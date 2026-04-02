Une application de recharge électrique qui référence tous les réseau et leur applique zéro commission

La recharge électrique en itinérance fait partie du quotidien de plus d'un million d'automobilistes français, mais l'expérience peut vite tourner au casse-tête : d'un côté, chaque opérateur de recharge propose sa propre application limitée à son réseau et tous les opérateurs pratiquent des tarifs (aux alentours de 0,59 euros le kWh) sans commune mesure avec le tarif réglementé de l'électricité; de l'autre, Chargemap référence bien toutes les stations, mais applique une commission de l'ordre de 10% sur chaque recharge électrique.



En avril 2026, le prix du kWh au tarif réglementé de l'électricité est de 0,1940 euros en option base, de 0,2065 euros en heures pleines et de 0,1579 euros en heures creuses.



L'application Allego simplifie le paysage de la recharge électrique en réunissant tous les réseaux de recharge dans une seule interface, y compris ceux de ses concurrents, sans aucun surcoût.



Une approche pensée pour remettre l»utilisateur au centre.



Un premier problème : une multiplication des applications qui complique la recharge



Réponse d'Allego : une seule application pour tous les réseaux, partout en Europe



Avec plus d'un million de points de charge accessibles en Europe, l'application Allego permet :



- de localiser toutes les bornes disponibles, quel que soit l'opérateur,

- de connaître la puissance et la disponibilité en temps réel,

- de consulter le prix avant de brancher,

- de lancer et payer sa recharge en un clic.



L'application Allego n»est pas un MSP supplémentaire. Elle s'appuie sur le réseau physique Allego, de plus de 350 stations de recharge ultrarapide en France aujourd'hui, et près de 600 prévues d»ici 2027. Le maillage national est adossé à des partenaires tels que Burger King, Pathé Cinémas ou Vinci Autoroutes.



L'application référence également l'ensemble des réseaux tiers, afin d'offrir un accès élargi aux infrastructures sans multiplier les outils.



Deuxième problème : des commissions qui font grimper la note



Réponse d'Allego : zéro commission, prix public garanti



Les principales applications qui agrègent les réseaux de recharge appliquent souvent une commission sur chaque recharge électrique, augmentant mécaniquement le prix final du kWh pour l'utilisateur.



Allego fait le choix de la transparence : aucune majoration, aucun frais additionnel. Le prix affiché dans l'application est strictement le prix public défini par chaque opérateur.



Troisième problème : un coût élevé pour la recharge ultra-rapide



Réponse d'Allego : des réductions immédiates, sans abonnement, et jusqu'à moins 30 % avec l'abonnement Allego Plus à 9,99 euros par mois.



La recharge sur bornes ultra-rapides est l'une des dépenses les plus importantes pour les électromobilistes.



À 9,99 euros par mois, l'abonnement Allego Plus s'amortit à partir de 350 km parcourus par mois, sur la base d'une consommation moyenne de 18 kWh/100 km, conforme aux données publiées par l»ADEME.



Simulation : un conducteur économisera environ 30 euros sur un trajet Paris - Marseille avec l»abonnement Allego Plus

Scénario Prix du kWh Coût estimé du trajet Économie par rapport à 0,59 €/kWh Sans l'app Allego 0,59 €/kWh 82,30 € - Avec l'app Allego (bornes Allego) 0,55 €/kWh 76,73 € 5,57 € Avec l'abonnement Allego Plus 0,39 €/kWh 54,41 € 27,89 €



Jean Gadrat, Chief Marketing Officer Allego, explique: « Aujourd'hui, avoir une application par opérateur n'est plus tenable pour les conducteurs. En regroupant l'ensemble des réseaux dans une seule interface, nous voulons rendre la recharge aussi simple qu'un plein traditionnel. Avec en plus des prix transparents et des économies immédiates. »