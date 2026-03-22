190 878 points de recharge électrique ouverts au public en France (02/2026)

Au 28 février 2026, la France comptabilisait 190 878 points de recharge ouverts au public
pour la recharge de batteries de véhicules électriques
.
Les 190 878 points de recharge pour véhicules électriques sont répartis dans 53 131 stations de recharge.
Les points de recharge de voitures électriques
ouverts au public sont principalement déployés dans des commerces (45 % des points de recharge - 85 771 bornes).
58 938 bornes sont implantées sur les parkings payants (31 % des points de recharge). Rappelons que les bornes installées dans des parkings payants facturent le stationnement et la recharge.
Près de 28 549 bornes (15 % des points de recharge) sont installées en voirie ou sur des sites publics.
6 831 bornes sont déployées dans des entreprises (4 % des points de recharge).
La France compte 283 points de recharge pour 100 000 habitants.
En février 2026, 1 point de recharge comptabilisait en moyenne 26,5 sessions de recharge de voitures
électriques sur le mois.
78 % des points de recharge ouverts au public en France (149 355) délivrent une puissance inférieure ou égale à 22 kW, 3 % une puissance comprise entre 22 et 50 kW (5 991), et enfin 19 % des points de recharge offrent une puissance supérieure à 50 kW (36 690).
La recharge en courant alternatif (AC) prédomine: 150 751 points de recharge ouverts au public sont en "AC", contre 41 285 points de recharge délivrant du courant continu (DC).
Les points de recharge lents (AC monophasé d'une puissance inférieure à 7,4 kW) représentent 30 % du réseau de recharge en France (56 752 points de recharge).
La part de points de recharge rapide (DC) reste basse (23 689 points de recharge de 150 kW et plus) malgré la demande forte de ce type de puissance par les conducteurs
effectuant des longs trajets sur voies rapides ou sur autoroutes.
Les bornes rapides (DC) de 150 kW et plus sont nécessaires aux recharges d'appoint sur voies rapides et sur autoroutes. Elles ne représentent que 12,4% du total des bornes disponibles sur le territoire.Points de recharge ouverts au public en France par catégorie de puissance:AC (courant alternatif)
inférieur à 7,4 kW: 30 % (56 752 points de recharge)
de 7,4 kW à 22 kW: 48 % (92 603 points de recharge)
plus de 22 kW: 1 % (1 396 points de recharge)DC (courant continu)
inférieur à 50 kW: 2 % (4 595 points de recharge)
de 50 kW à 150 kW: 7 % (12 991 points de recharge)
de 150 kW à 350 kW: 10 % (19 240 points de recharge)
plus de 350 kW: 2 % (4 459 points de recharge)Taux de disponibilité moyen (en pourcentage) des points de recharge selon leur catégorie de puissance:
AC: 91,1 pourcent du temps
DC < 150 kW: 88,9 pourcent du temps
DC >= 150 kW: 92,9 pourcent du temps
La part du temps durant laquelle un point de charge n'est ni occupé, ni hors service, ni en maintenance est de 96%.
Les régions Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine sont celles comptabilisant le plus de points de recharge au 28 février 2026.
L'Ile-de-France est la région la plus équipée avec 32 757 points de recharge suivie par la région Auvergne-Rhône-Alpes avec 23 035 points de recharge, la Nouvelle-Aquitaine (19 746 points de recharge) et le Grand Est (17 887 points de recharge).
Arrivent ensuite les Hauts de France (17 276 points de recharge), l'Occitanie (17 762 points de recharge) et la région Provence Alpes Côte d'Azur (16 662 points de recharge).
Les points de recharge réservés à un usage exclusif, de flottes, des employés d'une entreprise, des résidents d'un immeuble ou d'une maison individuelle ne sont pas comptabilisés.
L'une des conditions à l'essor de la mobilité électrique est la facilité d'utilisation par tous d'infrastructures de recharge.
Selon le gouvernement, plus de 1 700 000 bornes sont installées en France en septembre 2024, que ce soit à domicile, en entreprise ou dans l'espace
public (Info.gouv.fr).Source
: données au 28 février 2026 de Gireve (société créée à l'initiative de la Caisse des Dépôts, la Compagnie Nationale du Rhône, EDF, Enedis et Renault
).
Photo Engie Vianeo Coypright Benjamin Motreff