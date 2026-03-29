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Le grand SUV électrique Aito M6 affiche une présence imposante sur la route Le grand SUV électrique Aito M6 affiche une présence imposante sur la route

Le grand SUV électrique Aito M6 affiche une présence imposante sur la route

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Le grand SUV électrique Aito M6 affiche une présence imposante sur la route

Le grand SUV électrique Aito M6 affiche une présence imposante sur la route

Le grand SUV électrique de nouvelle génération Aito M6 mesure 4 960 mm de long avec un empattement de 2 950 mm, offrant une présence imposante sur la route ainsi qu'un intérieur spacieux et confortable.

L'habitacle offre 1,915 mètre de largeur, ainsi que des sièges ergonomiques et des sièges avant doubles à gravité zéro pour améliorer le confort général lors des trajets les plus longs.

En matière d'aide à la conduite, l'Aito M6 est équipé d'un système LiDAR à 896 lignes et double voie, offrant une détection haute résolution, haute précision et longue portée pour supporter une perception à 360° par toutes les conditions météorologiques.

Le M6 intègre une technologie de batteries sodium-ion offrant 520 km d'autonomie (sur la base du cycle d'homologation chinois) en 5 minutes de charge.

L'Aito M6 a enregistré 60 000 précommandes en 24 heures en Chine.

Le SUV de grande taille d'Aito cible les jeunes utilisateurs familiaux.

Avec le lancement du M6, Aito a établi une gamme de voitures comprenant cinq modèles SUV : M5, M6, M7, M8 et M9, couvrant une fourchette de prix de 31 350 euros à 75 200 euros (250 000 CNY à 600 000 CNY). Parmi eux, le modèle phare M9, s'est classé premier sur le marché automobile chinois dans le segment des 500 000 CNY pendant 21 mois consécutifs. La marque Aito a dépassé le million d'utilisateurs cumulés. En 2025, la marque Aito est devenue la marque chinoise de voitures de luxe la plus vendue sur le marché national.

Eric Houguet, écrit le 29/03/2026

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