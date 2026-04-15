192 008 points de recharge électrique ouverts au public en France (03/2026)

Au 31 mars 2026, la France comptabilisait 192 008 points de recharge ouverts au public
pour la recharge de batteries de véhicules électriques
.
Les 192 008 points de recharge pour véhicules électriques sont répartis dans 53 556 stations de recharge.
Les points de recharge de voitures électriques
ouverts au public sont principalement déployés dans des commerces (45 % des points de recharge - 86 038 bornes).
57 939 bornes sont implantées sur les parkings payants (30 % des points de recharge). Rappelons que les bornes installées dans des parkings payants facturent le stationnement et la recharge.
Près de 27 443 bornes (14 % des points de recharge) sont installées en voirie ou sur des sites publics.
6 822 bornes sont déployées dans des entreprises (4 % des points de recharge).
La France compte 285 points de recharge pour 100 000 habitants.
En mars 2026, 1 point de recharge comptabilisait en moyenne 29,6 sessions de recharge de voitures
électriques sur le mois.Taux de disponibilité moyen (en pourcentage) des points de recharge selon leur catégorie de puissance:
AC: 90,5 pourcent du temps
DC < 150 kW: 86,3 pourcent du temps
DC >= 150 kW: 91,6 pourcent du temps
La part du temps durant laquelle un point de charge n'est ni occupé, ni hors service, ni en maintenance est de 96%.
Les régions Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine sont celles comptabilisant le plus de points de recharge au 31 mars 2026.
L'Ile-de-France est la région la plus équipée avec 32 772 points de recharge suivie par la région Auvergne-Rhône-Alpes avec 22 982 points de recharge, la Nouvelle-Aquitaine (20 299 points de recharge) et l'Occitanie (18 223 points de recharge).
Arrivent ensuite le Grand Est (18 150 points de recharge), les Hauts de France (17 345 points de recharge), et la région Provence Alpes Côte d'Azur (16 676 points de recharge).
Les points de recharge réservés à un usage exclusif, de flottes, des employés d'une entreprise, des résidents d'un immeuble ou d'une maison individuelle ne sont pas comptabilisés.
L'une des conditions à l'essor de la mobilité électrique est la facilité d'utilisation par tous d'infrastructures de recharge.
Selon le gouvernement, plus de 1 700 000 bornes sont installées en France en septembre 2024, que ce soit à domicile, en entreprise ou dans l'espace
public (Info.gouv.fr).Source
: données au 31 mars 2026 de Gireve (société créée à l'initiative de la Caisse des Dépôts, la Compagnie Nationale du Rhône, EDF, Enedis et Renault
).