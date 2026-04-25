BMW
dévoile la i7 mise à jour
en première mondiale à l'occasion
du Beijing Auto
2026.
Arrivée à mi-cycle
, la limousine de luxe électrique BMW
i7 intègre les technologies de la Neue Klasse. L'intégration des fonctions issues de ce nouveau socle technologique permet à la BMW i7 de franchir un cap, tant sur le plan du design que des technologies embarquées.
Porte-drapeau de la gamme électrique BMW, la BMW i7 incarne le visage du luxe selon BMW, avec un design extérieur monolithique qui lui confère une présence visuelle forte et identifiable.
Le design intérieur exclusif associe des matériaux de haute qualité à une approche épurée, sublimée par une expérience lumineuse immersive.
La limousine de luxe électrique BMW propose deux variantes électriques
.
La BMW i7 atteint plus de 720 kilomètres d'autonomie électrique (WLTP) grâce à une batterie haute tension offrant jusqu'à 112,5 kWh
d'énergie utile
Les systèmes d'assistance de nouvelle génération, intègrent le BMW Symbiotic Drive et l'intelligence artificielle, pour un niveau de confort et de sécurité accru, notamment lors des phases de conduite partiellement automatisée et lors des manœuvres de stationnement.
La BMW i7 sera produite sur une ligne d'assemblage au sein de l'usine BMW de Dingolfing.
Le démarrage de la production et la commercialisation interviendront en juillet 2026.Design extérieur
La BMW i7 exprime une interprétation spécifique du nouveau langage stylistique de la marque BMW appliqué au segment du très haut de gamme.
La silhouette monolithique, immédiatement reconnaissable, est mise en scène par la calandre BMW Iconic Glow et les projecteurs minimalistes BMW Individual Crystal Headlights.
Des séquences d'accueil personnalisées, associées à l'éclairage au sol dynamique « BMW Welcome Light Carpet » orchestrent une expérience sur mesure, depuis l'approche du véhicule jusqu'à son accès et à la sortie.
Le profil aux lignes épurées et aux surfaces tendues est sublimé par des détails travaillés, associé à une partie arrière dotée de feux entièrement redessinés.Design intérieur
Le concept d'affichage et de commande BMW Panoramic iDrive, associé au BMW Operating System X, ouvre une nouvelle dimension dans l'approche centrée sur le conducteur propre à BMW, tout en redéfinissant l'architecture intérieure.
La i7 intègre en série un écran dédié au passager avant "BMW Passenger Screen".
A l'arrière, le BMW Theatre Screen redéfinit l'expérience de divertissement à bord, entre salon cinéma privé et espace
de travail mobile.
Un bandeau d'éclairage d'ambiance et de nouveaux éléments lumineux, créent une atmosphère intérieure exclusive.
On retrouve dans l'habitacle de la i7 des matériaux de haute qualité, dont du verre cristal, qui ouvrent la voie à près de 700 combinaisons de personnalisation différentes.
Les sièges multifonctions sont de série. En option, l'Executive Lounge à l'arrière, assure un confort de type "lounge" sur les longs trajets.
Les portes automatiques, de nouvelle génération, intégrant la fonction Soft Close et des capteurs radar d'une grande précision, garantissent une utilisation fluide.
De série, la i7 embarque un toit panoramique en verre, une climatisation automatique quadrizone et le système Travel & Comfort.Concept d'affichage et de commande, nouvelle expérience digitale à bord
Le BMW Panoramic iDrive inaugure un concept global d'affichage et de commande, réunissant écrans numériques, commandes physiques et logiciels intelligents au sein d'un écosystème intégré. Centré sur l'interaction homme-machine, il délivre l'information de manière intuitive, contextuelle et selon une ergonomie optimisée.
Le BMW Panoramic Vision
permet une projection des informations sur toute la largeur de la partie inférieure du pare-brise, avec des contenus clairement structurés et visibles en permanence. Les informations essentielles à la conduite sont positionnées dans le champ de vision direct du conducteur, tandis que les autres contenus, personnalisables, sont accessibles à l'ensemble des passagers.
Le BMW 3D Head-Up Display, positionné au-dessus du BMW Panoramic Vision, projette des informations sélectionnées dans le champ de vision du conducteur. Il permet une perception spatiale précise des indications de navigation et des systèmes d'aide à la conduite
.
L'écran central de 17,9 pouces est doté d'une technologie de rétroéclairage matriciel et d'une haute résolution pour une lisibilité optimale. Il offre une commande tactile intuitive avec QuickSelect, un écran d'accueil configurable et un accès direct aux fonctions les plus utilisées.
Le BMW Passenger Screen a été conçu pour enrichir l'expérience du passager avant en cours de trajet. Doté d'un écran Full HD de 14,6 pouces (3 160 x 1 080 pixels), il se commande de manière intuitive via une interface multi-touch. Il offre un accès complet à l'écosystème de divertissement BMW : streaming vidéo et programmes TV, jeux, musique et appels vidéo. Aucune connexion via un BMW ID n'est requise. Le service BMW Digital Premium fournit le volume de données nécessaire, via le partage de connexion d'un smartphone ou un réseau WiFi. Le BMW Passenger Screen peut être utilisé pour le visionnage de contenus en mouvement. Une fonction intégrée de protection visuelle garantit la concentration du conducteur : une caméra intérieure détecte toute distraction et assombrit automatiquement l'écran. En l'absence de passager à l'avant, l'écran bascule en mode réduit et s'intègre à l'ensemble des affichages et à l'éclairage d'ambiance.
Le BMW Theatre Screen est équipé d'une caméra et permet la tenue de visioconférences. Son écran tactile de 31,3 pouces en résolution 8K, associé à un système audio Bowers & Wilkins Surround et compatible Dolby Atmos, transforme la partie arrière en un salon cinéma exclusif. Des stores pour les vitres latérales et la lunette arrière se ferment automatiquement lors de l'activation du BMW Theatre Screen, renforçant l'immersion à bord.
Le volant multifonction intègre la technologie “shy tech”. Les commandes ne s'illuminent qu'en cas de besoin et offrent un retour haptique lors de l'utilisation de l'infodivertissement. La répartition claire des fonctions (aides à la conduite, stationnement et infotainment) permet une utilisation intuitive, sans détourner le regard de la route.
Le BMW Operating System X, au cœur du BMW Panoramic iDrive assure une grande capacité de mise à jour et d'évolution, tout en pilotant l'ensemble des interfaces d'affichage et de commande.Motorisations
La BMW i7 atteint plus de 720 kilomètres d'autonomie électrique
(WLTP) grâce à une batterie haute tension offrant jusqu'à 112,5 kWh
d'énergie utile, rendue possible par l'intégration de cellules cylindriques issues de la sixième génération BMW eDrive.
La BMW i7 est proposée en France en deux versions électriques
, la BMW i7 50 xDrive
et la BMW i7 60 xDrive
.
Avec une puissance de charge portée à 250 kW
et un courant pouvant atteindre 630 ampères
, la BMW i7 permet de passer de 10 à 80 % de charge en 28 minutes
sur des bornes de recharge haute puissance.
Des fonctions intelligentes de gestion de la recharge, incluant des profils de charge automatisés, une planification d'itinéraire optimisée pour la recharge et une gestion thermique prédictive, facilitent l'utilisation au quotidien et réduisent le temps de recharge en courant continu (DC).
Systèmes d'aide à la conduite
Le BMW Symbiotic Drive orchestre une interaction fluide entre les systèmes d'assistance et les actions du conducteur. Celui-ci reste pleinement impliqué et peut adapter instantanément sa conduite (accélérer, diriger ou freiner) sans désactiver les aides actives.
Le système Highway Assistant, proposé en option, permet une conduite mains libres sur autoroute jusqu'à 130 km/h, avec changement de voie automatisé après validation par le regard. Il intègre également une assistance « Entry-to-Exit » guidée par la navigation via BMW Maps.
Le système Driving Assistant Plus est inclus de série, avec régulateur de vitesse actif avec fonction Stop & Go, contrôle de la distance et assistant de maintien dans la voie.
D'autres fonctions de sécurité active enrichies sont également proposées de série : assistant de freinage d'urgence avec aide à l'évitement, alerte de changement de voie et avertisseur de collision latérale avec intervention sur la direction en cas de risque, fonction d'alerte à l'ouverture des portes, alerte de trafic transversal avec freinage automatique d'urgence, etc.
L'aide au stationnement Parking Assistant plus, de série, intègre une détection des places et une planification des manœuvres assistées par intelligence artificielle, pour des stationnements plus fluides. Il peut être commandé via le volant multifonction.
En option, le Parking Assistant Professional propose des fonctions étendues de commande à distance via l'application My BMW App.
Les fonctions d'aide à la conduite et au stationnement peuvent être activées à tout moment, de manière digitale, via le BMW ConnectedDrive Store.Dynamique de conduite
La dynamique de la berline
de luxe progresse grâce à des pneumatiques élargis, avec un diamètre minimal fixé à 20 pouces.
La suspension pneumatique adaptative sur les deux essieux, de série, avec amortisseurs pilotés électroniquement roue par roue, assure un équilibre entre confort et maîtrise.
En option, l'Adaptive Chassis Control avec direction active intégrale à 4 roues directrices (Integral Active Steering) renforce le confort et l'agilité. Dans sa version Professional, associée à la stabilisation active du roulis, il offre un niveau de précision et de confort de roulement supérieur.
Les modèles BMW M Performance ainsi que les versions dotées des packs M Sport et M Sport Pro bénéficient de réglages de châssis spécifiques, accentuant le caractère dynamique de la BMW Série 7 Berline.
Un diagnostic digital des pneumatiques, reposant sur l'intelligence artificielle, analyse en continu la pression et l'usure afin de prévenir toute conduite avec des pneus sous-gonflés ou usés.Données techniques
Toutes les données relatives aux caractéristiques
techniques, aux performances
, à la consommation
d'énergie, aux émissions et à l'autonomie sont provisoires et se réfèrent au marché allemand. BMW i7 50 xDrive
Technologie de cellules BMW Gen6 intégrée à une chaîne de traction BMW eDrive Gen5 optimisée, moteurs électriques sur les essieux avant et arrière, transmission intégrale électrique BMW xDrive.
Groupe motopropulseur :
Puissance cumulée : 335 kW / 455 ch
Couple maximal : 660 Nm
Moteur électrique arrière :
Puissance nominale : 230 kW / 313 ch
Couple nominal : 400 Nm
Moteur électrique avant :
Puissance nominale : 190 kW / 258 ch
Couple nominal : 365 Nm
Batterie haute tension :
Capacité énergétique nette : 112,5 kWh
Recharge :
Puissance de charge : jusqu'à 250 kW
Temps de recharge (10–80 %) : 28 minutes
Autonomie récupérée en 10 minutes (charge rapide DC maximale) : jusqu'à 235 km
Autonomie :
591 à 728 km (WLTP)
Performances / consommation / émissions :
Accélération (0 à 100 km/h) : 5,5 s
Vitesse maximale : 210 km/h
Consommation électrique combinée (WLTP) : 18,1 - 21,8 kWh/100 kmBMW i7 60 xDrive
Technologie de cellules BMW Gen6 intégrée à une chaîne de traction BMW eDrive Gen5 optimisée, moteurs électriques sur les essieux avant et arrière, transmission intégrale électrique BMW xDrive.
Groupe motopropulseur :
Puissance cumulée : 400 kW / 544 ch
Couple maximal : 745 Nm
Moteur électrique arrière :
Puissance nominale : 230 kW / 313 ch
Couple nominal : 400 Nm
Moteur électrique avant :
Puissance nominale : 190 kW / 258 ch
Couple nominal : 365 Nm
Batterie haute tension :
Capacité énergétique nette : 112,5 kWh
Recharge :
Puissance de charge : jusqu'à 250 kW
Temps de recharge (10–80 %) : 28 minutes
Autonomie récupérée en 10 minutes (charge rapide DC maximale) : jusqu'à 235 km
Autonomie :
581 à 727 km (WLTP)
Performances / consommation / émissions :
Accélération (0 à 100 km/h) : 4,8 s
Vitesse maximale : 240 km/h
Consommation électrique combinée (WLTP) : 18,2 - 21,9 kWh/100 km