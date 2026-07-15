197 663 points de recharge électrique ouverts au public en France (06/2026)

Au 30 juin 2026, la France comptabilisait 197 663 points de recharge ouverts au public
pour la recharge de batteries de véhicules électriques
.
Les 197 663 points de recharge pour véhicules électriques sont répartis dans 55 062 stations de recharge.
Les points de recharge de voitures électriques
ouverts au public sont principalement déployés dans des commerces (46 % des points de recharge - 91 661bornes).
61 528 bornes sont implantées sur les parkings payants (31 % des points de recharge). Rappelons que les bornes installées dans des parkings payants facturent le stationnement et la recharge.
Près de 26 161 bornes (13 % des points de recharge) sont installées en voirie ou sur des sites publics.
7 551 bornes sont déployées dans des entreprises (4 % des points de recharge).
La France compte 293 points de recharge pour 100 000 habitants.
En juin 2026, 1 point de recharge comptabilisait en moyenne 33,1 sessions de recharge de voitures
électriques sur le mois.
77,55 % des points de recharge ouverts au public en France (153 296) délivrent une puissance inférieure ou égale à 22 kW, 1,55 % une puissance comprise entre 22 et 50 kW (3 078), et enfin 19,97 % des points de recharge offrent une puissance supérieure à 50 kW (39 478).
La recharge en courant alternatif (AC) prédomine: 154 638 points de recharge ouverts au public sont en "AC", contre 41 214 points de recharge délivrant du courant continu (DC).
Les points de recharge lents (AC monophasé d'une puissance inférieure à 7,4 kW) représentent 27% du réseau de recharge en France (53 604 points de recharge).
La part de points de recharge rapide (DC) reste basse (26 020points de recharge de 150 kW et plus) malgré la demande forte de ce type de puissance par les conducteurs
effectuant des longs trajets sur voies rapides ou sur autoroutes.
Les bornes rapides (DC) de 150 kW et plus sont nécessaires aux recharges d'appoint sur voies rapides et sur autoroutes. Elles ne représentent que 13,2% du total des bornes
disponibles sur le territoire.Points de recharge ouverts au public en France par catégorie de puissance:AC (courant alternatif)
inférieur à 7,4 kW: 27 % (53 604 points de recharge)
de 7,4 kW à 22 kW: 50 % (99 692 points de recharge)
plus de 22 kW: 1 % (1 342 points de recharge)DC (courant continu)
inférieur à 50 kW: 2 % (1 736 points de recharge)
de 50 kW à 150 kW: 7 % (13 458 points de recharge)
de 150 kW à 350 kW: 11 % (20 974 points de recharge)
plus de 350 kW: 3 % (5 046 points de recharge)Taux de disponibilité moyen (en pourcentage) des points de recharge selon leur catégorie de puissance:
AC: 90,à pourcent du temps
DC < 150 kW: 84,7 pourcent du temps
DC >= 150 kW: 88,5 pourcent du temps
La part du temps durant laquelle un point de charge n'est ni occupé, ni hors service, ni en maintenance est de 94%.
Les régions Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine sont celles comptabilisant le plus de points de recharge au 30 juin 2026.
L'Ile-de-France est la région la plus équipée avec 33 613 points de recharge suivie par la région Auvergne-Rhône-Alpes avec 24 403 points de recharge, la Nouvelle-Aquitaine (21 195 points de recharge) et le Grand Est (18 614 points de recharge),
Arrivent ensuite l'Occitanie (18 128 points de recharge), les Hauts de France (17 555 points de recharge), et la région Provence Alpes Côte d'Azur (17 273 points de recharge).
Les points de recharge réservés à un usage exclusif, de flottes, des employés d'une entreprise, des résidents d'un immeuble ou d'une maison individuelle ne sont pas comptabilisés.
L'une des conditions à l'essor de la mobilité électrique est la facilité d'utilisation par tous d'infrastructures de recharge.
Selon Enedis, 1 591 942 bornes privées étaient installées à domicile en France en décembre 2025. A cela s'ajoutent 1 068 058 bornes privées sur le lieu de travail.Source
: données au 30 juin 2026 de Gireve (société créée à l'initiative de la Caisse des Dépôts, la Compagnie Nationale du Rhône, EDF, Enedis et Renault
).