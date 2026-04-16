Le SUV urbain Toyota Yaris Cross bénéficie d'une mise à jour

Le best-seller Toyota
en Europe s'offre une mise à jour
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Depuis son lancement en 2021, la Toyota Yaris Cross
connait un vif succès dans toute l'Europe avec plus de 200 000 exemplaires commercialisés en 2025. C'est le modèle Toyota le plus vendu sur le continent européen et le SUV
urbain du segment B le plus diffusé, toutes marques confondues. La Yaris Cross
est également l'un des best-sellers de Toyota en France, où elle est le modèle étranger le plus vendu du segment B-SUV.
Fidèles au principe du kaizen (l'amélioration continue) cher à Toyota, les optimisations apportées à la Yaris
Cross illustrent un esprit de progrès sans compromis, qui devraient permettre à ce modèle « Made in France » de rester une référence sur le segment. Un design extérieur revisité
Toyota a revisité le style de la Yaris Cross autour d'une face avant épurée qui lui permet de se démarquer.
La calandre distinctive, ornée d'un motif en nid d'abeille, est peinte ton caisse pour une intégration harmonieuse et une allure moderne.
La lame de bouclier noire et les passages de roue musclés confortent la posture puissante de SUV urbain.
Les optiques LED redessinées affinent l'allure générale et intègrent les feux de jour. Des inserts couleur platine
À bord, les inserts de contre-porte couleur platine, offrant une première impression sophistiquée, se conjuguent avec le bandeau qui souligne le combiné d'instruments.
La finition Design adopte les sièges sport enveloppants réservés jusqu'alors à la finition Trail, pour plus de confort et un meilleur maintien latéral. Ils intègrent des inserts couleur platine, ainsi que des surpiqûres contrastées à trois tons.
La finition Trail étrenne une sellerie, avec des éléments de finition contrastés au niveau des épaules et des maintiens latéraux. Celle-ci fait appel au matériau SakuraTouch, composé notamment de PVC d'origine végétale, de déchets de liège et de PET recyclé. Ce matériau réduit de 95 % les émissions de CO2
lors de la production du tissu par rapport au cuir traditionnel.
À partir de la finition Design, un éclairage d'ambiance intérieur apporte une touche de sophistication, accompagné par un chargeur de smartphone sans fil.
Un hayon électrique est proposé de série sur la finition Trail. Une version GR Sport affûtée
La Yaris Cross GR Sport se distingue par des éléments de style exclusifs, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, ainsi qu'une suspension optimisée pour un comportement plus dynamique et plus gratifiant.
Son allure se veut plus technologique et plus sportive, avec notamment un bouclier avant spécifique dont les prises d'air latérales accentuent la carrure athlétique de la Yaris Cross GR Sport, également soulignée par des jantes alliage usinées de 18 pouces.
Dans l'habitacle, les sièges sport sont spécifiques à la Yaris Cross GR Sport, tout comme leur sellerie en suédine grise à surpiqûres rouges. Ils offrent une sensation premium et un maintien alliant confort au quotidien et caractère sportif affirmé. Un logo GR orne les appuie-têtes avant et le volant, tandis les contre-portes et le combiné d'instruments intègrent des inserts anthracite spécifiques.
Proposée exclusivement en version traction avec la motorisation Hybride
130, la Yaris Cross GR Sport reçoit en série un équipement complet avec notamment un éclairage d'ambiance, un chargeur sans fil, un système de surveillance des angles morts et un hayon électrique.Disponible en traction et avec une transmission intégrale
La motorisation Hybride 130 constitue le cœur de la Yaris Cross. Elle est disponible avec deux types de transmission : traction ou transmission intégrale intelligente AWD-i.
Introduit en 2024, le système Hybride 130 procure des accélérations fluides et dynamiques, toujours avec l'efficience et les faibles émissions emblématiques de la technologie hybride
Toyota. Il développe une puissance de 130 ch (96 kW) pour un couple de 185 Nm, de quoi passer de 0 à 100 km/h en 10,7 secondes. Les émissions de COâ‚‚ sont comprises entre 100 et 115 g/km, selon les configurations, pour une consommation
allant de 4,4 à 5,0 l/100 km (cycle mixte WLTP).
La motorisation Hybride 116 est proposée uniquement sur la finition Dynamic, en configuration traction. Elle offre 116 ch (85 kW) et 141 Nm de couple, pour des émissions de COâ‚‚ de 100 à 101 g/km et une consommation comprise entre 4,4 et 4,5 l/100 km, selon les versions (cycle mixte WLTP).L'ADN de la Yaris Cross
Conçue pour la vie urbaine, la Yaris Cross perpétue l'ADN qui a fait le succès du modèle depuis 2021: des performances
et une agilité sans compromis sur l'efficience, associées au confort et au sens pratique d'un SUV du segment B.
Son aménagement intérieur lui permet d'offrir un volume de chargement pratique et modulable, adapté aussi bien à la vie quotidienne qu'aux loisirs et aux voyages. Accueillant jusqu'à trois passagers, la banquette arrière peut aussi se rabattre en trois parties (40:20:40) pour faciliter le transport d'objets longs (selon la finition).
Depuis son lancement en 2021, la Yaris Cross a bénéficié d'améliorations constantes.
En 2024, elle avait déjà profité d'une réduction notable des bruits et des vibrations, ainsi que de l'introduction de la motorisation 1,5 l Hybride 130 dotée d'un moteur-générateur électrique plus puissant. Ses performances vont de pair avec une remarquable agilité grâce au centre de gravité bas et à la structure particulièrement rigide de la plate-forme GA-B.
La Yaris Cross s'est toujours distinguée par son équipement généreux en matière de connectivité et de sécurité. La Yaris Cross restylée bénéficie des systèmes de sécurité et d'aide à la conduite
Toyota T-Mate, intégrant les fonctionnalités Toyota Safety Sense. Un système d'assistance au freinage en stationnement est inclus de série, tandis que les finitions Trail et GR Sport offrent en plus la surveillance des angles morts.
Le système multimédia Toyota Smart
Connect fait partie de la dotation de série à partir de la finition Design. Celui-ci intègre une navigation basée dans le cloud ainsi qu'une reconnaissance vocale et un assistant vocal réactifs. La compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto
sans fil assure une connectivité fluide et intuitive.
La Yaris Cross restylée, déclinée en finitions Dynamic, Design, Trail et GR Sport, sera disponible mi-2026.