre
|84.82
|91.17
|48
|Quantum Dual
|Rolec
|87.50
|Angleterre
|83.24
|91.77
Méthodologie de classement
|49
|SecuriCharge Dual
|Rolec
|86.93
|Angleterre
|84.21
|89.65
|50
|SecuriCharge Single
|Rolec
|86.74
|Angleterre
|85.31
|88.18
Les ingénieurs de Monta ont développé un système de notation objectif pour les stations de recharge basé sur des données de terrain. Le cadre utilise deux indicateurs pour refléter la qualité et la fiabilité des stations de recharge telles que les perçoivent les conducteurs de véhicules électriques. Les deux indicateurs ont un poids de 50 % dans la note
globale.Taux de réussite de la recharge
: proportion de sessions qui se sont déroulées sans interruption et ont fourni de l'énergie.
Monta considère comme des échecs pour ce taux :
- (a) les recharges qui ont échoué en raison d'un problème matériel (selon notre classification des échecs)
- (b) les recharges qui ont fourni moins de 1 kWh. Les problèmes liés à l'utilisateur (autorisation, paiement, fonds insuffisants, annulation par l'utilisateur) ne sont pas considérés comme des échecs.Temps de fonctionnement (disponibilité)
: la part de temps pendant laquelle une borne de recharge est techniquement opérationnelle et disponible. Le temps de fonctionnement n'est calculé que pour les points de recharge qui ont été mis à jour (ont eu une activité) au cours des 14 derniers jours, de sorte que le matériel définitivement déconnecté ou mis hors service est exclu du temps de fonctionnement après 14 jours.Inclusion
: les modèles ne sont inclus que s'ils répondent aux critères suivants : au moins 100 stations (CA) ou 30 stations (CC
) connectées à la plateforme Monta, et au moins 100 recharges par jour en moyenne au cours des 7 derniers jours. Les modèles inférieurs à ces seuils sont exclus.Calcul du score
: les deux indicateurs sont calculés quotidiennement sur une période de 7 jours consécutifs. Le score de performance global de chaque modèle est la combinaison pondérée de son taux de réussite de recharge et de son temps de fonctionnement (50 % chacun).
Les modèles sont classés en fonction de ce score de performance (le score le plus élevé correspond à la meilleure performance).
Aucun fabricant, distributeur ou exploitant n'a participé à la réalisation du classement, ni influencé son résultat.
Il n'existe aucune collaboration commerciale, partenariat ou rémunération liée à la publication de ce classement.Source
: Monta (plateforme opérationnelle, qui soutient l'écosystème des véhicules électriques grâce à une solution logicielle intégrée, soutenue par plus de 750 partenaires. La solution logicielle intégrée de Monta permet aux conducteurs, aux fournisseurs de solutions et aux propriétaires de sites de bénéficier d'expériences de recharge personnalisées, d'un contrôle complet des opérations et d'une gestion avancée de l'énergie.
Photo: Borne recharge AC Amtron Professional - Mennekes Copyright Amtron