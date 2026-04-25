Le modèle ID. Aura T6 de Volkswagen est basé sur l'architecture électronique zonale évolutive conçue en Chine

Volkswagen dévoile au salon de l'automobile de Pékin 2026 le modèle ID. Aura T6.



L'ID. Aura T6 de FAW-Volkswagen est le premier modèle de la nouvelle offre électrique ID. Aura.



Modèle phare de la marque, le SUV familial ID. Aura T6 est basé sur l'architecture électronique zonale CEA (China Electronic Architecture) conçue localement et doté de systèmes d'aide à la conduite avancés (ADAS) conçus par Carizon.



Les véhicules conçus sur la base de l'architecture China Electronic Architecture (CEA). sont dotés de systèmes d'aide à la conduite avancés (ADAS) de niveau 2 plus plus et bénéficient d'une mise à jour continue à distance (over-the-air).



Le système d'aide à la conduite avancé (ADAS) de niveau 2 plus plus comprend une aide à la conduite autonome (Navigate on Autopilot) dans le trafic urbain et sur les grands axes routiers, ainsi que des fonctions de stationnement automatique.



Développé par FAW-Volkswagen, le modèle de la série ID. Aura se caractérise par une identité stylistique affirmée.



Design, services numériques d'affichage et de commande à bord, systèmes d'aide à la conduite avancés (ADAS) : tout a été conçu spécifiquement pour la clientèle chinoise.



Oliver Blume, CEO de Volkswagen Group: « La Chine constitue un puissant moteur de notre transformation. Il importe de renforcer notre présence sur ce marché pour asseoir nos ambitions mondiales. Les produits et les technologies que nous présentons à l'occasion du Salon de l'automobile de Pékin 2026 témoignent de la pertinence de notre stratégie de localisation en Chine. Notre offensive commerciale constitue une étape décisive pour reprendre le leadership en Chine et nous imposer comme le moteur de l'innovation technologique de l'automobile à l'échelle mondiale. »



Ralf Brandstätter, membre du Directoire de Volkswagen AG pour la Chine, Président et CEO de Volkswagen Group China : « Notre stratégie 'en Chine, pour la Chine' se déploie désormais à plein régime. En 36 mois à peine, Volkswagen Group a bâti un portefeuille de véhicules électriques intelligents pour la Chine. Sur la seule année 2026, le Groupe lancera 20 nouveaux modèles électrifiés sur le marché. Architectures électroniques de pointe, systèmes d'aide à la conduite avancés, solutions intelligentes d'affichage et de commande à bord, fonctionnalités d'intelligence artificielle : nous avons entièrement adapté notre offre à la demande de nos clients chinois. Les nombreux modèles présentés en première mondiale par nos marques à l'occasion du salon Auto China 2026 attestent de l'efficacité et de la rapidité de la mise en œuvre de notre transformation. »



Basé sur l'architecture CEA (China Electronic Architecture), le véhicule intègre des agents d'intelligence artificielle. Avec cette architecture logicielle agentique, les interactions entre le véhicule et le conducteur seront hautement intuitives et naturelles. L'intelligence artificielle agentique mise en œuvre à bord des véhicules bénéficiera d'une protection optimale des données à caractère personnel. L'intelligence artificielle agentique permettra d'optimiser les performances des systèmes embarqués et d'entrer dans l'ère du véhicule conçu autour de l'intelligence artificielle (« AI-Defined-Vehicle ») en Chine.



Tous les véhicules qui seront basés sur l'architecture CEA et lancés au second semestre de l'année 2026 embarqueront une IA argentique entraînée par un modèle de langage naturel. Contrairement à un assistant vocal qui suit uniquement des instructions directes, un agent IA est proactif. Capable de maintenir une conversation naturelle, il décompose des tâches complexes et prend des décisions de manière autonome pour atteindre des objectifs. Le programme informatique fonctionne en circuit fermé à bord du véhicule, ce qui assure une protection des données à caractère personnel.



À l'avenir, l'architecture CEA 2.0 de nouvelle génération regroupera, à partir de 2027, des fonctionnalités de conduite et de commande intelligente au sein d'un système unifié plus performant. En outre, l'architecture logicielle agentique, intégrant plusieurs agents IA dédiés à la la conduite, à l'affichage et à la commande à bord (cockpit) et aux services de l'écosystème numérique, optimisera le fonctionnement du véhicule. Pour Volkswagen Group, cette évolution marquera une avancée majeure sur la voie du véhicule conçu autour de l'IA (AI-defined vehicle).



Oliver Blume, CEO de Volkswagen Group, explique: « Après l'électromobilité et les systèmes d'aide à la conduite avancés, nous entendons rendre l'IA agentique accessible au plus grand nombre. Dès cette année, certains de nos véhicules conçus en Chine seront dotés d'une architecture logicielle agentique. Volkswagen Group est le premier constructeur à déployer des agents d'intelligence artificielle à grande échelle, sur l'ensemble de son portefeuille de véhicules en Chine. »



Photos: Copyright Volkswagen AG