La Mercedes-Benz GLS s'offre une mise à jour

Le SUV
premium Mercedes-Benz GLS
bénéficie d'une mise à jour.
Le GLS reçoit une gamme de moteur entièrement révisée.
Le GLS embarque le système de suspension E-Active Body Control. Les unités de commande analysent la situation de conduite 1 000 fois par seconde et adaptent la suspension en conséquence. Sur de plus longues bosses, le GLS glisse sans effort, comme s'il flottait dans l'air. Grâce à la régulation des amortisseurs Airmatic basée sur le cloud, le GLS ajuste automatiquement l'amortissement juste avant de rencontrer une bosse.
Un calcul avancé et une suite de capteurs composée de 10 caméras et jusqu'à 5 capteurs radar et 12 capteurs ultrasoniques pilote les systèmes d'assistance à la conduite
.
Le superordinateur avec IA MB. OS intégrant toutes les fonctions et les maintiennent continuellement à jour grâce à des mises à jour hertziennes.
Le MBUX Superscreen s'étend sur le cockpit sous forme d'une seule surface vitrée, créant une scène constituée de trois écrans de 12,3 pouces dans une disposition claire.
A l'arrière, le divertissement est assuré par deux écrans de 11,6 pouces et une gamme de fonctionnalités connectées. Les télécommandes amovibles MBUX offrent aux passagers un accès aux fonctions du véhicule et à leur univers de divertissement personnalisé.
L'assistant virtuel MBUX peut mener des dialogues complexes en plusieurs parties.
La navigation allie la technologie Google Maps à l'interface et aux services de Mercedes-Benz.
Le pare-chocs avant assure une meilleure présence visuelle. Les phares et feux arrière en étoile rendent le GLS immédiatement reconnaissable.
La dernière génération du Digital Light produit un champ lumineux haute résolution environ 40 % plus grand. Le module lumineux consomme jusqu'à 50 % d'énergie en moins que son prédécesseur.
Dans l'habitacle, de nouveaux éléments de design et des caractéristiques
de confort élèvent l'intérieur, tandis que le volant adopte le concept de commande « culbuteur et rouleau ».
Avec trois rangées de sièges entièrement réglables électriquement, le GLS offre à chaque passager de l'espace
et du confort première classe
. Au troisième rang, des occupants jusqu'à 1,94 m de hauteur peuvent se détendre.Design extérieur
Le pare-chocs avant confère au GLS, la Classe
S-parmi les SUV Mercedes-Benz, une présence plus assurée et expressive sur la route. Un panneau noir unit visuellement les phares et la calandre du radiateur. Les phares et feux arrière, avec leur design caractéristique en étoile, assurent une reconnaissance instantanée, de jour comme de nuit. À l'arrière, un élément de finition avec une étoile Mercedes-Benz intégrée relie les feux arrière en une seule ligne fluide soulignant la largeur du véhicule.Digital Light avec technologie micro-LED
Le GLS est équipé de série de la dernière génération de Digital Light avec la technologie micro-LED (« LED pixelisée ») et d'une puce puissante. Le champ lumineux à haute résolution est augmenté d'environ 40 %, permettant une luminosité accrue pour les feux de route et les projections routières
. Le module lumineux consomme jusqu'à 50 % d'énergie en moins par rapport à son prédécesseur. Le Digital Light avec fonction de projection (disponible en option) peut projeter des lignes de guidage, des symboles et des animations sur la route.
La portée des feux de route « Ultra Range », avec une portée allant jusqu'à 600 mètres, soit l'équivalent d'environ six terrains de football, peut pivoter pour un éclairage optimal. La fonction de feux de route partiel améliore la détection des usagers mal éclairés sans éblouir les autres. Grâce à la combinaison des informations de la caméra et des données cartographiques, le feu de virage réagit plus précisément au tracé de la route. La fonction de feux de route partielle est plus robuste grâce à des améliorations supplémentaires dans la détection des usagers peu éclairés. Design intérieur
De nouveaux éléments de finition et des équipements
de confort supplémentaires améliorent l'intérieur. Le design de siège pour la sellerie en cuir, avec un effet 3D et des coutures mocassin, allie un aspect moderne à une expérience confortable. Mercedes-Benz a rétabli les populaires commandes « culbuteurs et rouleaux » sur le volant. Les bouches d'aération centrales de la rangée avant sont ovales, intégrées à l'éclairage ambiant, et se fondent dans l'intérieur.Système d'exploitation Mercedes-Benz MB.OS
Le-système d'exploitation Mercedes Benz (MB. OS) transforme le GLS en une machine qui pense, apprend et évolue aux côtés du conducteur. Le MB. OS intègre et orchestre chaque aspect du GLS. Le superordinateur exploite la puissance de l'IA (des puces hautes performances
) et du Mercedes Benz Intelligent Cloud, permettant des mises à jour hertziennes pour l'ensemble du logiciel du GLS. Superscreen MBUX
La surface du MBUX Superscreen standard s'étend sans interruption du conducteur au passager avant, couvrant toute la largeur de l'habitacle du GLS. Sous le panneau vitré se trouvent trois écrans de 31,2 centimètres (12,3 pouces), incluant l'écran passager avant standard. Un écran 3D du conducteur est disponible avec une sensation de profondeur, activé d'une simple pression sur un bouton.Divertissement à l'arrière
l'arrière du GLS devient un sanctuaire personnel pour chaque passager. Que l'utilisateur soit immergé dans un flux audio et vidéo riche ou qu'il souhaite travailler dans la voiture
, tout est conçu pour paraître sans effort. Le contenu circule sans interruption entre les écrans, tandis que deux écrans de 11,6 pouces et les télécommandes MBUX, configurables individuellement et amovibles placent tous les conforts à portée de main. Des réglages climatiques et des sièges, incluant des massages apaisants, aux stores de fenêtre et des divertissements complets, les passagers peuvent façonner leur environnement
comme ils le souhaitent. L'espace arrière s'adapte à chaque personne, pas l'inverse.Assistant virtuel MBUX
Un assistant virtuel MBUX est présent sur l'écran central. L'Assistant Virtuel MBUX s'appuie sur la connaissance collective d'internet et peut mener des conversations complexes.Navigation
L'expérience de navigation est basée sur Google Maps. Le système de guidage offre la technologie Google Maps et l'interface utilisateur de Mercedes-Benz. Le « MBUX Augmented Navigation Headup Display » projette des informations clés de navigation telles que des flèches, des recommandations de voie et des points d'intérêt, apparemment directement sur la route devant le conducteur. La réalité augmentée MBUX pour la navigation superpose des informations graphiques de navigation et de circulation sur des images en direct, ce qui est utile dans des situations de virage complexes (par exemple en ville ou sur des sorties d'autoroute confuses). Des flèches animées en trois dimensions indiquent au conducteur la bonne sortie. Une caméra capture la zone devant le véhicule. Des objets et informations virtuels sont superposés à cette vidéo sur l'écran central.Sept places de série
Les trois rangées de sièges entièrement réglables électriquement créent une sensation d'espace et de confort pour chaque passager. La fonction électrique Easy Entry facilite l'accès à la troisième rangée de sièges. Lorsqu'on a besoin d'une capacité de coffre plus grande, la troisième rangée s'abaisse dans le plancher d'une simple pression sur un bouton, et la deuxième rangée se plie à plat pour ouvrir 2 400 litres d'espace dans le coffre. Les passagers de la troisième rangée apprécient des détails utiles comme le chauffage des sièges et leurs propres ports USB de charge. Avec la climatisation optionnelle à cinq zones, la troisième rangée de sièges dispose de sa propre zone climatisée avec des bouches d'aération montées sur le toit.Massage vibratoire
Sur les sièges avant, une fonction de vibration enrichit les programmes de massage dynamisants et relaxants en combinaison avec les sièges multi-contours. Les passagers de la deuxième rangée peuvent également profiter de ce confort apaisant lorsque le Pack Confort Arrière Plus est sélectionné. De puissantes motorisations électrifiées
Le SUV haut de gamme GLS embarque une nouvelle gamme de moteurs électrifiés aux performances constamment élevées. Le GLS offre plus de puissance de traction sur les routes de campagne. Les moteurs sont conçus pour répondre aux futures normes d'émissions et offrir un raffinement caractéristique de Mercedes-Benz.
Le V8 haut de gamme, le GLS 580 4MATIC est plus réactif dans la plage de charge partielle importante. Sa puissance nominale atteint 395 kW. Un couple maximal de 750 Nm est disponible sur une plage de régime allant de 2 500
à 4 500 tr/min. Le V8 répond plus rapidement, fonctionne plus efficacement et délivre la puissance de manière plus fluide. En préparation des futures normes d'émission, le V8 dispose d'un vilebrequin plat (« flatplane »). La séquence d'allumage alterne entre les deux bancs de cylindres. Le système d'injection, le post-traitement des échappements avec filtre à particules
, les conduits d'admission et d'échappement de la culasse, ainsi que l'arbre à cames d'admission ont également été optimisés. Mercedes-Benz a également repensé la roue du compresseur et le carter du turbocompresseur des gaz d'échappement. Deux arbres d'équilibrage Lanchester assurent un fonctionnement fluide.
Dans le GLS 450 4MATIC, le moteur essence six cylindres répond encore plus rapidement et offre une expérience de conduite plus raffinée. Cela est dû à l'augmentation du couple, surtout sous charge partielle. Le couple nominal atteint 560 Nm. Un compresseur auxiliaire électrique plus puissant, une culasse avec des conduits d'admission et d'échappement optimisés, ainsi qu'un arbre à cames d'admission modifié forment la base des améliorations. Le processus de combustion et le post-traitement des gaz d'échappement ont été encore optimisés.
Les deux modèles diesel six cylindres, le GLS 350d 4MATIC (non disponible en France) et le GLS 450d 4MATIC, sont équipés d'un catalyseur chauffé électriquement. Cela permet de remonter le système d'échappement à la plage de température optimale dès le début et garantit que la température reste dans la plage souhaitée tout au long du cycle de conduite. Le bloc-moteur et la culasse sont en aluminium. Cela rend le moteur globalement plus léger que son prédécesseur, réduisant le poids sur l'essieu avant et améliorant la maniabilité. Parmi les autres améliorations techniques figurent les chemises de cylindres Nanoslide, utilisées par Mercedes-Benz en Formule 1, et les pistons en acier high-tech dotés du refroidissement dit shaker. La réduction des frottements et l'amélioration du comportement thermique entraînent une meilleure efficacité globale.
Tous les moteurs du GLS sont équipés d'un générateur de démarrage intégré. Ce dernier offre un support intelligent dans la plage basse vitesse. Combiné à un turbocompresseur, cela garantit une livraison de puissance importante. Le système comprend un système électrique 48 volts, qui permet des fonctions telles que la roulée en roulement, la suralimentation et la récupération, ce qui permet d'économiser du carburant. Les moteurs démarrent rapidement et confortablement grâce à l'aide de l'ISG. La fonction start-stop est à peine perceptible pour le conducteur, tout comme la transition entre la roue libre moteur éteint et une accélération puissante avec la puissance du moteur. En mode ralenti, l'interaction intelligente entre l'ISG et le moteur essence ou diesel assure une fluidité élevée.Transmission intégrale 4MATIC
Tous les modèles GLS proposés en Europe sont équipés d'un système de transmission intégrale entièrement variable (Torque on Demand). Le système ajuste en continu la répartition de la puissance entre les essieux avant et arrière, de 0 à 100 %, selon les conditions de conduite. Le couple est ajusté selon les besoins de l'embrayage électronique multidisque dans la boîte de transfert, en tenant compte des préférences du conducteur et des conditions de la route.Confort de conduite
Avec cinq processeurs multi-cœurs et plus de 20 capteurs, le E-Active Body Control répond de manière prédictive à toute situation de conduite. Les unités de contrôle analysent la situation de conduite 1 000 fois par seconde et adaptent la suspension en conséquence. En conséquence, le E-Active Body Control permet une très large gamme de caractéristiques de maniabilité. Grâce aux programmes de conduite, les clients peuvent choisir entre le confort d'une berline
de luxe ou l'agilité d'un SUV sportif. Puisque le système de suspension active peut contrôler individuellement les forces du ressort et des amortisseurs sur chaque roue, il contrebalance le roulis mais aussi les mouvements de tangage et de portance, aboutissant à une carrosserie qui ne s'incline plus lors du freinage et de l'accélération.
Le système repose sur la suspension pneumatique entièrement porteuse Airmatic et offre un contrôle global qui maintient le véhicule à niveau, quelle que soit la charge. En même temps, il permet de soulever ou de descendre le véhicule selon les besoins afin d'augmenter ou diminuer la garde au sol. Différents niveaux peuvent également être sélectionnés dans des programmes de conduite tout-terrain.
Les fonctions suivantes sont utiles dans l'usage quotidien et la conduite tout-terrain :
• Mode roue libre : Si le GLS est coincé dans le sable d'une dune, le mode roue libre, disponible uniquement dans le programme de conduite tout-terrain, peut aider dans de nombreuses situations à libérer le véhicule plus facilement. Lorsque possible, le niveau est automatiquement relevé et abaissé plusieurs fois, ce qui augmente ou réduit alternativement la pression des roues au sol et améliore la traction.
• Contrôle individuel des roues : Après avoir sélectionné le programme de conduite tout-terrain, le niveau du ressort peut être ajusté individuellement pour chaque roue via le MBUX. Cela améliore l'alignement du véhicule sur un terrain accidenté si une roue est coincée dans un fossé ou complètement comprimée.
• Abaissement arrière lors du chargement/déchargement : D'une simple pression sur un bouton, le seuil de chargement peut être abaissé de plus de 50 millimètres, facilitant l'accès. Cette fonctionnalité simplifie le chargement ou le déchargement du coffre.
Le E-Active Body Control fonctionne à l'aide d'un réseau 48 volts et peut récupérer l'énergie électrique sur des routes délabrées. Les moteurs-pompes de 48 volts sur les quatre roues sont coordonnées par une unité de commande centrale.
La suspension pneumatique Airmatic et la suspension standard offrent également une expérience de conduite équilibrée. Les deux sont réglés plus fermement et sportifs qu'auparavant.Assistance à la conduite
Le GLS est équipé d'un processeur superordinateur refroidi par eau. Il dispose de réserves d'énergie étendues pour les futures fonctions d'assistance à la conduite. Pour offrir une assistance à la conduite optimale dans presque toutes les situations de conduite, chaque GLS est équipé d'un ensemble de capteurs pour offrir le plus haut niveau d'assistance. 10 caméras extérieures, jusqu'à 5 capteurs radar et 12 capteurs ultrasoniques capturent les environs avec précision. Le système de capteurs fonctionne en collaboration avec une puissante unité de contrôle fonctionnant sous MB.OS.
L'intelligence artificielle traite les données des capteurs pour interpréter la situation de circulation autour du véhicule.
En Europe, le MB. DRIVE Standard est un équipement standard avec des fonctions telles que le contrôle de distance Distronic. Les packs MB. Drive Assist et MB. Drive Assist Plus (disponible ultérieurement) offrent des fonctions d'assistance étendues selon le marché et la réglementation).
Installé de série, le MB.Drive Parking Assist détecte les places de stationnement des deux côtés du véhicule à un stade précoce et permet également le stationnement en diagonale. Il détecte également les espaces libres qui ne sont pas marqués par des lignes blanches. Le MB.Drive Parking Assist peut aider à quitter une place de parking. Si la fonction est activée, le système effectue automatiquement la manœuvre de stationnement à des vitesses allant jusqu'à 5 km/h.
Le service connecté « fonctionnalité de marche arrière » (disponible plus tard) permet au véhicule de reculer automatiquement sur une partie de l'itinéraire qu'il vient de parcourir, avec un support système disponible dans certaines conditions. Pendant que cet assistant est actif, l'image de la caméra de recul et une représentation graphique de l'itinéraire prévu sont affichées sur l'écran principal. Cela est utile dans les situations de circulation où les manœuvres de virage ne sont pas possibles.
Le MB. Drive Parking Assist 360 offre de nouvelles vues surround améliorées grâce à sa caméra à 360 degrés et une interface homme-machine repensée. L'avertissement numérique supplémentaire « protection de jante de roues » affiche une alerte de distance vue de dessus lors de la manœuvre, aidant le conducteur à éviter les dommages aux roues.