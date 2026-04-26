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La Formula S de Fangchengbao est une berline personnalisable capable de multiples configurations La Formula S de Fangchengbao est une berline personnalisable capable de multiples configurations La Formula S de Fangchengbao est une berline personnalisable capable de multiples configurations La Formula S de Fangchengbao est une berline personnalisable capable de multiples configurations La Formula S de Fangchengbao est une berline personnalisable capable de multiples configurations La Formula S de Fangchengbao est une berline personnalisable capable de multiples configurations La Formula S de Fangchengbao est une berline personnalisable capable de multiples configurations

La Formula S de Fangchengbao est une berline personnalisable capable de multiples configurations

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La Formula S de Fangchengbao est une berline personnalisable capable de multiples configurations

La Formula S de Fangchengbao est une berline personnalisable capable de multiples configurations

La marque Fangchengbao de Byd, axée sur la personnalisation, présente la « Formula S » au salon de l'automobile de Pékin 2026.

La Formula S se positionne comme une berline personnalisable capable de multiples configurations et pensée pour tous les usages.

Elle incarne l'approche de Fangchengbao, Positionnée autour du concept « une voiture, plusieurs formes ».

Elle se décline en trois versions : la berline tricorps « Formula S », le break de chasse « Formula S GT » et la berline tricorps plus grande « Formula SL ». Les trois modèles affichent une longueur de plus de 5 mètres, un empattement de 3 mètres et une largeur de 2 mètres.

La carrosserie aux proportions équilibrées, associée à une posture basse et élargie, évoque l'allure d'un guépard prêt à bondir.

Les projecteurs « Cheetah Eyes » et les feux arrière « Infinity Ring » renforcent fortement l'identité visuelle, donnant à la gamme Formula S une signature design immédiatement reconnaissable.

La « Formula S » dynamique et sportive, ainsi que la « Formula S GT » au style résolument audacieux, affichent une silhouette large et affirmée, avec lame avant, ailes élargies et diffuseur arrière. L'angle de chasse de 21° de la GT évoque l'image d'un guépard lancé dans une longue course à pleine vitesse. La « Formula SL » se distingue par des lignes latérales épurées et fluides, un profil allongé et affûté, ainsi qu'une calandre métallique horizontale intégrée et un aileron arrière électrique.

Les trois modèles sont attendus sur le marché à l'automne 2026.

Eric Houguet, écrit le 26/04/2026

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