Une infrastructure de recharge en extérieur en habitat collectif sans réaliser de travaux lourds

Dans un contexte de flambée des prix
du pétrole et de hausse durable du coût
des carburants, la question de l'accès à des solutions de recharge électrique en habitat collectif devient centrale
.
Près de 100 000 parkings extérieurs en copropriété étaient jusqu'ici complexes à équiper en bornes de recharge pour voitures électriques
.
La solution technique pionnière du fournisseur de services de recharge pour voitures
électriques Amperus, validée et financée par Logivolt (filiale à 100 % de la Caisse des Dépôts), change la donne en permettant leur installation sans travaux lourds ni reste à charge pour les copropriétaires
. Une avancée concrète pour accélérer la mobilité électrique en habitat collectif.
Alors que l'électrique représente environ un quart des ventes de véhicules neufs ces derniers mois, leur adoption à grande échelle dépend encore fortement des conditions de recharge.
Au-delà du prix des véhicules électriques
, la capacité à pouvoir les recharger à domicile est un facteur clé
. Il s'agit de la solution la plus pratique et la plus économique : à domicile, le coût moyen de la recharge électrique est de 2,72 euros pour 100 km
(Prix de l'électricité sur les bornes privatives: 0,16 euro le kWh. Une voiture électrique consomme en moyenne 17 kWh aux 100 km, soit un prix de 2,72 euros pour 100 km), soit 50 % de moins que sur les bornes publiques, et bien en dessous du coût d'un véhicule thermique estimé à environ 11 euros pour 100 km avec un véhicule essence
(Une voiture
thermique consomme en moyenne 6 litres aux 100 km. L'essence coûtait environ 1,90 euro le litre avant le déclenchement de la guerre en Iran, soit 11,40 euros pour 100 km).Les parkings extérieurs des copropriétés deviennent facilement équipables grâce à une solution technique inédite
Louis Duperry, cofondateur et CEO d'Amperus, explique: “Alors que 90 % des recharges s'effectuent à domicile, près de 8 millions d'automobilistes vivant en immeuble étaient privés d'une solution viable pour équiper leur place de parking extérieur. La technologie que nous venons de mettre au point leur permet désormais de le faire. Elle marque une avancée majeure pour le développement de la mobilité électrique sur l'ensemble du territoire, à laquelle nous sommes fiers de contribuer en simplifiant la recharge".
Pour répondre à cette problématique, Amperus a développé une solution technique inédite permettant d'installer une infrastructure de recharge en extérieur sans réaliser de travaux lourds
.
Installer une borne de recharge en habitat collectif (où vivent presque 50 % des Français) est complexe. Cela nécessite l'accord
des copropriétaires ou du bailleur dans le cas d'un logement social. Ensuite, car seuls les parkings intérieurs, qui disposent de caractéristiques
techniques adaptées (murs pour les compteurs, plafonds pour faire cheminer les câbles) étaient jusqu'à présent éligibles techniquement aux solutions de recharges électriques .
Les parkings extérieurs, qui représentent 40 % du total, soit près de 100 000 immeubles, ne bénéficiaient d'aucune solution technique viable.
La raison est simple : l'installation d'une borne sur un parking extérieur nécessite des travaux lourds
(tranchées, génie civil) et des coûts élevés incompatibles avec le modèle de financement proposé par Logivolt.
Tony Grégoire, cofondateur et Directeur Général d'Amperus, détaille: “Notre système, le premier du genre, fait circuler un câble d'alimentation électrique devant les places de stationnement, directement en surface, sans creuser le sol. Il pré-équipe ainsi la totalité du parking et facilite ensuite l'installation de bornes de recharge individuelles, à moindre frais, au fur et à mesure des besoins des copropriétaires. Cette innovation inédite est officiellement validée par Logivolt et 100 % financée. Concrètement, des millions de copropriétaires jusqu'alors exclus, peuvent désormais installer une borne à domicile facilement".
Selon les chiffres d'Avere-France, seuls 6 % des immeubles collectifs (soit environ 15 000 bâtiments) sont actuellement équipés d'une infrastructure de recharge collective. Avec cette innovation, la recharge à domicile devient accessible à un nombre beaucoup plus large de Français, quel que soit le type de parking dont ils disposent.