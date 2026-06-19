195 356 points de recharge électrique ouverts au public en France (05/2026)

Au 31 mai 2026, la France comptabilisait 195 356 points de recharge ouverts au public
pour la recharge de batteries de véhicules électriques
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Les 195 356 points de recharge pour véhicules électriques sont répartis dans 54 578 stations de recharge.
Les points de recharge de voitures électriques
ouverts au public sont principalement déployés dans des commerces (46 % des points de recharge - 90 121 bornes).
61 070 bornes sont implantées sur les parkings payants (31 % des points de recharge). Rappelons que les bornes installées dans des parkings payants facturent le stationnement et la recharge.
Près de 25 520 bornes (13 % des points de recharge) sont installées en voirie ou sur des sites publics.
7 628 bornes sont déployées dans des entreprises (4 % des points de recharge).
La France compte 290 points de recharge pour 100 000 habitants.
En mai 2026, 1 point de recharge comptabilisait en moyenne 33,2 sessions de recharge de voitures
électriques sur le mois.
78 % des points de recharge ouverts au public en France (151 849) délivrent une puissance inférieure ou égale à 22 kW, 2 % une puissance comprise entre 22 et 50 kW (4 706), et enfin 20 % des points de recharge offrent une puissance supérieure à 50 kW (38 636).
La recharge en courant alternatif (AC) prédomine: 153 209 points de recharge ouverts au public sont en "AC", contre 43 342 points de recharge délivrant du courant continu (DC).
Les points de recharge lents (AC monophasé d'une puissance inférieure à 7,4 kW) représentent 27 % du réseau de recharge en France (53 550 points de recharge).
La part de points de recharge rapide (DC) reste basse (25 382 points de recharge de 150 kW et plus) malgré la demande forte de ce type de puissance par les conducteurs
effectuant des longs trajets sur voies rapides ou sur autoroutes
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Les bornes rapides (DC) de 150 kW et plus sont nécessaires aux recharges d'appoint sur voies rapides et sur autoroutes. Elles ne représentent que 13 % du total des bornes disponibles sur le territoire.Points de recharge ouverts au public en France par catégorie de puissance:
AC (courant alternatif)
inférieur à 7,4 kW: 27 % (53 550 points de recharge)
de 7,4 kW à 22 kW: 50 % (98 299 points de recharge)
plus de 22 kW: 1 % (1 360 points de recharge)
DC (courant continu)
inférieur à 50 kW: 2 % (4 706 points de recharge)
de 50 kW à 150 kW: 7 % (13 254 points de recharge)
de 150 kW à 350 kW: 10 % (20 462 points de recharge)
plus de 350 kW: 3 % (4 920 points de recharge)Taux de disponibilité moyen (en pourcentage) des points de recharge selon leur catégorie de puissance:
AC: 89,6 pourcent du temps
DC < 150 kW: 84,9 pourcent du temps
DC >= 150 kW: 88,8 pourcent du temps
La part du temps durant laquelle un point de charge n'est ni occupé, ni hors service, ni en maintenance est de 94%.
Les régions Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine sont celles comptabilisant le plus de points de recharge au 31 mai 2026.
L'Ile-de-France est la région la plus équipée avec 33 467 points de recharge suivie par la région Auvergne-Rhône-Alpes avec 24 112 points de recharge, la Nouvelle-Aquitaine (20 856 points de recharge) et le Grand Est (18 390 points de recharge).
Arrivent ensuite l'Occitanie (17 825 points de recharge), les Hauts de France (17 387 points de recharge) et la région Provence Alpes Côte d'Azur (17 159 points de recharge).
Les points de recharge réservés à un usage exclusif, de flottes, des employés d'une entreprise, des résidents d'un immeuble ou d'une maison individuelle ne sont pas comptabilisés.
L'une des conditions à l'essor de la mobilité électrique est la facilité d'utilisation par tous d'infrastructures de recharge.
Selon Enedis, 1 591 942 bornes privées étaient installées à domicile en France en décembre 2025. A cela s'ajoutent 1 068 058 bornes privées sur le lieu de travail.Source
: données au 31 mai 2026 de Gireve (société créée à l'initiative de la Caisse des Dépôts, la Compagnie Nationale du Rhône, EDF, Enedis et Renault
).