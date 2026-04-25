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La supercar électrique Denza Z cabriolet affiche des performances extrêmes La supercar électrique Denza Z cabriolet affiche des performances extrêmes La supercar électrique Denza Z cabriolet affiche des performances extrêmes La supercar électrique Denza Z cabriolet affiche des performances extrêmes La supercar électrique Denza Z cabriolet affiche des performances extrêmes La supercar électrique Denza Z cabriolet affiche des performances extrêmes La supercar électrique Denza Z cabriolet affiche des performances extrêmes La supercar électrique Denza Z cabriolet affiche des performances extrêmes La supercar électrique Denza Z cabriolet affiche des performances extrêmes La supercar électrique Denza Z cabriolet affiche des performances extrêmes

La supercar électrique Denza Z cabriolet affiche des performances extrêmes

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La supercar électrique Denza Z cabriolet affiche des performances extrêmes

La supercar électrique Denza Z cabriolet affiche des performances extrêmes

Denza, la marque premium et technologique de Byd, présente en première mondiale, la supercar électrique Z en version cabriolet au salon de l'automobile de Pékin 2026.

Présentée en version cabriolet, avec toit souple rétractable, la Denza Z repose sur une architecture technique de tout premier plan.

La supercar électrique Denza Z incarne la fusion entre technologie et la philosophie de design « Pure Emotion », avec une esthétique d'une grande pureté.

La philosophie de design « Pure Emotion » associe fibre de carbone et performance aérodynamique pour créer une silhouette dynamique. La forme est dictée par la fonction, avec des prises d'air intégrés au capot agissant comme des canaux d'air afin d'augmenter l'appui à haute vitesse de la supercar électrique.

Le châssis intègre le système DiSus-M, un système de contrôle de la carrosserie magnétorhéologique (électromagnétique), spécialement conçu pour supporter des performances extrêmes.

La Denza Z débite plus de 1 000 chevaux pour une accélération de 0 à 100 km/h en moins de deux secondes.

Les longs trajets sont rendus possibles grâce à la batterie Blade de seconde génération et à la recharge Flash Charging.

La supercar Denza Z a déjà entamé ses phases de tests et de records sur le Nürburgring Nordschleife.

La supercar Denza Z pénètre le territoire traditionnel des supercars de luxe à plusieurs millions d'euros, historiquement dominé par les constructeurs européens.

Eric Houguet, écrit le 25/04/2026

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