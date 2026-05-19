194 996 points de recharge électrique ouverts au public en France (04/2026)

Au 30 avril 2026, la France comptabilisait 194 996 points de recharge ouverts au public
pour la recharge de batteries de véhicules électriques
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Les 194 996 points de recharge pour véhicules électriques sont répartis dans 54 330 stations de recharge.
Les points de recharge de voitures électriques
ouverts au public sont principalement déployés dans des commerces (46 % des points de recharge - 88 865 bornes).
61 969 bornes sont implantées sur les parkings payants (32 % des points de recharge). Rappelons que les bornes installées dans des parkings payants facturent le stationnement et la recharge.
Près de 25 424 bornes (13 % des points de recharge) sont installées en voirie ou sur des sites publics.
7 527 bornes sont déployées dans des entreprises (4 % des points de recharge).
La France compte 289 points de recharge pour 100 000 habitants.
En avril 2026, 1 point de recharge comptabilisait en moyenne 32,2 sessions de recharge de voitures
électriques sur le mois.Taux de disponibilité moyen (en pourcentage) des points de recharge selon leur catégorie de puissance:
AC: 90,3 pourcent du temps
DC < 150 kW: 85,9 pourcent du temps
DC >= 150 kW: 90,2 pourcent du temps
La part du temps durant laquelle un point de charge n'est ni occupé, ni hors service, ni en maintenance est de 94%.
Les régions Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine sont celles comptabilisant le plus de points de recharge au 30 avril 2026.
L'Ile-de-France est la région la plus équipée avec 33 275 points de recharge suivie par la région Auvergne-Rhône-Alpes avec 24 073 points de recharge, la Nouvelle-Aquitaine (20 814 points de recharge).
Arrivent ensuite l'Occitanie (18 473 points de recharge), le Grand Est (18 182 points de recharge), les Hauts de France (17 260 points de recharge), et la région Provence Alpes Côte d'Azur (17 191 points de recharge).
Les points de recharge réservés à un usage exclusif, de flottes, des employés d'une entreprise, des résidents d'un immeuble ou d'une maison individuelle ne sont pas comptabilisés.
L'une des conditions à l'essor de la mobilité électrique est la facilité d'utilisation par tous d'infrastructures de recharge.
Selon Enedis, 1 591 942 bornes privées étaient installées à domicile en France en décembre 2025. A cela s'ajoutent 1 068 058 bornes privées sur le lieu de travail.Source
: données au 30 avril 2026 de Gireve (société créée à l'initiative de la Caisse des Dépôts, la Compagnie Nationale du Rhône, EDF, Enedis et Renault
).