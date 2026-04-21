La petite berline polyvalente électrique Hyundai Ioniq 3 adopte une silhouette aérodynamique

Hyundai
lève le voile sur la petite berline polyvalente
électrique Ioniq 3
.
Longue de 4 155 mm
, large de 1 800 mm et haute de 1 505 mm, la Ioniq 3 adopte un profil baptisé « Aero Hatch » qui conjugue efficacité aérodynamique et habitabilité intérieure. La ligne de capot avant abaissée se conjugue à une ligne de toit distinctive qui s'étire de manière rectiligne au dessus des places avant et arrière avant de s'incliner vers le bas pour venir se fondre naturellement dans le becquet arrière. Les feux à pixels, complétés par quatre points en leur centre, renforcent l'identité du modèle.
Le profil géométrique a pour effet de maximiser l'habitabilité intérieure, avec un empattement 2 680 mm, permettant une garde au toit significative et un confort accru aux places arrière. Le volume de coffre se limite à 322 litres
avec un coffre avant de 114 litres
(Megabox).
L'optimisation aérodynamique
de la carrosserie permet d'atteindre un coefficient de traînée de 0,263
, contribuant à l'efficience efficience du véhicule électrique
.
La berline électrique aérodynamique repose sur l'architecture 400 V
de la plateforme modulaire électrique (E-GMP) de Hyundai Motor Group.
Les motorisations développent jusqu'à 107,8 kW
(147 ch) pour un couple de 250 Nm. La Ioniq 3 avec la batterie standard dispose d'un moteur de 108
kW (147 ch), alors que la Ioniq 3 avec la batterie longue autonomie développe 100 kW (136 ch).
La Ioniq 3 propose deux batteries au choix : une version standard d'une capacité de 42,2 kWh
et une version longue autonomie de 61 kWh
.
La Ioniq 3 (d'un poids de 1 550 à 1 580 kg) atteint une vitesse maximale de 170 km/h
sur circuit avec une accélération de zéro à 100 km/h réalisée en 9,0 secondes
avec la batterie standard (9,6 secondes avec la batterie longue autonomie).
La version standard revendique une autonomie WLTP prévisionnelle de 344 km
alors que la version longue autonomie affiche jusqu'à 496 km
d'autonomie.
Le système Plug & Charge, le planificateur d'itinéraire intégré et la fonction de recharge bidirectionnelle (V2L) intérieure et extérieure contribuent à une expérience de conduite électrique et de recharge fluide. La batterie standard affiche une puissance maximale de recharge de 119 kW (110 kW pour la batterie longue autonomie). Dans des conditions optimales, la recharge de la batterie standard de la Ioniq 3 de 10 à 80 % sur une borne de recharge rapide en courant continu prend 29 minutes (30 minutes avec la batterie longue autonomie). Il est possible d'utiliser le chargeur embarqué CA qui supporte 11 kW (de série) et jusqu'à 22 kW en courant alternatif (en option).
La Ioniq 3 est équipée du système d'infodivertissement Pleos Connect, qui repose sur le système d'exploitation Android Automotive (AAOS), associé à un écran de 12,9 ou 14,6 pouces.
La clé Digital Key de Hyundai permet d'accéder sans clé au véhicule via un smartphone ou un appareil connecté portable.
La Ioniq 3 est équipée de la dernière génération de systèmes avancés d'aide à la conduite
Hyundai SmartSense. Elle intègre l'assistance active à la conduite sur autoroute de niveau 2 (HDA 2), l'assistance active au stationnement intelligent à distance (RSPA), l'aide aux manœuvres en marche arrière avec fonction de mémorisation (MRA), le moniteur panoramique (SVM) et le système d'affichage des angles morts (BVM), ainsi que sept airbags de série. Les phares à projecteur LED avec système d'éclairage avant intelligent (IFS) et éclairage d'accueil dynamique améliorent la visibilité et la sécurité en conduite quotidienne.
La Ioniq 3 est conçue en Europe et produite dans l'usine Hyundai d'Izmit en Turquie.