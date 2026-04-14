La berline de luxe électrique Mercedes-Benz EQS embarque une architecture électrique de nouvelle génération

En tant que première berline de luxe entièrement électrique
de Mercedes
-Benz, l'EQS est un pionnier de la technologie depuis 2021. Autrefois championne du monde de l'aérodynamique pour les voitures
de série, elle a révolutionné les courbes d'efficiences. Ce fut également la première Mercedes-Benz équipée de l'Hyperscreen MBUX. Depuis son lancement, Mercedes-Benz a continuellement développé l'EQS, intégrant des innovations dans la production en série indépendamment des mises à jour des modèles et plus rapidement que jamais.
Aujourd'hui, plus d'un quart de tous les composants du véhicule sont nouvellement développés, mis à jour ou retravaillés
.
Au cœur de la nouvelle berline électrique EQS
se trouve une architecture électrique de nouvelle génération
. Cela inclut la technologie 800 volts, de nouvelles unités d'entraînement, une boîte de vitesses à deux vitesses sur la transmission principale à l'essieu arrière ainsi que des batteries plus grandes avec une chimie des cellules optimisée.
La berline électrique EQS embarque également le dernier système d'exploitation Mercedes-Benz (MB. OS)
, qui transforme l'EQS en un compagnon plus intelligent qui comprend, pense à l'avance et évolue à l'aide son système d'exploitation MB.OS qui intègre et contrôle chaque aspect du véhicule. Le superordinateur embarqué utilise l'intelligence artificielle (IA) ainsi que de puissantes puces et est connecté au Mercedes-Benz Intelligent Cloud.
L'EQS profite de cette évolution pour offrir quelques fonctionnalités additionnelles de confort et d'appartenance dans l'habitacle en référence au sentiment « Welcome Home » de Mercedes-Benz. Le chauffage des ceintures de sécurité sur les sièges avant apporte une chaleur apaisante par temps froid, tandis que la garniture anthracite et les coutures en beige macchiato et gris spatial rappellent l'emblème Mercedes Benz.
L'une des innovations techniques les plus significatives de l'EQS est la direction steer-by-wire.Architecture électrique de nouvelle génération
Avec une autonomie WLTP allant jusqu'à 925 kilomètres, l'EQS 450 plus permet de faire de longs trajets sans avoir besoin d'arrêts de recharge. D'après les chiffres calculés et la consommation
WLTP, l'énergie disponible est suffisante pour la liaison de Munich à Paris ou pour le trajet de Zurich à Hambourg. Ce chiffre représente une augmentation de 13 % par rapport à son prédécesseur.
Ces améliorations en termes d'autonomie, d'efficacité et de dynamique, reposent sur une nouvelle architecture électrique dans l'EQS. Cela comprend la technologie 800 volts, de nouveaux moteurs électriques, une transmission à deux vitesses sur le moteur principal sur l'essieu arrière et des batteries plus grandes avec une chimie optimisée des cellules.
Un autre grande évolution est la capacité de remorquage : avec 1 600 kilogrammes, le poids autorisé en remorque des modèles à propulsion arrière a plus que doublé. Il atteint presque le niveau des modèles 4MATIC (1 700 kg).
L'EQS 400 rend l'entrée dans le monde de l'EQS "plus abordable". Le modèle "d'entrée de gamme à la Classe
S électrique" a une puissance de 270 kW et une batterie haute tension avec une consommation d'énergie utilisable de 112 kWh.
Avec la technologie 800 volts, les EQS 450 plus, EQS 500
4MATIC et EQS 580 4MATIC atteignent une capacité de charge allant jusqu'à 350 kW. jusqu'à 320 kilomètres d'autonomie (WLTP) peuvent être rechargés en moins de 10 minutes.2 Grâce à une faible consommation d'énergie et des temps de recharge courts, les trajets sont plus optimisés, et les vitesses moyennes sur autoroute plus élevées.
L'EQS dispose de la fonctionnalité Plug & Charge chez les (trop rares) exploitants de stations de recharge participantes.
Lors de la recharge sur une station de 400 volts, un système de contrôle interne garantit que la batterie est virtuellement divisée en deux parties. Chaque moitié est chargée avec 400 volts et jusqu'à 175 kW, de sorte que dans ce cas, le processus de charge est à la fois rapide et efficace.
Avec les mêmes dimensions, les batteries des EQS 450 plus, EQS 500 4MATIC et EQS 580 4MATIC offrent environ 3% de consommation énergétique supplémentaire (122 kWh au lieu de 118 kWh). Les cellules comportent des anodes dans lesquelles l'oxyde de silicium est mélangé au graphite. Cela permet de stocker plus d'énergie par kilogramme, car la densité d'énergie gravimétrique a été augmentée par rapport à la batterie de génération précédente qui utilisait des anodes en graphite conventionnelles. Parallèlement, une portée plus grande a été atteinte dans le même espace
d'installation de batterie, car la densité d'énergie dite volumétrique de la chimie cellulaire a augmenté. La proportion de cobalt a également été réduite.
Les EDUs (Electric Drive Units) représentent un bond en avant générationnel par rapport à leurs prédécesseurs. Ils sont plus compacts, offrent plus d'efficacité et sont plus robustes. L'EDU des modèles 4MATIC est conçu pour agir comme un booster, avec une unité de déconnexion intégrée (DCU) qui l'allume ou l'éteint selon les besoins.
Grâce à un haut pouvoir de récupération, le freinage dans la conduite quotidienne peut être obtenu presque entièrement uniquement par la récupération. Avec jusqu'à 385 kW, la puissance de récupération a augmenté d'un tiers. 385 kW correspondent à une décélération très forte.
Selon l'équipement, il est possible de modifier la puissance de la récupération via des palettes derrière le volant ou avec le levier de sélecteur de rapport engagé.
L'architecture d'entraînement comprend une transmission à deux vitesses sur l'essieu arrière : en première vitesse, l'accélération en départ arrêté est rapide. La deuxième vitesse à rapport long est conçue pour la transmission de puissance à haute vitesse ainsi qu'une grande efficience, autonomie et confort sur les lignes interurbaines et les autoroutes. La vitesse maximale est atteinte en seconde vitesse.
L'EQS peut servir d'unité de stockage d'énergie pour le réseau et la maison (V2X Ready) en transformant la batterie en une source d'énergie flexible pour un usage quotidien. Coefficient de traînée de 0,20
Avec un coefficient de traînée de 0,20,7 l'EQS est l'une des voitures les plus aérodynamiques jamais construites. Les aérodynamiciens ont optimisé les rétroviseurs extérieurs pour améliorer la circulation de l'air. La surface frontale de l'EQS est de 2,51 m². Cela donne une surface de résistance effective de 0,5 m². À titre de comparaison : un cycliste qui fait du vélo de randonnée présente une résistance de l'air d'environ 0,7 m². Un vététiste mesure environ 0,6 m², tandis qu'un cycliste sur route mesure moins de 0,5 m². Technologie steer-by-wire
La technologie steer-by-wire sera disponible quelques mois après le lancement de l'EQS. Cette technologie représente un changement fondamental dans l'interaction entre l'homme et la machine et établit de nouvelles normes. La sensation de direction entièrement nouvelle offre plusieurs avantages au quotidien: la dynamique de conduite en profite tandis que la manœuvre et le stationnement sont plus faciles. Cela s'explique par le fait que l'effort requis peut être encore réduit et qu'il n'est plus nécessaire d'ajuster le positionnement des mains sur le volant.
Les vibrations indésirables causées par des surfaces irrégulières, qui étaient auparavant transmises au conducteur via le volant, peuvent être éliminées. Une sensation de direction précise est maintenue.
La technologie steer-by-wire transforme l'intérieur : un volant aplati ouvre l'espace, améliore la vue de l'écran du conducteur et facilite l'entrée et la sortie de la voiture
.
Les caractéristiques
de conduite auparavant en conflit ont été optimisées en même temps : l'EQS combine sportivité et confort plus efficacement, tout en améliorant la stabilité de conduite et l'agilité latérale. Cela s'explique par le fait que les spécialistes de la suspension ont adapté de manière flexible le rapport de direction à différentes situations. À cela s'ajoute l'interaction avec la direction de l'essieu arrière. Dans l'EQS, la direction électrique est disponible en combinaison avec toutes les variantes moteur et les deux variantes à essieu arrière (avec un angle de direction allant jusqu'à 10 degrés). À plus grande vitesse, les roues arrière tournent parallèlement aux roues avant.
En alternative au système optionnel de direction by Wire, Mercedes-Benz continue d'offrir une direction électromécanique.Systèmes avancés d'assistance à la conduite et au stationnement : MB.Drive
Pour offrir une assistance à la conduite de premier ordre, l'EQS est équipé de nombreux capteurs : 10 caméras externes, jusqu'à cinq capteurs radar et 12 capteurs ultrasoniques. Les capteurs fonctionnent en conjonction avec une unité de contrôle fonctionnant sur MB.OS. Les algorithmes d'intelligence artificielle, entraînés sur de grandes quantités de données de flotte, traitent les données des capteurs pour comprendre les conditions de circulation environnantes.
En Europe, le MB. Drive Standard est un équipement livré de série avec des fonctions telles que le contrôle de distance Distronic. De plus, le MB.Drive Assist propose des fonctions d'assistance étendues telles que l'assistance à la direction et l'assistance au changement de voie.
Le MB. Drive Parking Assist détecte les places de stationnement des deux côtés du véhicule à distance et permet le stationnement en diagonale. Il détecte également les espaces libres qui ne sont pas marqués par des lignes blanches.
Le MB.Drive Parking Assist peut être utile lors de la sortie d'une place de parking, même si le véhicule était auparavant garé manuellement.
Le système peut se garer à des vitesses allant jusqu'à 5 km/h, ce qui le rend environ 60 % plus rapide que le système précédent.
Le MB. Drive Parking Assist 360 offre de nouvelles vues surround grâce à sa caméra à 360 degrés et une interface homme-machine repensée.
Le Digital Extra « avertissement de protection de jante » affiche une alerte de distance vue de dessus lors de la manœuvre, aidant le conducteur à éviter les dommages aux roues.Contrôle intelligent des amortisseurs
La dernière évolution de l'Airmatic offre une qualité de conduite supérieure: le contrôle intelligent des amortisseurs assure un confort plus grand sur les dos d'âne artificiels longs. De telles bosses sont particulièrement courantes dans le sud de l'Europe. C'est le résultat d'une technologie de suspension de pointe en collaboration avec la communauté des conducteurs
Mercedes Benz. Ils se soutiennent mutuellement en envoyant automatiquement et en temps réel les informations CartoX via le réseau mobile vers le cloud Mercedes-Benz et en les partageant entre eux. Lorsque la fonction de contrôle intelligent des amortisseurs est activée, l'amortissement est ajusté électroniquement peu avant les ralentisseurs correspondants pour offrir un plus grand confort. Cette augmentation de confort est particulièrement perceptible à l'arrière. La base de cet ajustement d'amortissement est l'information Car-to-X qu'un véhicule Mercedes
-Benz circulant devant a transmis anonymement en temps réel au Cloud Mercedes-Benz via le réseau mobile. Car-to-X fait référence à la communication entre véhicules. Parce que les capteurs d'autres voitures sont également utilisés, la technologie étend considérablement la zone de couverture des capteurs propres au véhicule, tels que les radars
ou les systèmes de caméras. La- technologie Car to-X permet au conducteur d'anticiper la sortie des virages, pour ainsi dire.Système d'exploitation Mercedes Benz (MB.OS)
Le système d'exploitation Mercedes Benz (MB.OS) transforme l'EQS en un compagnon intelligent qui comprend, pense à l'avance et évolue avec son pilote. Le MB.OS intègre et contrôle chaque aspect du véhicule. Le superordinateur utilise l'IA et des puces puissantes, et est connecté au Mercedes-Benz Intelligent Cloud. Cette connexion permet des mises à jour hertziennes de tous les logiciels du véhicule. L'EQS reste à jour pendant de nombreuses années.
La nouvelle génération de MBUX intègre l'IA de Microsoft. L'Assistant Virtuel MBUX utilise les connaissances d'Internet et peut mener des dialogues complexes en plusieurs parties. En tant qu'avatar « vivant », il est toujours présent sur l'écran central. L'assistant virtuel utilise diverses animations pour signaler s'il est en train de parler, d'écouter ou de traiter des informations. Le mouvement, la luminosité, l'intensité et la couleur interagissent de manière fluide pour communiquer intuitivement avec le conducteur (disponible en français courant 2026).
Design distinctif
L'EQS affiche un design distinctif. Son avant sportif, bas et plat, associé à une arche tendue sur le toit, crée une silhouette de coupé
.
Les ingénieurs Mercedes-Benz ont affiné cette apparence.
Avec la gamme Electric Art et la gamme AMG, l'EQS peut adopter deux facettes très différentes:
- Dans la gamme Electric Art, une calandre de radiateur noire avec de larges lignes chromées et un motif d'étoiles animées rétroéclairées est de série.
- La version AMG Line reçoit une calandre plus dynamique avec un motif d'étoiles rétroéclairées mais sans lignes chromées, ainsi qu'une étoile centrale brillante et lumineuse.
Le capot avec des bosselages frappants a un aspect dynamique et sportif. L'avant du véhicule a été modernisé, les phares et la bande lumineuse fusionnant plus fortement en une seule unité.
Les feux de jour intègrent deux emblèmes étoilés qui mettent en valeur les phares. Le panneau avec un motif Mercedes Benz illuminé souligne le statut de l'EAS.
Le pare-chocs de style AMG avec des prises d'air extérieures ajoute une touche sportive aux deux finitions.
Une caractéristique à l'arrière est la bande lumineuse, dont l'intérieur est renforcé par des éléments supplémentaires. Le pare-chocs arrière AMG est nouveau. Il se distingue par ses lignes de diffuseur plus marquées sous le dessous et une bordure chromée qui s'étend sur toute la largeur du véhicule.Digital Light avec technologie micro-LED
L'EQS intègre la nouvelle génération Digital Light avec la technologie micro-LED et une puce puissante en standard. Cela augmente le champ d'éclairage haute résolution d'environ 40 % et permet une augmentation correspondante de la luminosité des projections de feux de route et de croisement. En même temps, le module lumineux consomme jusqu'à 50 % d'énergie en moins que le système précédent. Les phares contribuent également à la conservation des ressources: ils offrent une expérience plus complète et sont plus d'un quart plus lumineux que leurs prédécesseurs. Cela est dû à la conception plus compacte
des micro LED et au système de contrôle avec une seule unité de contrôle. Tous les composants logiciels sont intégrés au système d'exploitation Mercedes-Benz (MB. OS)Feu de route dynamique Ultra Range
Le feu de route dynamique Ultra Rangea une portée allant jusqu'à 600 mètres, soit environ six terrains de football. La fonction de feux de route partiel améliore la détection des usagers mal éclairés sans éblouir les autres et est intégrée au feu de virage afin qu'il se déplace dynamiquement avec lui. Le feu de virage réagit plus précisément au tracé de la route grâce à la combinaison des informations de la caméra et des données cartographiques.Chauffage des ceintures de sécurité
La Mercedes-Benz EQS est équipée d'un chauffage par ceinture de sécurité. Cette amélioration des sièges avant augmente le confort en mouvement. Les fils de chauffage (de fines fibres qui agissent comme conducteurs électriques) sont intégrés aux ceintures de sécurité. À basse température, la sangle de la ceinture de sécurité chauffe rapidement jusqu'à 44 degrés Celsius. Le chauffage de la ceinture de sécurité peut être facilement activé et désactivé via le bouton de chauffage du siège, et l'activation automatique peut être contrôlée via l'écran central. Le chauffage des ceintures peut également augmenter la sécurité : les passagers sont encouragés à retirer leur épaisse veste avant d'attacher leur ceinture par temps froid. Cela permet à la ceinture de sécurité de s'ajuster d'avantage au corps et d'être plus efficace en cas d'accident.