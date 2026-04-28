La Ioniq V inaugure le langage stylistique « The Origin » développé pour la gamme chinoise électrique de Hyundai

La marque Hyundai
dévoile la Ioniq V
à l'occasion
du salon de l'automobile
de Pékin 2026 (salon Auto
China 2026).
L'extérieur révèle une silhouette fluide, définie par une simple courbe, qui lui vaut un look cohérent. Les optiques rejetées aux extrémités de la face avant soulignent les lignes acérées
du véhicule tout en lui conférant une assise visuellement plus large. Les portes dépourvues de cadre et les rétroviseurs extérieurs flottants contribuent à réduire la résistance aérodynamique tout en renforçant le caractère high-tech du véhicule au look futuriste.
Affichant une longueur de 4 900 mm
et une largeur de 1 890 mm pour un empattement de 2 900 mm, la Ioniq V offre à ses occupants un environnement
intérieur spacieux. Son habitacle centré sur l'utilisateur s'apparente à un espace
de vie polyvalent.
Au cœur du poste de conduite trône un écran panoramique 4K ultra-fin de 27 pouces
qui intègre les principales fonctions de conduite et d'infodivertissement. L'affichage tête haute Horizon (H-HUD) projette les informations essentielles directement dans le champ de vision
du conducteur, tandis que l'éclairage d'ambiance contribue à rehausser la sensation de raffinement à bord.
Les réglages du châssis et de la suspension ont été optimisés pour favoriser une tenue de route équilibrée, tandis que les mesures de réduction des bruits ont été renforcées pour garantir une expérience de conduite plus silencieuse et relaxante.
La structure de caisse renforcée
et les systèmes de protection des occupants rehaussent la sécurité du véhicule dans toutes sortes de situations de conduite. Parallèlement, plusieurs technologies intelligentes contribuent à améliorer la praticité au quotidien, en permettant des interactions plus naturelles entre le conducteur et son véhicule.
L'expérience à bord est rehaussée par l'assistant IA intelligent basé sur un grand modèle de langage (LLM), optimisé par la puce Qualcomm Snapdragon 8295, qui permet de contrôler rapidement et facilement les principales fonctions du véhicule via des commandes vocales intuitives.
La Ioniq V intègre également des technologies avancées d'aide à la conduite
optimisées par Momenta, conçues pour assister le conducteur dans diverses situations de conduite et lui garantir ainsi une totale tranquillité d'esprit.
À l'heure où l'industrie automobile
connaît une transformation accélérée, et où la Chine occupe une place centrale dans les domaines de l'électrification, des logiciels et de l'innovation, Hyundai développer une stratégie spécialement adaptée au plus vaste et au plus dynamique des écosystèmes mondiaux dédiés aux véhicules électriques
(VE). Cet engagement s'inscrit dans l'approche « In China, For China, To Global » de la marque coréenne, faisant de la Chine non seulement un marché clé, mais également un pôle stratégique en termes d'innovation, de développement avancé et de compétitivité mondiale dans les années à venir.
José Munoz, Président et CEO de Hyundai Motor Company, explique: « La Chine constitue un marché essentiel pour Hyundai Motor Company en cela qu'il offre nombre d'atouts : les clients VE les plus exigeants au monde, les cycles de développement les plus rapides, la plus vaste chaîne d'approvisionnement de batteries et un écosystème avancé en matière d'innovation. Autant de raisons qui expliquent pourquoi nous allons nous engager trois fois plus sur le marché chinois. À travers la réalisation d'importants investissements dans Beijing Hyundai, la commercialisation de 20 nouveaux modèles dans les cinq prochaines années, le lancement officiel de notre ligne Ioniq en Chine et la présentation de Ioniq V, nous comptons écrire le chapitre le plus riche, le plus ambitieux et le plus passionnant de notre histoire sur ce marché. La Chine est le marché où se bâtit l'avenir de la mobilité, et Hyundai entend bien participer à sa construction, en Chine, pour la Chine, et à terme, pour le monde entier. »En quoi Hyundai renouvelle-t-il son engagement envers la Chine ?
Hyundai a tracé les grandes lignes d'un vaste plan destiné à renforcer sa position sur le marché chinois par le biais d'une politique d'investissement soutenue, d'un développement de produits locaux et d'une plus étroite collaboration avec son partenaire de coentreprise.
Hyundai et son partenaire local BAIC Group (Beijing Automotive Group) se sont engagés à investir conjointement 8 milliards de yuans dans leur coentreprise, Beijing Hyundai, dans le cadre d'un accord
conclu en décembre 2024. Cet investissement entend consolider les bases d'une croissance à long terme et favoriser une transformation de plus grande ampleur visant à proposer des produits spécialement adaptés aux clients chinois, tout en tirant pleinement parti de l'écosystème d'innovation avancé du pays.
Dans le cadre de cette transformation, Beijing Hyundai prévoit de lancer 20 nouveaux modèles en Chine dans les cinq prochaines années - ce qui constituera l'offensive produit la plus ambitieuse de l'histoire de la marque sur ce marché.
Dans le prolongement du lancement de la nouvelle Ioniq V, Beijing Hyundai prévoit de poursuivre l'extension de sa gamme électrifiée, en la complétant par un modèle de SUV
au cours du premier semestre 2027. Il s'en suivra le déploiement d'un large éventail de modèles de moyen et de grand gabarit, comprenant à la fois des véhicules électriques à batterie (BEV) et des véhicules électriques à autonomie étendue (EREV).
En lançant cette vaste offensive produit, Beijing Hyundai ambitionne de vendre 500
000 véhicules par an, à la faveur du retour de la croissance sur le marché chinois et de meilleures perspectives d'exportation.
Li Fenggang, Président de Beijing Hyundai Motor Company , explique: « Aujourd'hui, nous ne faisons pas que lancer un nouveau véhicule ; nous manifestons notre plus profond respect pour le marché chinois et notre engagement indéfectible en faveur de son avenir. La Chine est aux avant-postes de la bataille de l'électrification à l'échelle mondiale, et sa clientèle des plus dynamiques exige le meilleur. Ioniq V et notre nouvelle vision stratégique témoignent de notre détermination à satisfaire et dépasser ces attentes, en tirant pleinement parti de la capacité d'innovation de la Chine pour établir de nouvelles références mondiales en matière de mobilité. »Que représente Ioniq V et quel est son rôle dans la stratégie développée par Hyundai pour la Chine ?
Hyundai a dévoilé la Ioniq V, un modèle qui marque la première grande étape de sa nouvelle feuille de route pour le marché chinois.
En tant que premier modèle de série de la ligne Ioniq dédiée au marché chinois, le Ioniq V démontre la volonté de Hyundai de proposer des véhicules électriques (VE) spécialement adaptés aux besoins des clients chinois, qui conjuguent expertise technique mondiale et capacité d'innovation locale.
Dérivée du concept Venus, la Ioniq V inaugure le nouveau langage stylistique de Hyundai « The Origin » développé pour sa gamme chinoise électrique tout en incarnant sa devise « Best in First Impression » (offrir la meilleure première impression).
Le véhicule est conçu pour garantir une expérience de conduite intelligente et haut de gamme, privilégiant l'habitabilité, la connectivité et la fonctionnalité au quotidien - autant de critères prioritaires pour les clients chinois. Le modèle revendique une autonomie de plus de 600 kilomètres avec une simple charge (norme CLTC).
La présentation de la Ioniq V marque l'amorce d'une transformation plus profonde de Hyundai en Chine, définie par une localisation accrue de la production, une accélération de l'innovation et une politique d'investissement à long terme.Comment Hyundai redéfinit-il l'expérience client en Chine ?
Hyundai redéfinit l'expérience client en Chine en adoptant une approche résolument centrée sur les clients, à la fois fluide et transparente, aussi bien lors du processus de vente que durant le cycle d'utilisation du véhicule.
L'entreprise rehausse l'expérience d'utilisation globale de ses véhicules grâce à des programmes de services améliorés, des experts de la ligne Ioniq et des environnements de marque immersifs, en vue d'accompagner les clients tout au long du cycle de vie de leur véhicule, depuis son achat
jusqu'à son entretien régulier.
Parallèlement, Hyundai propose de nouveaux formats de vente au détail, dont des espaces dédiés au sein des concessions et des points de vente indépendants dans plusieurs villes clés, afin d'offrir une expérience de marque plus cohérente et plus distinctive.
Une politique transparente de "Prix unique" sera mise en œuvre dans l'ensemble des canaux de distribution afin de simplifier le processus d'achat et de renforcer la confiance des clients, tandis que l'expansion du réseau de recharge et de service des batteries contribuera à rehausser la praticité des véhicules au quotidien.Comment Hyundai entend-il renforcer sa compétitivité grâce à l'innovation et aux partenariats locaux ?
L'engagement de Hyundai en Chine repose sur une stratégie claire à long terme centrée sur la commercialisation de produits et de technologies conçus sur mesure pour le marché local. L'un des piliers clés de cette stratégie réside dans la volonté de promouvoir ‘l'innovation ouverte', en collaborant étroitement avec des entreprises technologiques chinoises de premier plan afin d'accélérer le développement et de renforcer la compétitivité.
La marque étend ses partenariats dans des secteurs clés, dont les systèmes de batterie avec CATL et les technologies ADAS avec Momenta, veillant ainsi à ce que ses véhicules intègrent les toutes dernières innovations conçues pour répondre aux besoins du marché local.
Cette approche permet à Hyundai d'apporter son expertise globale à l'écosystème technologique chinois en rapide évolution, afin de créer des produits à la fois adaptés au marché local et compétitifs au niveau mondial.