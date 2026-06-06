La norme ISO 15118 appelée à transformer progressivement les usages de la recharge électrique

La norme ISO 15118 est appelée à transformer progressivement les usages de la recharge électrique des batteries haute tension en permettant d'enrichir considérablement les capacités d'échanges entre les bornes et les véhicules électriques
.Une nouvelle génération de recharge électrique
Actuellement, les bornes de recharge lente et semi rapide (de 7 à 22 kW) reposent sur un protocole de communication limité : Le véhicule électrique
requiert de l'énergie, la borne reçoit la demande et libère l'électricité adaptée à la session de charge.
Avec la norme ISO 15118, les échanges entre le véhicule électrique et la borne évolue profondément. Grâce à une communication bidirectionnelle établie via le câble de recharge, la borne et le véhicule sont désormais capables d'échanger davantage d'informations en temps réel. Le véhicule peut transmettre des données liées à son état de charge, sa capacité énergétique ou ses besoins immédiats. La borne, peut, de son côté, communiquer des informations sur la puissance disponible ou les conditions de recharge.
Cette évolution permet d'améliorer le pilotage énergétique des infrastructures et ouvre la voie à une recharge plus intelligente.Le Plug and Charge : une recharge plus simple et plus fluide
Parmi les fonctionnalités rendues possibles par la norme ISO 15118 figure le développement du « Plug and Charge », une technologie destinée à simplifier la recharge électrique de la batterie haute tension.
Aujourd'hui, la majorité des recharges nécessitent une authentification via un badge ou une application mobile. Avec le Plug & Charge, le véhicule est automatiquement authentifié auprès de la borne de recharge dès son branchement grâce à une identité numérique sécurisée intégrée au sein du véhicule. La recharge démarre alors instantanément, sans action supplémentaire.
Comparable au fonctionnement d'un télépéage, ce système permet de fluidifier les usages tout en limitant les contraintes liées à la nécessité de posséder un badge ou l'application.Une infrastructure pensée pour les enjeux énergétiques de demain
La norme ISO 15118 introduit également un niveau de sécurité renforcé grâce à des mécanismes d'authentification et de cryptographie comparables à ceux utilisés dans les services bancaires.
Cette architecture permet de sécuriser les échanges entre le véhicule électrique et la borne tout en protégeant les données liées aux sessions de recharge.
La norme constitue également une étape importante vers le développement du Vehicle-to-Grid (V2G), une technologie qui permet aux véhicules électriques de transférer l'énergie électrique stockée dans la batterie du véhicule électrique vers l'ensemble du réseau électrique (domicile, entreprise, parking...) lorsque cela est nécessaire.
Certaines obligations réglementaires liées à la norme ISO 15118 entreront progressivement en vigueur à partir de 2027.