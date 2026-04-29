La Volkswagen ID. Polo électrique affiche une autonomie WLTP maximale jusqu'à 455 km

La Volkswagen Polo
de nouvelle génération se dévoile en version électrique
.
Avec plus de 20 millions d'exemplaires vendus dans le monde, la Polo
est l'un des modèles les plus emblématiques de l'histoire de Volkswagen
.
L'ID. Polo électrique entame un nouveau chapitre de cette histoire.
La citadine
Volkswagen a été entièrement repensée, avec un regard résolument tourné vers l'avenir.
Développée à Wolfsburg, la Volkswagen ID. Polo se distingue par ses lignes claires, son espace
généreux, ses équipements
et son rapport qualité-prix.
Déclinée exclusivement en version électrique, la Polo de nouvelle génération bénéficie d'une autonomie maximale de 455 km en cycle WLTP. L'autonomie a été déterminée sur banc d'essai roulant selon le protocole WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) avec une configuration des équipements optimisée pour étendre l'autonomie. La valeur réelle de l'autonomie mesurée selon le protocole WLTP est susceptible de varier en fonction des équipements. L'autonomie varie en fonction du style de conduite, de la vitesse, de l'utilisation des fonctions de confort et d'équipements auxiliaires, de la température extérieure, du nombre de passagers / de la charge et de la topographie.
La citadine électrique allemande dispose de la recharge rapide en courant continu de 90 kW, de la fonction de conduite à une seule pédale (« One Pedal ») et de la fonction « vehicle-to-load ».
La conduite à une pédale (« One Pedal Driving ») se traduit par une forte décélération de la citadine simplement en régulant la pression exercée sur la pédale d'accélérateur.
La fonction « vehicle-to-load » permet d'alimenter des équipements électriques externes, comme des vélos électriques, directement depuis la batterie du véhicule, avec une puissance jusqu'à 3,6 kW. La recharge s'effectue via une prise de 230 V dans l'habitacle ou à l'aide d'un adaptateur séparé branché sur le connecteur de la prise de recharge de mode 3.
La citadine Volkswagen est équipée de l'assistant de conduite semi-autonome
connecté (« Connected Travel Assist ») avec reconnaissance des feux de signalisation.
Les premières livraisons interviendront dans le courant du mois de septembre 2026.
Thomas Schäfer, membre du Directoire de Volkswagen AG, CEO de Volkswagen Véhicules Particuliers et responsable du groupe de marques Core, explique: « Avec l'ID. Polo, nous faisons entrer un modèle phare de Volkswagen dans l'ère de l'électromobilité. La Polo fait partie du quotidien des gens depuis des décennies. Avec l'ID. Polo, Volkswagen entend rendre l'électromobilité accessible au plus grand nombre. La citadine électrique combine un design affirmé et intemporel, un concept de commande intuitif, des équipements de qualité et des technologies habituellement réservées à des modèles positionnés dans des segments supérieurs. En bref : il s'agit d'un modèle authentiquement Volkswagen, conçu pour répondre aux attentes de nos clients. »Groupe motopropulseur électrique
L'ID. Polo électrique est dotée d'une nouvelle transmission avant, avec une motorisation déclinée en trois puissances : 85 kW (116 ch), 99 kW (135 ch) et 155 kW (211 ch).
Les versions de 85 kW (116 ch) et de 99 kW (135 ch) sont dotées d'une batterie haute tension d'une capacité nette de 37 kWh utilisant la chimie de LFP (lithium-fer-phosphate). Le temps de charge pour passer de 10 à 80 % est d'environ 23 minutes sur une borne de recharge rapide. L'autonomie WLTP avec la batterie de 37 kWh peut atteindre jusqu'à 329 km.
La version de 155 kW est alimentée par une batterie NMC (nickel-manganèse-cobalt) d'une capacité nette de 52 kWh, qui offre une autonomie maximale de 455 km. Il faut compter environ 24 minutes pour passer d'un état de charge de 10 à 80 % sur une borne de recharge rapide.Dimensions
La Volkswagen ID. Polo mesure 4 053 mm de long, 1 816 mm de large et 1 530 mm de haut. Son empattement est de 2 600 mm. Basée sur la plateforme MEB plus (la plateforme modulaire électrique Volkswagen
), l'ID. Polo optimise l'espace utile par rapport à la génération précédente à moteur thermique.
La capacité du coffre atteint 441 litres. Avec les sièges arrière rabattus, la capacité du coffre de l'ID.Polo est portée à 1 240 litres. Design extérieur « Pure Positive »
La Polo électrique affiche le nouveau langage stylistique baptisé « Pure Positive », conçu par Andreas Mindt, designer en chef de Volkswagen.
La petite citadine Volkswagen se caractérise par des proportions équilibrées et des lignes claires.
L'ID Polo hérite d'un détail stylistique caractéristique de la première Golf
: le dessin du montant arrière (custode).
L'ID. Polo affiche une allure sympathique à l'avant.
L'arrière dégage une impression de puissance, avec un design intemporel et un caractère affirmé. Design intérieur
L'habitacle de l'ID. Polo adopte également le langage stylistique « Pure Positive ». Le modèle se caractérise ainsi par une architecture intérieure optimisée, des matériaux d'un bon niveau de qualité perçue et une ergonomie retravaillée. Tableau de bord numérique
L'ID. Polo dispose d'un nouveau concept d'affichage et de commande à bord. Le tableau de bord numérique (« Digital Cockpit ») mesure 26,0 cm (10 pouces) en diagonale et il disposé dans l'axe du champ visuel. Situé au centre de la planche de bord, l'écran tactile du système d'infodivertissement « Innovision » est facilement accessible au conducteur et au passager avant. Il mesure 32,77 cm (13 pouces) en diagonale, soit une taille comparable à celle d'une tablette. Sur le plan visuel, le tableau de bord numérique peut s'afficher en mode rétro et adopter l'aspect visuel d'un tableau de bord de la Golf I restylé.Systèmes d'aide à la conduite
Grâce à la plateforme MEB plus et aux logiciels installés dans le véhicule, l'ID. Polo est doté de série d'une large gamme de systèmes avancés d'aide à la conduite.
En option, l'assistant de conduite semi-autonome « Travel Assist » avec fonction de contrôle latéral et longitudinal (contrôle de vitesse et de direction) reconnaît, dans les limites du système, les feux de signalisation. Trois packs d'équipements
L'ID. Polo sera disponible en trois packs d'équipements : Trend, Life et Style.
L'ID. Polo Trend est équipée de série d'une fonction de recharge en courant continu de 90 kW. Les systèmes d'aide à la conduite comme le détecteur d'angles morts « Side Assist » et l'assistant de maintien dans la voie « Lane Assist » (avec assistant d'urgence « Emergency Assist ») font partie de la dotation de série. Les phares à LED avec assistant feux de route, le tableau de bord numérique (« Digital Cockpit ») avec écran de 10 pouces, le système d'infodivertissement « Innovision » de 13 pouces, le volant multifonction en similicuir et la climatisation automatique sont inclus.
L'ID. Polo Life arbore une ligne de finition intermédiaire. La version Life est dotée des systèmes d'aide à la conduite comme le régulateur de vitesse adaptatif (« Adaptive Cruise Control »), une caméra de recul (« Rear View »), une assistance aux manœuvres de stationnement (à l'avant) et un assistant d'intersection. Le rétroviseur intérieur à fonction anti-éblouissement automatique, les rétroviseurs extérieurs rabattables avec fonction de mémoire offrent un confort supplémentaire au conducteur. Les fonctionnalités numériques comme la commande vocale, App Connect pour Apple CarPlay et Android Auto
et le support pour smartphone avec recharge inductive sont fournis de série. En outre, l'ID. Polo Life sera doté d'un plancher de chargement variable.
L'ID. Polo Style bénéficie, en plus des équipements des packs Trend et Life, de phares matriciels à LED IQ
. Light avec une barre lumineuse à LED, de feux arrière à LED en relief et de logos VW
rétroéclairés à l'avant et à l'arrière. À l'intérieur, les sièges confort Sport, l'éclairage d'ambiance, les matériaux supérieurs, le volant chauffant, les sièges chauffants et la climatisation automatique à deux zones font partie de la dotation.
La dotation en équipements mentionnée se rapporte au marché allemand.