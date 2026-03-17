Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto
La Tribune Auto
La borne de recharge Amtron Professional de Mennekes s'impose comme la borne de recharge AC de référence en 2025

La borne de recharge Amtron Professional de Mennekes s'impose comme la borne de recharge AC de référence en 2025

La borne de recharge Amtron Professional de Mennekes s'impose comme la borne de recharge AC de référence en 2025

La borne de recharge Amtron Professional de Mennekes s'impose comme la borne de recharge AC de référence en 2025

Avec l'accélération du déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, la qualité de service et la fiabilité des bornes de recharge publique s'imposent comme des critères déterminants pour l'ensemble de l'écosystème mobilité électrique. Dans ce contexte, disposer d'indicateurs clairs et consolidés sur les performances réelles des bornes de recharge publiques est essentiel pour guider à la fois les exploitants et les conducteurs.

Monta dévoile la première édition annuelle de son classement qui distingue les modèles de bornes de recharge AC et DC les plus performants en Europe sur l'année 2025. Il offre une vision globale, comparative et plus stratégique du marché de la recharge électrique.

Le classement des bornes de recharge de Monta s'appuie sur des données réelles issues de millions de sessions analysées, majoritairement en Europe, et repose sur deux critères clés : taux de réussite des charges et disponibilité. Les modèles comportant moins de 100 prises connectées ont été filtrés afin de garantir une quantité suffisante de données pour que les résultats soient pertinents.

Recharge AC : quelles bornes tiennent réellement leurs promesses ?

Les performances enregistrées sur le terrain en Europe révèlent un segment AC très compétitif.

Le classement 2025 met en lumière une forte présence des pays nordiques (Norvège et Suède en tête) mais aussi de l'Allemagne et des Pays-Bas, deux marchés historiquement structurants dans le développement de la recharge en Europe.

En tête du classement, Amtron Professional de Mennekes (94,65, Allemagne) s'impose comme la borne de recharge AC de référence en 2025, suivi de Inch Pro d'Etrel (Slovénie) et Pro de Zaptec (Norvège). Les écarts sont toutefois serrés : moins de 1,2 point sépare les cinq premiers modèles, traduisant un niveau global de performance particulièrement élevé.

L'ensemble du Top 50 affiche des scores compris entre 86,74 et 94,65, avec une forte concentration au-dessus de 90 points. Cette homogénéité illustre la montée en qualité globale du marché de la recharge électrique AC en Europe.

Les acteurs français, notamment Schneider Electric et EVBox, placent plusieurs modèles de borne dans le classement. Les scores sont solides (entre 88 et 92), confirmant une offre compétitive sur les segments résidentiels et tertiaires.

Top 50 2025 des chargeurs AC

Classement Modèle Marque Score performance Pays Taux de réussite Disponibilité
             
1 AMTRON Professional Mennekes 94.65 Allemagne 93.62 95.68
2 INCH Pro Etrel 93.58 Slovénie 92.69 94.46
3 Pro Zaptec 93.51 Norvège 89.78 97.25
4 Edge Nexblue 93.36 Suède 87.72 99.00
5 Charge Easee 93.01 Norvège 88.81 97.21
6 TEP4 Technagon 92.74 Allemagne 87.46 98.02
7 Cord One Cord 92.56 Angleterre 89.79 95.33
8 Home Easee 92.50 Norvège 87.79 97.20
9 Cord Zero – 5m / 8m Tethered Cord 92.09 Angleterre 88.68 95.49
10 Edge 2 Nexblue 91.93 Suède 84.36 99.49
11 EVBox Elvi EVBox 91.88 France 89.31 94.46
12 Twin Alfen 91.80 Pays-Bas 87.26 96.34
13 INCH Home Etrel 91.76 Slovénie 89.15 94.37
14 EVlink Parking Schneider Electric 91.56 France 88.24 94.87
15 Entity Pro Garo 91.45 Suède 88.76 94.13
16 Go Zaptec 91.33 Norvège 85.07 97.59
17 Business Line EVBox 91.03 France 85.29 96.77
18 Livo EVBox 90.59 France 89.57 91.62
19 Terra AC Wallbox ABB 90.59 Suède/Suisse 87.05 94.13
20 eMH3 ABL 90.52 Allemagne 88.06 92.98
21 One Easee 90.51 Norvège 85.40 95.62
22 MaxiCharger EU Autel 90.42 Chine 87.54 93.30
23 INCH Duo Etrel 90.40 Slovénie 91.89 88.92
24 Aura OCPP Charge Amps 90.21 Suède 84.12 96.30
25 Chargestorm Connected 2 CTEK 90.16 Suède 85.45 94.86
26 7kw Business Series EN plus 90.05 Chine 88.92 91.18
27 MaxiCharger AC Ultra Autel 90.02 Chine 89.99 90.06
28 Wallbox GLB plus Garo 89.99 Suède 88.30 91.67
29 Cord Zero – Socketed / Untethered Cord 89.98 Angleterre 84.22 95.74
30 DUO Smart Eldon 89.94 Suède 87.25 92.63
31 Gen 3 Wall Connector Tesla 89.80 Etats-Unis 84.12 95.47
32 Eve Double Pro-line Alfen 89.70 Pays-Bas 85.63 93.77
33 P30 X-Series Keba 89.65 Autriche 84.19 95.10
34 MaxiCharger Sevadis 89.58 Angleterre 86.58 92.58
35 Pulsar Plus Wallbox 89.37 Espagne 87.98 90.76
36 Eve Single Pro-line Alfen 89.36 Pays-Bas 89.21 89.52
37 Aura Charge Amps 89.15 Suède 83.18 95.11
38 LS4 Garo 89.09 Suède 84.53 93.66
39 Vertica Enelion 88.95 Pologne 88.93 88.98
40 EVON One Socket 4G Malmbergs 88.91 Suède 87.44 90.38
41 Go OCPP Zaptec 88.82 Norvège 80.31 97.32
42 Power DEFA 88.78 Norvège 84.22 93.34
43 Green Motion Building - EU Eaton 88.71 Angleterre 87.35 90.07
44 EVlink Smart Wallbox Schneider Electric 88.46 France 83.70 93.23
45 Webasto Next Webasto 88.29 Allemagne 91.04 85.53
46 eM4 ABL 88.06 Allemagne 86.14 89.98
47 AutoCharge Dual Rolec 87.99 Angleterre 84.82 91.17
48 Quantum Dual Rolec 87.50 Angleterre 83.24 91.77
49 SecuriCharge Dual Rolec 86.93 Angleterre 84.21 89.65
50 SecuriCharge Single Rolec 86.74 Angleterre 85.31 88.18

Méthodologie de classement

Les ingénieurs de Monta ont développé un système de notation objectif pour les stations de recharge basé sur des données de terrain. Le cadre utilise deux indicateurs pour refléter la qualité et la fiabilité des stations de recharge telles que les perçoivent les conducteurs de véhicules électriques. Les deux indicateurs ont un poids de 50 % dans la note globale.

Taux de réussite de la recharge: proportion de sessions qui se sont déroulées sans interruption et ont fourni de l'énergie.

Monta considère comme des échecs pour ce taux :
- (a) les recharges qui ont échoué en raison d'un problème matériel (selon notre classification des échecs)
- (b) les recharges qui ont fourni moins de 1 kWh. Les problèmes liés à l'utilisateur (autorisation, paiement, fonds insuffisants, annulation par l'utilisateur) ne sont pas considérés comme des échecs.

Temps de fonctionnement (disponibilité): la part de temps pendant laquelle une borne de recharge est techniquement opérationnelle et disponible. Le temps de fonctionnement n'est calculé que pour les points de recharge qui ont été mis à jour (ont eu une activité) au cours des 14 derniers jours, de sorte que le matériel définitivement déconnecté ou mis hors service est exclu du temps de fonctionnement après 14 jours.

Inclusion: les modèles ne sont inclus que s'ils répondent aux critères suivants : au moins 100 stations (CA) ou 30 stations (CC) connectées à la plateforme Monta, et au moins 100 recharges par jour en moyenne au cours des 7 derniers jours. Les modèles inférieurs à ces seuils sont exclus.

Calcul du score: les deux indicateurs sont calculés quotidiennement sur une période de 7 jours consécutifs. Le score de performance global de chaque modèle est la combinaison pondérée de son taux de réussite de recharge et de son temps de fonctionnement (50 % chacun).

Les modèles sont classés en fonction de ce score de performance (le score le plus élevé correspond à la meilleure performance).

Aucun fabricant, distributeur ou exploitant n'a participé à la réalisation du classement, ni influencé son résultat.

Il n'existe aucune collaboration commerciale, partenariat ou rémunération liée à la publication de ce classement.

Source : Monta (plateforme opérationnelle, qui soutient l'écosystème des véhicules électriques grâce à une solution logicielle intégrée, soutenue par plus de 750 partenaires. La solution logicielle intégrée de Monta permet aux conducteurs, aux fournisseurs de solutions et aux propriétaires de sites de bénéficier d'expériences de recharge personnalisées, d'un contrôle complet des opérations et d'une gestion avancée de l'énergie.

Photo: Borne recharge AC Amtron Professional - Mennekes Copyright Amtron

Eric Houguet, écrit le 17/03/2026

Sur le même thème

Rechercher sur le site

SONDAGE > VOIR LES RÉSULTATS

Face à la crise géopolitique majeure dans le Détroit d’Ormuz et à l'explosion des prix à la pompe, êtes-vous favorable à la mise en place temporaire d'une TVA de 5,5 % sur les carburants pour préserver le pouvoir d'achat des automobilistes Français ?

VOTRE CREDIT AUTO MOINS CHER

Simulez le financement de votre voiture neuve ou d'occasion

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

VOTRE ASSURANCE AUTO MOINS CHERE

Jusqu'à 357 € d'économies sur votre devis assurance auto

Lexique automobile

Certains termes automobiles vous échappent. Nous vous aidons avec notre lexique à y voir plus clair.

Consultez le lexique automobile

Icon newsletterNewsletter

Ne manquez rien de l’actualité automobile en vous inscrivant gratuitement à notre newsletter.

Je m'abonne

Shopping

Nous avons sélectionné pour vous des prestataires : concessionnaires, revendeurs, banquiers, radars…

Contactez nos partenaires
Reportage : recharge - Tout savoir sur les véhicules électriques Peugeot