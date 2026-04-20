La Mercedes-Benz Classe C se réinvente pour l'ère électrique

La Classe C
est l'une des séries de modèles les plus populaires et les plus vendues de Mercedes
-Benz.
Dans sa déclinaison électrique, la Mercedes-Benz Classe
C prend le virage de l'électrique à batterie.
La Classe
C électrique est techniquement radicalement différente tout en restant familière.
La berline électrique Mercedes
-Benz propose une nouvelle façon de conduire la Classe C.
Montez, fermez les portes et sentez-vous « Comme à la maison », c'est ce que propose la Classe C depuis des générations.. La Classe C électrique fait passer la sensation de «Welcome Home » à l'ère électrique.
Avec sa silhouette de coupé
, sa calandre emblématique dotée de 1 050 points lumineux et son arrière typé GT, la Classe C électrique incarne le langage actuel de design Mercedes-Benz.
Des formes fluides, des matériaux de haute qualité et un confort acoustique de premier plan créent une atmosphère apaisante.
Les sièges électriques offrent un soutien lombaire, un massage, une ventilation du siège et un son 4D (disponible en option).
La Classe C électrique propose un excellent confort climatique peu après l'entrée, même en hiver et sans pré-conditionnement. Lors d'un trajet de 20 minutes à une température glaciale de moins 7 degrés Celsius, l'intérieur chauffe deux fois plus vite que dans un modèle à alimentation conventionnelle grâce à la pompe à chaleur multisource qui ne nécessite qu'environ la moitié de l'énergie.
Dans l'habitacle, 162 étoiles sont illuminées dans le toit panoramique Sky Control et prennent la couleur de l'éclairage ambiant choisi individuellement.
La Classe C électrique embarque (en option) le MBUX Hyperscreen de 39,1 pouces. La technologie de rétroéclairage matriciel avec plus de 1 000 LED individuelles et des zones de luminosité réglables indépendamment fournit des informations claires au conducteur et un divertissement personnalisé au passager avant.
Lorsqu'elle est équipée d'une direction à essieu arrière de 4,5 degrés (disponible avec la suspension pneumatique Airmatic au sein du pack technique en option), la berline électrique Mercedes-Benz est une machine agile en virage avec un rayon de braquage à 11,2 mètres. La suspension pneumatique Airmatic assure un amortissement prédictif basé sur les données Car-to-X et Google Maps sur les longs trajets.
L'assistant virtuel MBUX avec IA générative mène des conversations complexes en mémoire.
La navigation avec intelligence électrique, la navigation surround MBUX et un affichage tête haute AR garantissent une orientation claire, même dans des situations de circulation complexes.
Le système d'exploitation Mercedes Benz (MB.OS) permet des mises à jour régulières en direct pour tous les logiciels du véhicule, en passant du divertissement aux systèmes d'assistance à la conduite
.
La Classe C électrique offre une autonomie WLTP allant jusqu'à 760 kilomètres grâce à un aérodynamisme avancé, à une batterie de 94,5 kW d'énergie utilisable, à une pompe à chaleur et au système de freinage One Box avec une puissance de récupération allant jusqu'à 300 kW.
La technologie 800 volts et la batterie de 94,5 kW d'énergie utilisable permettent une autonomie allant jusqu'à 325 kilomètres en 10 minutes.
La berline électrique est également prête pour la recharge bidirectionnelle pour se transformer unité de stockage d'énergie mobile (fonctionnalité non disponible au lancement en France).
La Classe C électrique dispose d'un intérieur généreux, d'un coffre de 470 litres et d'un frunk de 101 litres.Design
La berline électrique Classe C est une déclaration émotionnelle. Ses proportions sportives distinctives la rendent reconnaissable. Un avant bas et plat, associé à une ligne de toit tendue et à un arrière fluide et arrondi, créent une silhouette de coupé. Le design de la Classe C électrique repose sur des surfaces pleines et larges, des lignes de caractère précises et des passages de roue évasés modélisés comme des muscles puissants.
Bastian Baudy, directeur de la conception Mercedes-Benz Group AG explique: « Avec la toute nouvelle Classe C électrique, nous avons fait une déclaration importante : réinventer l'élégance classique pour l'ère électrique. Sa silhouette distinctive, semblable à celle d'un coupé, sculptée avec des surfaces tendues et des passages de roue musclés, dégage un puissant attrait émotionnel. De la calandre illuminée emblématique aux phares au design étoilé, chaque détail symbolise instantanément notre nouvelle ère de Mercedes-Benz. »
La calandre réinterprète la calandre chromée classique. Elle se distingue avec un large cadre chromé, une structure en maille en verre fumé et une étoile centrale intégrée. Le contour environnant et le panneau peuvent être éclairés. La calandre de Mercedes-Benz s'anime lors de l'ouverture, de la fermeture et de la recharge de la batterie.
Les phares complètent le style moderne avec leur design en forme d'étoile. Les phares LED haute performance de série s'intègrent t à la calandre. L'emblème de l'étoile et l'apparence « visière » des feux de jour, des feux latéraux et des clignotants rendent l'apparition de la toute Classe C électrique distinctive de jour comme de nuit. Les phares Digital Light en option créent une signature lumineuse unique.
L'arrière typé fastback dynamique repose sur un bord aérodynamiquement incliné, quatre feux arrière ronds en forme d'étoile rouge profond, ainsi que des épaules musclées prononcées. Le look des feux séparés souligne le caractère sportif de la Classe C électrique.Habitacle « Bienvenue chez vous. »
La Classe C électrique accueille le conducteur avec une séquence lumineuse et sonore. À l'extérieur, la surface de la calandre et les feux arrière prennent vie avec des animations lumineuses, tandis que l'expérience sonore sélectionnée joue simultanément. Dimensions intérieures
L'architecture entièrement électrique permet un empattement de 2 962 millimètres. Cela profite aux passagers avant. Grâce au toit panoramique de série, l'espace
maximal est supérieur de 22 millimètres à l'avant et de 11 millimètres à l'arrière.Volume de chargement
Le coffre a une capacité de 470 litres. Le coffre avant (frunk) ajoute 101 litres supplémentaires d'espace de rangement (pour un sac de course ou les câbles de charge). Capacité de remorquage
La Classe C électrique peut remorquer jusqu'à 1,8 tonne (freinée) avec un attelage semi-électrique (optionnel).
Grâce à une charge de 80 kilogrammes de barre de remorquage, les vélos électriques peuvent également être transportés sur un porte-bagages adapté.Toit panoramique Sky Control
Le toit panoramique Sky Control (en option), avec verre opacitant et 162 étoiles illuminées, est divisé en neuf segments commutables indépendamment. Avec le toit panoramique Sky Control, la surface vitrée peut passer de transparente à opaque en quelques millisecondes. Les occupants décident individuellement de la quantité de lumière qu'ils souhaitent laisser entrer et dans quelle zone. Le réglage opaque offre une protection supplémentaire contre l'éblouissement en plein soleil. MBUX Hyperscreen
Un grand élément de garniture relie dynamiquement la console centrale au tableau de bord pour former une pièce unique. Le MBUX Hyperscreen (optionnel) s'étend sans interruption sur toute la largeur de l'intérieur. Avec une taille d'écran de 99,3 centimètres (39,1 pouces), il crée une sensation d'espace immersive.MBUX Superscreen
Le MBUX Superscreen (en option) combine trois écrans sous une grande surface vitrée continue. Les deux écrans MBUX sont contrôlés par des puces haute performance et des graphismes en temps réel issus du Unity Game Engine. Les écrans avant passager disposent d'une fonction de blocage par caméra pour minimiser les distractions du conducteur.MBUX
La quatrième génération du système d'infodivertissement embarqué MBUX combine l'intelligence artificielle (IA) de ChatGPT4o et Microsoft Bing ainsi que Google Gemini. En tant qu'avatar « vivant », il est présent sur le layer zéro MBUX. L'assistant virtuel MBUX est activé par le mot-clé « Hey Mercedes ».Navigation basée sur Google Maps
La navigation est basée sur Google Maps. La solution de navigation intègre l'Agent d'IA automobile
de Google Cloud pour les services de conversation embarqués en collaboration avec Google Maps.
Le Mercedesâ€‘Benz Navigation avec Intelligence Électrique prévoit l'itinéraire le plus rapide et le plus confortable, y compris les arrêts de recharge lorsqu'ils sont nécessaires. Il réagit dynamiquement aux embouteillages ou aux changements de style de conduite. Le système de navigation intelligent reconnaît quand un arrêt de recharge est nécessaire et le planifie automatiquement de manière à optimiser le temps total de trajet. Dans certains cas, deux arrêts courts de charge avec une puissance de charge plus élevée peuvent être plus rapides qu'un arrêt de charge plus long. MBUX Surround Navigation
Le MBUX Surround Navigation combine de manière fluide une représentation 3D des environs et des indications de route sous forme d'informations sur les flèches avec la vue d'assistance au conducteur en temps réel sur l'écran du conducteur. D'autres usagers de la route, tels que des voitures
, des vélos, des motos et des piétons, sont également exposés. Navigation en réalité augmentée
En plus des contenus d'affichage tête haute classiques tels que la vitesse, les messages d'avertissement et les limites de vitesse, le support visuel utilisant la réalité augmentée aide les conducteurs
à anticiper les manœuvres complexes et à les maîtriser plus facilement. Il affiche les informations et actions pertinentes en trois dimensions dans la situation réelle de conduite et l'environnement
. La zone d'affichage a une mesure diagonale de 18 pouces (45,7 centimètres), et une image virtuelle en couleur semble flotter dans le champ de vision
à une distance d'environ trois mètres.Unité d'entraînement électrique
L'unité d'entraînement électrique est équipée d'un moteur synchrone (PSM) à excitation permanente sur l'essieu arrière. L'efficacité batterie roue sur de longues distances est de 93 %. Une transmission à deux vitesses sur l'essieu arrière allie haute efficacité à de fortes performances
. La première vitesse a un rapport court de 11:1, permettant l'accélération dès le départ, une grande capacité de remorquage et une grande efficacité en trafic urbain. La deuxième vitesse (rapport 5:1) est conçue pour délivrer la puissance à haute vitesse et une fournir une grande efficience sur autoroute. Modèles à transmission intégrale 4Matic
Les modèles à transmission intégrale 4Matic sont équipés d'un moteur PSM sur l'essieu avant. Ce moteur fonctionne comme un moteur de « boost ». Selon la situation de conduite et le programme de conduite, par exemple lorsqu'une demande de puissance ou de traction correspondante est nécessaire, il est activé via une unité de déconnexion (DCU). En cas de faible charge, le moteur électrique est presque instantanément découplé et reste stationnaire. Cela réduit les pertes sur l'essieu avant jusqu'à 90 % et augmente l'autonomie.Airmatic
La suspension de confort standard, avec son amortissement réglable et sa direction directe, offre une excellente dynamique de conduite et un confort de conduite élevé. Il repose sur un essieu à quatre bras à l'avant et un essieu arrière multibras suspendu sur un sous-châssis.
Le pack technique optionnel élève ces qualités. Il comprend l'Airmatic avec contrôle intelligent de la suspension et direction à l'essieu arrière. Dans la Classe C électrique, la suspension pneumatique abaisse le véhicule lorsque le programme de conduite « Sport » est sélectionné, améliorant à la fois la dynamique de conduite et la stabilité. La suspension pneumatique Airmatic, absorbe les surfaces irrégulières et propose un amortissement intelligent et prédictif. La technologie ajuste électriquement l'amortissement juste avant de rencontrer de longs dos d'âne, particulièrement courants en Europe du Sud et aux États-Unis. Le contrôle intelligent de la suspension utilise les informations Car-to-X provenant des véhicules Mercedesâ€‘Benz en amont, transmises en temps réel au Mercedes-Benz Intelligent Cloud.
La suspension pneumatique Airmatic fonctionne intelligemment en ce qui concerne le contrôle automatique de la hauteur. Pour une meilleure efficience et autonomie, il utilise Google Maps pour maintenir le véhicule aussi bas que possible le plus longtemps possible. Les systèmes conventionnels de hauteur de conduite ne réagissent qu'à la vitesse, en surélevant le véhicule chaque fois qu'une zone de chantier, un embouteillage ou un tunnel provoque un ralentissement du conducteur. L'Airmatic « sait » que la Classe C électrique est toujours sur l'autoroute et maintient continuellement le réglage de hauteur basse.Roues arrières directrices
Les roues arrière directrices améliorent l'agilité et la stabilité. Avec un angle de braquage allant jusqu'à 4,5 degrés, le système réduit le rayon de braquage de quatre-vingt-dix centimètres à 11,2 mètres. Les conducteurs peuvent se garer dans des espaces étroits, tourner dans des rues étroites et se déplacer en centre-ville avec plus de facilité. À des vitesses de 70 km/h et plus, les roues arrière dirigent jusqu'à 2,5 degrés dans la même direction que les roues avant, offrant une stabilité et une sécurité accrues à grande vitesse, lors de changements de voie rapides ou de manœuvres d'évitement soudaines.C 400 4Matic
La Classe C électrique sera lancée dans sa versions la plus puissante : C 400 4Matic électrique de 360 kW. Le modèle électrique sportif passe de zéro à 100 km/h en 4,1 secondes et offre une autonomie allant jusqu'à 760 kilomètres. La consommation
énergétique combinée de la Mercedes-Benz C 400 4Matic ressort à 14,1-18,5 kWh/100 km (chiffres provisoires). Grâce à la technologie 800 volts, une autonomie WLTP allant jusqu'à 325 kilomètres peut être rechargée en 10 minutes.
La Classe C 400 4Matic électrique parcourt plus de 1 000 kilomètres avec une seule pause de charge. Cela correspond à un trajet de Porto à Bordeaux (1 006 kilomètres), de Bâle à Barcelone (1 036 kilomètres) ou de Berlin à Paris (1 054 kilomètres).
Le C 400 4Matic est équipé d'une batterie lithium-ion
d'une consommation d'énergie utilisable de 94,5 kWh. La recharge rapide en courant continu est possible dans des stations de recharge de 800 volts avec une capacité de charge allant jusqu'à 330 kW. Avec un convertisseur DC en option, la berline peut utiliser des stations de recharge rapide de 400 volts.
D'autres modèles à propulsion arrière et intégrale ainsi que diverses variantes de batterie suivront l'année prochaine. Système de freinage One Box
Le système de freinage one box optimise la récupération de l'énergie de freinage. Pour des raisons d'efficience, presque tous les processus de freinage sont réalisés entièrement par récupération. Même lors du freinage ABS ou sur des routes glacées, il peut récupérer pour garantir une efficience maximale. La puissance de récupération peut atteindre 300 kW. En principe, la Classe C électrique peut freiner électriquement jusqu'à l'arrêt, récupérant ainsi l'énergie cinétique. La sortie de récupération peut être ajustée à l'aide des palettes de changement de vitesse.Systèmes avancés d'assistance à la conduite et au stationnement MB. Drive
La Classe C électriqueâ€‘est équipée d'un équipement de sécurité complet et d'un contrôle de distance Distronic de série en Europe. La berline est équipée de jusqu'à 27 caméras et capteurs pour offrir une assistance à la conduite de premier ordre. À bord se trouve également une unité de contrôle haute performance refroidie par eau, avec des réserves d'énergie suffisantes pour les futures fonctions. L'intelligence artificielle traite les données des capteurs en temps réel pour évaluer la situation actuelle du trafic. Selon les options
sélectionnées, le MB. Drive peut aider à la direction, au maintien de la voie, au contrôle de distance, au freinage et à l'accélération ainsi qu'au stationnement et aux manœuvres. Sécurité active et passive
En cas d'accident, les zones de déformation, la cellule passager stable et les systèmes de retenue avec ceintures de sécurité et jusqu'à 11 airbags sont conçus pour minimiser le risque de blessures graves. L'airbag central avant est de série dans la Classe C électrique et un airbag pour les genoux est disponible pour le passager avant. Digital Light avec technologie micro-LED
Avec le Digital Light (en option), la Classe C électrique offre une meilleure visibilité et sécurité. La technologie micro-LED et une puce puissante étendent le champ d'éclairage haute résolution d'environ 40 %.