Le Porsche Cayenne Coupé Electric allie un design robuste à la ligne de toit de la 911

Porsche
dévoile le Cayenne Coupé Electric
au salon international de l'automobile
de Pékin.
Inspiré par la silhouette de la 911
et sa Flyline, le Porsche Cayenne Coupé Electric associe des proportions affirmées à des performances
électriques de haut niveau.
Le SUV
Coupé électrique Porsche
sera proposé avec trois motorisations électriques
développant jusqu'à 1 156 ch (850 kW).
Le Cayenne Coupé allie un design robuste
à la ligne de toit de la 911, connue chez Porsche sous le nom de Flyline.
Les lignes du modèle Coupé se différencient du modèle SUV dès le montant A. Le pare-brise a été conçu spécifiquement pour le Coupé. « La ligne de toit légèrement inclinée s'étire avec élégance au-dessus des larges épaules de la voiture
et confère au Cayenne Coupé une allure particulièrement sportive », explique Thomas Stopka, Responsable du Design Extérieur chez Porsche.
L'aileron arrière adaptatif
s'intègre à la carrosserie, tandis que l'encastrement de la lunette arrière, affleurante et comportant moins de jonctions, assure une apparence épurée et moderne. « Des lignes précises, des proportions imposantes et des contours de vitres noir brillant lui offrent un design qui respire la sportivité dans les moindres détails. Extraverti et clairement affirmé, le nouveau Cayenne Coupé Electric est une voiture de sport dans l'âme », déclare M. Stopka.
La silhouette de coupé, avec sa ligne de toit inclinée
, contribue à réduire la traînée aérodynamique. Le coefficient de traînée (Cx) du Cayenne Coupé est de 0,23
.
L'autonomie combinée
WLTP du Cayenne Coupé Electric peut atteindre jusqu'à 669 km selon le modèle.
Le système Porsche Active Aerodynamics
comprend, entre autres, des volets de refroidissement actifs et un aileron arrière adaptatif.
Avec une longueur de 4 985 mm
et une largeur de 1 980 mm (rétroviseurs non compris), le Cayenne Coupé électrique présente la même longueur et la même largeur que la version SUV. Sa hauteur est inférieure de 24 mm, soit 1 650 mm. Le Cayenne Coupé offre un volume de chargement de 5341 à 1 347 litres et un coffre avant pouvant accueillir 90 litres supplémentaires.
La banquette arrière, disponible en configuration deux places ou 2 plus 1, est réglable électriquement de deux façons.
Un crochet d'attelage et une capacité de remorquage pouvant atteindre 3,5 tonnes sont disponibles.
Le modèle Cayenne Coupé Electric est articulé en trois niveaux de motorisations
:
- Cayenne Coupé Electric
développant 408
ch (300 kW), puissance en mode Overboost avec Launch Control de 442 ch (325 kW), 0 à 100 km/h en 4,8 secondes, vitesse maximale de 230 km/h.
- Cayenne S Coupé Electric
développant 544 ch (400 kW), puissance en mode Overboost avec Launch Control de 666 ch (490 kW), 0 à 100 km/h en 3,8 secondes, vitesse maximale de 250 km/h.
- Cayenne Turbo Coupé Electric
développant 857 ch (630 kW), puissance en mode Overboost avec Launch Control de 1 156 ch (850 kW), 0 à 100 km/h en 2,5 secondes, vitesse maximale de 260 km/h.
Le Cayenne Coupé est équipé de série d'une suspension pneumatique adaptative
avec Porsche Active Suspension Management (PASM).
Sur les modèles Cayenne S Coupé Electric et Cayenne Turbo Coupé Electric, le système de suspension active Porsche Active Ride est disponible en option.
Les roues arrière directrices
, offrant un angle de braquage pouvant atteindre cinq degrés, peuvent être ajoutées sur tous les modèles.
Grâce à la technologie 800 volts
, le Cayenne Coupé Electric se recharge à une puissance pouvant atteindre 390 kW à l'aide d'un chargeur rapide à courant continu adapté et, dans des conditions spécifiques avec une borne de recharge rapide CCS fournissant jusqu'à 400 kW. Le chargeur embarqué de série permet une recharge en courant alternatif à une puissance de 11 kW. Un chargeur pouvant atteindre 22 kW est disponible en option.
Le Cayenne Coupé Electric adopte un concept de commande numérique centré sur le conducteur
. L'ergonomie Porsche Driver Experience se caractérise par une vaste surface d'affichage comprenant un tableau de bord entièrement numérique, le Flow Display, ainsi qu'un écran passager et un affichage tête haute en réalité augmentée (AR) en option. Les commandes numériques et analogiques se complètent et sont optimisées sur le plan ergonomique pour faciliter leur utilisation. Avec la Porsche Digital Interaction, l'accent est mis sur la personnalisation et l'utilisation intuitive. Des widgets personnalisables, des thèmes d'affichage adaptables et l'intégration d'applications tierces garantissent une expérience utilisateur connectée et configurable individuellement.
Avec son toit panoramique en verre
(disponible en option avec l'occultation variable, un film à cristaux liquides à commande électrique) et son Pack Sport Chrono, l'équipement de série du Cayenne Coupé Electric est plus complet que celui du Cayenne SUV.
Un Pack Sport allégé
spécifique au Coupé est disponible en option. Selon le modèle, il réduit le poids du véhicule jusqu'à 17,6 kg. Le pack comprend un toit en carbone allégé, des inserts sportifs en carbone, des jantes de 22 pouces spécifiques au pack et des pneus haute performance.
À l'intérieur, l'ambiance sportive domine grâce à des éléments tels que les panneaux centraux des sièges au motif Pepita, le ciel de toit en Race-Tex et les surfaces en carbone.
En option, le Pack Sport de conception allégée peut également être associé à une sellerie en cuir noir et à un système de sièges arrière 2 plus 1.