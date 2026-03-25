La limousine de luxe Mercedes-Maybach Classe S reçoit une mise à jour complète

La limousine de luxe Mercedes-Maybach Classe S
restylée se dévoile avec l'une des mises à jour les plus complètes de son histoire en termes de luxe, de confort et d'intelligence technologique.Connectivité
La quatrième génération du MBUX redéfinit l'expérience embarquée. Le Superscreen MBUX standard unit les zones actives des écrans central et passagers (14,4 et 12,3 pouces) sous un seul panneau vitré. Le tableau de bord de 12,3 pouces (disponible en 3D en option) est présenté issu du Superscreen MBUX.
Le design spécifique Maybach des écrans renforce l'impression distinctive : les cadrans du tableau de bord brillent d'un or rose exclusif, leur jeu d'effets lumineux et de verre rappelant des fermoirs de bijoux. Un logo Maybach doré est placé au centre entre les deux anneaux. L'arrière-plan de l'affichage est structuré et rendu dans les nuances opulentes d'or, d'or rose et de noir.
Pour les passagers arrière, deux écrans de 13,1 pouces équipés de télécommandes configurables individuellement, sont fournis. Elles permettent une utilisation pratique et intuitive des fonctions du véhicule telles que la climatisation et les stores, ainsi que le système de divertissement des sièges arrière.
L'Assistant Virtuel MBUX agit comme un interlocuteur humain. Grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle Microsoft et Google (dont ChatGPT4.0, Microsoft Bing Search et Google Gemini), elle peut engager des dialogues et se rappeler des interactions précédentes.
L'affichage Zero Layer MBUX étendu présente des informations clés, des recommandations et des applications récemment utilisées. Les utilisateurs ont la liberté d'organiser leurs applications comme ils le souhaitent et de les regrouper dans des dossiers personnalisés. MB.OS est intégré de manière transparente au Mercedes-Benz Intelligent Cloud, facilitant des mises à jour régulières en direct pour le divertissement et les fonctions importantes du véhicule, y compris les systèmes d'aide à la conduite
. Performances
Les moteurs à combustion interne ont été revus dans le cadre de la mise à jour du modèle et préparés pour les futures réglementations sur les émissions. La dernière évolution du moteur huit cylindres (M 177 Evo) délivre 450 kW auxquels s'ajoute une puissance électrique de 17 kW.
Un modèle hybride
équipé d'un moteur essence six cylindres révisé (M 256 Evo) est disponible en France. Il offre une expérience de conduite plus dominante. Les clients en bénéficient lors de l'accélération intermédiaire, car un couple plus important est disponible, notamment dans la plage de charge partielle. Un nouveau compresseur auxiliaire électrique plus puissant, une culasse avec des conduits d'admission et d'échappement optimisés, ainsi qu'un arbre à cames d'admission adapté forme la base de ces améliorations. Le processus de combustion et le posttraitement des gaz d'échappement ont été encore optimisés.
Le moteur V12 actuel reste disponible.
Des mesures d'isolation supplémentaires améliorent la suppression du bruit et des vibrations. Assistance intelligenteMB.Drive Assist
Le MB.Drive Assist, qui inclut le régulateur actif de distance Distronic avec assistance à la direction et l'assistance active au changement de voie, fait partie de l'équipement de série.MB.Drive Parking Assist
Le MB.Drive Parking Assist détecte les places de stationnement des deux côtés du véhicule et permet également le stationnement en diagonale. Il identifie également les zones de stationnement non explicitement indiquées par des lignes blanches. Une autre nouveauté est la possibilité de déplacer automatiquement un véhicule hors d'une place de parking après un stationnement manuel. L'assistant se gare à des vitesses allant jusqu'à 5 km/h.MB.Drive Parking Assist 360
Le MB.Drive Parking Assist 360 propose des écrans panoramiques améliorés. Une fonction numérique complémentaire a été ajoutée, fournissant un avertissement pour aider à protéger les roues contre les dommages lors des manœuvres.Design distinctif
Le design distinctif de la Mercedes-Maybach Classe
S accentue son caractère unique avec un impact visuel plus marquant. La calandre du radiateur est nettement plus grande. Elle est complétée par des accents d'éclairage sophistiqués, comme l'entourage éclairé de la calandre. Le mot-symbole Maybach dans le cadre de la calandre est illuminé. Sur certains marchés, l'étoile Mercedes verticale sur le capot est illuminée. Les modèles V12 se reconnaissent à un emblème sur la calandre. Les accents en or rose apportent une touche distinctive aux optiques en double étoile des phares. Le motif Maybach dans les prises d'air est chromé.
Un projecteur lumineux est intégré aux seuils latéraux. Il projette un mot de Maybach sur le sol. Un autre détail orne les modèles sur le côté : ils arborent un emblème Maybach sur les montants C, illuminé dans certains marchés.
Les optiques en forme d'étoile intégrés dans les phares avant se retrouvent dans les feux arrière en deux parties : avec leur intérieur précisément conçu et leurs détails complexes, ils captivent aussi bien le jour que la nuit. La poignée sur le couvercle du coffre a été revue pour symboliser une touche de luxe: divisée en chrome et noir brillant, la poignée n'est pas seulement un élément fonctionnel, mais une touche finale délicate à une apparence prestigieuse.Matériaux soigneusement sélectionnés et détails exclusifs à l'intérieur
L'objectif de la refonte du tableau de bord, des panneaux de porte et de la console centrale était de créer une expérience intérieure avec l'effet de cocon caractéristique de Maybach. Il fusionne les éléments de luxe numériques et analogiques. La console centrale est mise en valeur par un élément de finition généreusement proportionné, disponible en différentes finitions. La sélection est enrichie par du bois de chêne à pores ouverts, ainsi que par du bois brun ambré à pores ouverts avec un motif en point de hongrie.
Des matériaux soigneusement sélectionnés, un savoir-faire et de nouvelles options
de personnalisation renforcent le caractère raffiné de la Mercedes-Maybach Classe S. L'utilisation intensive du cuir dans tout l'intérieur contribue à l'ambiance opulente. Même les caches des haut-parleurs du système audio de la Mercedes-Maybach Classe S sont finies à la main et en cuir.
La Mercedes-Maybach Classe S propose un intérieur sans cuir. En plus du cuir artificiel Artico finement embossé, le textile mélange de haute qualité « Mirville », fabriqué en lin et polyester recyclé, est utilisé. Avec son aspect caractéristique en fibre naturelle, le textile met en valeur les inserts de siège et est combiné à des renforts latéraux en cuir artificiel Artico, accentués par des passepoils blancs profonds.