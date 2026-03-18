La borne de recharge Alpitronic Hyc 400 s'impose comme la borne de recharge DC de référence en 2025

Avec l'accélération du déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques
, la qualité de service et la fiabilité des bornes de recharge publique s'imposent comme des critères déterminants pour l'ensemble de l'écosystème mobilité électrique. Dans ce contexte, disposer d'indicateurs clairs et consolidés sur les performances
réelles des bornes de recharge publiques est essentiel pour guider à la fois les exploitants et les conducteurs
.
Monta dévoile la première édition annuelle de son classement qui distingue les modèles de bornes de recharge AC et DC les plus performants en Europe sur l'année 2025. Il offre une vision
globale, comparative et plus stratégique du marché de la recharge électrique.
Le classement des bornes de recharge de Monta s'appuie sur des données réelles issues de millions de sessions analysées, majoritairement en Europe, et repose sur deux critères clés : taux de réussite des charges et disponibilité. Les modèles comportant moins de 100 prises connectées ont été filtrés afin de garantir une quantité suffisante de données pour que les résultats soient pertinents.Classement des bornes DC : une domination écrasante d'Alpitronic
Les stations de recharge à courant continu (DC) permettent une recharge rapide des voitures électriques
, grâce à des temps de recharge considérablement réduits.
Le classement DC 2025 est marqué par la performance du fabricant italien Alpitronic, qui place cinq modèles de borne dans le Top 10 et occupe les quatre premières positions avec les bornes Hyc 400 avec un score de 96,54, Hyc 200 (score de 96,46), Hyc 300 (score de 95,16) et Hyc 150 (score de 94,16).
Le finlandais Kempower place deux modèles dans le classement, avec la C-Series en 5e position avec un score de 93,85 et la S-Series en 8e position avec un score de 91,51.
Le Top 10 DC affiche des scores compris entre 91,02 et 96,54, soit un écart de 5 points entre le premier et le dixième. Cela montre la montée en maturité du marché de la recharge rapide en Europe.Top 10 2025 des chargeurs DC
|Classement
|Modèle
|Marque
|Score performance
|Pays
|Taux de réussite
|Disponibilité
|
|
|
|
|
|
|
|1
|Hyc 400
|Alpitronic
|96.54
|Italie
|95.42
|97.65
|2
|Hyc 200
|Alpitronic
|96.46
|Italie
|94.50
|98.43
|3
|Hyc 300
|Alpitronic
|95.16
|Italie
|94.83
|95.50
|4
|Hyc 150
|Alpitronic
|94.16
|Italie
|92.41
|95.92
|5
|C-Series
|Kempower
|93.85
|Finlande
|91.87
|95.82
|6
|MaxiCharger DC Fast
|Autel
|93.01
|Chine
|87.85
|98.17
|7
|Hyc 50
|Alpitronic
|91.63
|Italie
|90.18
|93.09
|8
|S-Series
|Kempower
|91.51
|Finlande
|89.22
|93.80
Méthodologie de classement
|9
|espresso&charge
|EVTEC AG
|91.03
|Suisse
|90.18
|91.88
|10
|Troniq Modular
|EVBox
|91.02
|France
|88.53
|93.51
Les ingénieurs de Monta ont développé un système de notation objectif pour les stations de recharge basé sur des données de terrain. Le cadre utilise deux indicateurs pour refléter la qualité et la fiabilité des stations de recharge telles que les perçoivent les conducteurs de véhicules électriques. Les deux indicateurs ont un poids de 50 % dans la note
globale.Taux de réussite de la recharge
: proportion de sessions qui se sont déroulées sans interruption et ont fourni de l'énergie.
Monta considère comme des échecs pour ce taux :
- (a) les recharges qui ont échoué en raison d'un problème matériel (selon notre classification des échecs)
- (b) les recharges qui ont fourni moins de 1 kWh. Les problèmes liés à l'utilisateur (autorisation, paiement, fonds insuffisants, annulation par l'utilisateur) ne sont pas considérés comme des échecs.Temps de fonctionnement (disponibilité)
: la part de temps pendant laquelle une borne de recharge est techniquement opérationnelle et disponible. Le temps de fonctionnement n'est calculé que pour les points de recharge qui ont été mis à jour (ont eu une activité) au cours des 14 derniers jours, de sorte que le matériel définitivement déconnecté ou mis hors service est exclu du temps de fonctionnement après 14 jours.Inclusion
: les modèles ne sont inclus que s'ils répondent aux critères suivants : au moins 100 stations (CA) ou 30 stations (CC
) connectées à la plateforme Monta, et au moins 100 recharges par jour en moyenne au cours des 7 derniers jours. Les modèles inférieurs à ces seuils sont exclus.Calcul du score
: les deux indicateurs sont calculés quotidiennement sur une période de 7 jours consécutifs. Le score de performance global de chaque modèle est la combinaison pondérée de son taux de réussite de recharge et de son temps de fonctionnement (50 % chacun).
Les modèles sont classés en fonction de ce score de performance (le score le plus élevé correspond à lameilleure performance).
Aucun fabricant, distributeur ou exploitant n'a participé à la réalisation du classement, ni influencé son résultat.
Il n'existe aucune collaboration commerciale, partenariat ou rémunération liée à la publication de ce classement.Source
: Monta (plateforme opérationnelle, qui soutient l'écosystème des véhicules électriques grâce à une solution logicielle intégrée, soutenue par plus de 750 partenaires. La solution logicielle intégrée de Monta permet aux conducteurs, aux fournisseurs de solutions et aux propriétaires de sites de bénéficier d'expériences de recharge personnalisées, d'un contrôle complet des opérations et d'une gestion avancée de l'énergie.
Photo Borne Recharge Hyc 400 Alpitronic Copyright Alpitronic