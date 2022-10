Le salon de l'auto, des quadricycles et de la recharge électrique ouvre ses portes pour six jours

Il y a quatre ans, le Mondial de l'Automobile de Paris avait fermé ses portes sur l'édition 2018 en affichant fièrementLes organisateurs expliquaient à qui voulait bien l'entendre que les nombreux constructeurs absents du Mondial de l'Automobile 2018 regrettaient amèrement leur décision devant le succès d'affluence et les retombées commerciales et sur les réseaux sociaux de l'édition 2018 du Mondial.Le million de visiteurs annoncé comptait des visiteurs du Salon de l'Auto et des visiteurs du Salon de la Moto.On était en fait très loin du succès d'affluence annoncé.Et le mélange des genres entre la moto et l'auto ressemblait à une astuce d'épicier cherchant à gonfler artificiellement son activitéEn 2022,C'est regrettable mais c'est ainsi.On peut blâmer les absents. Mais de toute évidence, si le Mondial de l'Auto était « the place to be » pour le commerce automobile en France, les constructeurs seraient tous présents.On ne compte plus les absents mais juste les marques automobiles présentes à la Porte de Versailles pour ce qui était jusqu'alors le show biannuel de la planète auto à Paris.Et en 2022, les exposants sont nombreux à avoir l'accent Chinois.Les(Great Wall Motors),(Great Wall Motors) etn'ont pas manqué l'édition 2022 pour montrer au grand public leur savoir-faire en matière de véhicule électrique Longtemps montrés du doigt pour des résultats désastreux aux crash-test sécurité européens, les constructeurs automobiles chinois s'apprêtent àLa conquête a commencé avecetet(Great Wall Motors) entendent démarrer dans la foulée de la présentation Parisienne.Avec une technologie électrique aboutie, une qualité de fabrication de bon niveau (les constructeurs automobiles Chinois assemblent des voitures en Chine en joint-venture avec la plupart des constructeurs européens et américains depuis des décennies), des modèles tout équipés sans options , des fonctionnalités exotiques atypiques (des cordes musicales dans les portes de la Byd Atto3), et des prix inférieurs d'environ 30% à ceux des marques du vieux continent, les modèles Chinois vont s'installer durablement en Europe.Tout cela avec un blanc-seing de l'Union Européenne,à batterie (où à hydrogène).Ainsi, la voiture individuelle est en train de devenir unUn secteur automobile a deux vitesses est en train de s'implanter en Europe.Les européens capables de débourser 50 000 euros et plus tous les 4 à 5 ans en quelques clics pourront circuler avec zéro émission en roulant dans les villes,(ZFE).Et ceux qui se hasarderont à bafouer les interdictions de circulation en France serontCertains industriels avisés commencent à s'inquiéter sérieusement sur l'Lesà ne pas manquer lors de l'édition 2022 du salon de l'Auto de Paris :Byd SealHopium La Machina Jeep Avenger Peugeot 408 Renault AustralVinFast VF6VinFast VF7Lesqui contribuent à la foire automobile:Alpine Alpenglow Dacia ManifestoRenault 4Ever TrophyRenault R5 Turbo 3ESi les constructeurs automobiles sont peu nombreux, les quadricycles (les microvoitures) électriques sont omniprésents ainsi que les opérateurs de bornes de recharge.Question atmosphère, les rangs des exposants sontet l'ambiance est à ladans tous les domaines. Le faste et les paillettes a laissé place à une éditionL'entrée sur place est à 30 euros. Ce qui ramené aux nouveautés présentées n'est pas donné. Des réservations horaires en ligne permettent de diminuer la note Les organisateurs attendent entre. L'atteinte de cette prévision est loin d'être garantie.Les constructeurs absents croisés dans les allées de la Porte de Versailles ne semblent pas regretter leurs absences.Deux questions vont se poser le 23 octobre lors de la fermeture du salon.Combien de visiteurs ont arpenté les allées du salon de l'auto, des quadricycles et de la recharge électrique ?Une édition 2024 aura-t-elle lieu ?En espérant que les organisateurs n'invoquent pas la grève du 18 octobre et les pénuries d'essence en cas d'affluence décevante mais s'interrogent sur les véritables raisons de la multiplication des absences des constructeurs, phénomène qui s'amplifie mais qui n'est pas spécifique au Mondial de l'Auto.