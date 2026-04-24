L'AUDI E7X électrique affiche une silhouette imposante de grand SUV

La marque sœur AUDI
présente l'E7X
électrique au salon Auto
China 2026 de Pékin.
L'AUDI E7X est le deuxième modèle de série de la marque sœur AUDI. L'AUDI E5 Sportback a été lancée en septembre 2025 comme premier modèle de la marque dédiée au marché chinois.
Le SUV
E7X, spécifiquement adapté aux besoins des clients chinois
, incarne la mission de la marque AUDI : combiner le meilleur des deux mondes: l'ingénierie Audi et une intégration profonde dans l'écosystème numérique chinois.
Avec une longueur de 5 049 mm
, une largeur de 1 997 mm et une hauteur de 1 710 mm, ainsi qu'un empattement de 3 060 mm, l'E7X électrique combine le confort d'un intérieur de cinq mètres de long avec la dynamique de conduite caractéristique d'Audi et la motricité de la transmission intégrale quattro.
L'E7X traduit le design monolithique distinctif d'AUDI, avec ses signatures lumineuses caractéristiques à l'avant et à l'arrière
, en une silhouette imposante de grand SUV
.
La face avant verticale
, avec des phares Matrix LED numériques disposés verticalement
dans une boucle noire enveloppante, affirme le caractère de l'E7X.
Les ailes fortement sculptées
et les porte-à-faux courts soulignent le caractère dynamique de l'E7X.
L'intérieur spacieux propose des matériaux haut de gamme, une qualité de fabrication élevée et des services numériques. Que ce soit pour les longs trajets ou pour circuler dans les mégapoles chinoises, les passagers bénéficient de l'assistant AUDI basé sur l'IA.
Différents types de sièges « zéro gravité »
sont proposés en versions 5 places et 4 places pour un confort accru, tandis qu'un écran de 21 pouces se déploie depuis le toit pour offrir aux passagers arrière une expérience multimédia personnalisée.
La motorisation électrique de l'E7X, avec une puissance système de 300 ou 500 kW
, garantit des performances
de conduite élevées.
La batterie, d'une capacité brute de 109 kWh
, permet une autonomie maximale de plus de 750 kilomètres selon le cycle CLTC.
Grâce au système AUDI 360 Driving Assist, l'E7X offre une expérience de conduite assistée sereine en ville comme sur autoroute.
L'E7X est basé sur la plateforme Advanced Digitized Platform développée conjointement avec SAIC.
L'E7X sera lancé au premier semestre 2026.
Gernot Döllner, CEO d'Audi. explique: « Audi est en mouvement. Cela est particulièrement visible sur le marché chinois, essentiel pour nous. En 2026, nous ouvrons un nouveau chapitre de la plus grande offensive produits de l'histoire d'Audi en Chine, avec une stratégie affinée, deux marques et de nombreux nouveaux modèles localisés ».« Notre premier modèle, l'AUDI E5 Sportback, a été élu “Voiture de l'année en Chine”, confirmant que notre approche séduit les passionnés de technologie en Chine »,
déclare Fermín Soneira, CEO du projet de coopération Audi et SAIC. « Avec l'E7X, nous franchissons une nouvelle étape en entrant sur le segment essentiel des SUV avec un produit à nouveau sans compromis et profondément émotionnel, tout en offrant une remarquable polyvalence au quotidien. »