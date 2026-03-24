La nouvelle génération de la berline électrique Xiaomi SU7 bénéficie d'améliorations majeures

Xiaomi
présente la nouvelle génération de la berline électrique SU7
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La nouvelle génération de la Xiaomi SU7 offre une identité revisitée, une expérience de conduite améliorée, une intelligence connectée et une sécurité renforcée.
La grande berline électrique Xiaomi est proposée en versions Standard, Pro et Max en Chine uniquement.
La gamme Xiaomi SU7 n'est pas commercialisée en dehors de la Chine continentale.Dimensions
La nouvelle génération de la berline Xiaomi SU7 conserve les dimensions de la première génération, avec une longueur de 5 mètres, une largeur de 2 mètres et un empattement de 3 mètres.Identité revisitée
Des éléments tels que les phares en forme de goutte d'eau et les feux arrière en halo font leur retour, renforçant l'identité de la nouvelle génération au sein de la gamme Xiaomi SU7.
La nouvelle génération de la Xiaomi SU7 est proposée en neuf teintes de carrosserie: Mineral Gray, Pearl White, Brilliant Magenta, Radiant Purple, Obsidian Black, Dawn Pink, Coastal Blue, Blazing Red et Viridian Green.
L'amélioration la plus visible de la nouvelle génération de la Xiaomi SU7 est le design de la calandre. Plus épuré et plus sportif, le design intègre un contour décoratif en forme de C agrandi ainsi que des conduits de refroidissement des freins plus larges. Un radar 4D à ondes millimétriques est intégré à la calandre, améliorant les capacités de détection intelligente.Coffre
La nouvelle génération de la Xiaomi SU7 dispose d'un coffre avant électrique. Doté d'une capacité de 105 litres, il est capable d'accueillir une valise cabine standard de 20 pouces. Le coffre propose huit modes d'ouverture différents, notamment via le bouton physique extérieur, l'écran central, l'application Xiaomi EV, le widget de l'application Xiaomi EV, la télécommande, le contrôle de proximité UWB, les commandes vocales XiaoAi à l'intérieur du véhicule, ainsi que les commandes vocales XiaoAi depuis l'extérieur.Design intérieur
La nouvelle génération de la Xiaomi SU7 bénéficie d'améliorations de son design intérieur. L'habitacle a été repensé avec des matériaux haut de gamme et un travail artisanal. Les finitions intérieures ont été rehaussées. Sur la console centrale, une nouvelle disposition symétrique a été adoptée afin d'améliorer la visibilité et la facilité d'utilisation pour le conducteur comme pour le passager avant. Côté matériaux, les surfaces les plus sollicitées sont recouvertes d'un revêtement doux au toucher, tandis que le volant est revêtu de cuir Nappa et rehaussé de chrome. Des surpiqûres matelassées sont appliquées aux panneaux de porte et aux sièges, complétées par des plaques nominatives et des grilles de haut-parleurs en métal.Eclairage d'ambiance panoramique
S'étendant de la console centrale jusqu'aux sièges arrière, l'éclairage d'ambiance panoramique forme un bandeau lumineux continu entourant l'habitacle. Systèmes électriques
Le moteur électrique haute performance XIaomi HyperEngine V6s Plus équipe la gamme Xiaomi SU7, associé à une plateforme haute tension améliorée. Cette évolution permet d'offrir des accélérations plus rapides, une consommation
d'énergie réduite, des temps de recharge plus rapides et une autonomie pouvant atteindre 902 km (selon la norme chinoise CLTC).
La nouvelle génération de la Xiaomi SU7 bénéficie d'améliorations globales de l'ensemble de la chaîne de traction.
Toute la gamme est équipée du Xiaomi HyperEngine V6s Plus. Avec une vitesse de rotation maximale de 22 000 tr/min, il permet une accélération de 0 à 100 km/h en 3,08 secondes et une vitesse de pointe de 265 km/h.Technologie de batterie intégrée CTB (Cell-to-Body)
L'autonomie peut atteindre jusqu'à 902 km (selon la norme chinoise CLTC) grâce à la technologie de batterie intégrée CTB (Cell-to-Body), avec une densité volumétrique du pack atteignant jusqu'à 83,9 %. Cette conception permet d'augmenter la capacité énergétique sans accroître le volume. Elle autorise ainsi une autonomie (selon la norme chinoise CLTC) de 720 km pour la version Standard, 902 km pour la version Pro et 835 km pour la version Max.
L'efficacité énergétique progresse grâce à une gestion optimisée des flux d'énergie, portant le rendement de transfert batterie-roues à 94 %, avec une consommation combinée pouvant descendre jusqu'à 11,7 kWh/100 km (selon la norme chinoise CLTC).Recharge ultra-rapide
La recharge ultra-rapide a été améliorée, permettant de récupérer jusqu'à 670 km d'autonomie (selon la norme chinoise CLTC) en 15 minutes et de passer de 10 à 80 % de charge en 12 minutes, avec un taux de charge maximal de 5,2C.Xiaomi Smart Chassis 2.0
Le Xiaomi Smart Chassis 2.0 franchit un cap en matière de matériel, de logiciel et d'intelligence embarquée, afin de renforcer la dynamique de conduite et la sécurité.
Le Xiaomi Smart Chassis 2.0 est doté, sur l'ensemble de la gamme, d'une suspension avant à double triangulation et d'une suspension arrière indépendante à cinq bras. Le châssis détecte automatiquement l'état de la chaussée et ajuste en temps réel le système de suspension pneumatique à double chambre et le contrôle continu de l'amortissement (CDC), afin d'absorber les chocs et d'augmenter l'amortissement pour stabiliser la carrosserie.
Le système prend en charge un réglage variable de la suspension avec mémorisation par localisation, permettant d'ajuster automatiquement la hauteur de caisse en fonction des données GPS, pour une meilleure adaptation aux différents types de routes et de terrains.
Le Xiaomi Smart Chassis 2.0 propose trois modes de suspension, Comfort, Sport et Sport plus avec une rigidité réglable indépendamment pour s'adapter instantanément aux conditions de la route. La gestion multi-modes élargit la plage de fonctionnement du châssis, conciliant performances
et confort au quotidien. La hauteur de suspension est ajustable sur quatre niveaux, de moins 20 mm à plus 30 mm (soit une amplitude totale de 50 mm), permettant d'améliorer la garde au sol sur des routes dégradées et d'optimiser l'aérodynamique en réduisant la traînée sur surfaces planes.
Sur le plan logiciel, la nouvelle génération de la Xiaomi SU7 améliore les performances de direction grâce à un réglage affiné du système. La réduction des frictions au niveau de la direction permet une conduite plus fluide, tandis que le rapport de direction de 12,5:1 garantit une réponse rapide et directe. Avec un diamètre de braquage de 11,4 m, le véhicule facilite les demi-tours serrés et les manœuvres en milieu urbain. Les changements de voie multiples peuvent être effectués en un seul mouvement fluide, avec un contrôle précis et progressif.
Le système de freinage intègre des étriers avant fixes à quatre pistons sur l'ensemble de la gamme, assurant des performances constantes, y compris lors de 40 freinages consécutifs de 100 à 0 km/h sans perte d'efficacité (sur la version Max). Les modèles Standard et Pro sont équipés de plaquettes de frein Nao élargies, offrant une surface de contact augmentée de 30 %, pour un meilleur confort acoustique et une plus grande douceur. La version Max adopte des plaquettes à faible teneur métallique, offrant une meilleure résistance à la chaleur et une durabilité accrue. La sensation de freinage sur les trois versions a été calibrée pour se rapprocher de celle de la Xiaomi SU7 Ultra, avec une réponse rapide, un retour d'information renforcé et une précision accrue au niveau de la pédale.
La technologie de détection des routes mouillées par intelligence artificielle (Wet Road AI Detection) du Xiaomi Smart Chassis 2.0 a été enrichie d'un mode de contrôle de stabilité renforcé activé automatiquement. En s'appuyant sur des données issues de multiples capteurs 5capteurs de pluie, de température extérieure, microphones et caméras) le système analyse l'environnement
en temps réel afin d'évaluer précisément l'adhérence de la chaussée. Lorsqu'une surface humide est détectée, le système invite le conducteur à activer le mode Wet via un accès rapide, ce qui permet ensuite de gérer automatiquement la répartition du couple de la transmission intégrale (sur la version Max) et de limiter l'intensité du freinage régénératif. L'ensemble du processus se déroule de manière fluide, sans notifications intrusives. Le système de contrôle antipatinage permet de réduire le glissement des roues jusqu'à 40 %, avec une vitesse de réaction multipliée par quatre, atteignant 0,35 seconde.Intelligence embarquée
La nouvelle génération de la Xiaomi SU7 franchit une nouvelle étape en matière d'intelligence embarquée grâce à un module de contrôle de domaines quatre-en-un. À l'intérieur, le contrôleur intègre deux puces de pointe gravées en 4 nm : le Snapdragon 8 Gen 3 est dédié aux fonctions de calcul de l'habitacle, tandis que le Nvidia Drive Agx Thor est chargé des systèmes de conduite assistée. Des protocoles de dernière génération, tels que l'UWB et le Wi-Fi 7, sont également pris en charge afin d'améliorer la stabilité des connexions. Le mode Sentinelle bénéficie d'une amélioration de 40 % de son efficacité énergétique.Cockpit connecté
Avec l'habitacle “powered by” Xiaomi HyperOS en équipement de série, la nouvelle génération de la Xiaomi SU7 redéfinit l'expérience du cockpit connecté. Les améliorations comprennent un panneau de commande arrière amovible, permettant une expérience utilisateur plus fluide de l'interface de la Xiaomi SU7 entre les six écrans possibles du véhicule. Il est complété par un système d'infodivertissement amélioré et une compatibilité complète avec l'écosystème intelligent « Human x Car x Home » de Xiaomi.Assistant vocal Xiaomi Hyper XiaoAi
L'assistant vocal Xiaomi Hyper XiaoAi a fait l'objet d'une refonte majeure, avec l'ajout d'un nouveau mode conversationnel pour des interactions plus naturelles et intuitives (en chinois). Il intègre une mémoire à long terme pour les conversations, capable de conserver des informations au-delà d'une seule session, ainsi qu'une extension des scénarios d'usage et l'accès à la recherche web en temps réel. Les améliorations apportées à la navigation vocale permettent une meilleure compréhension des instructions complexes et prennent en charge des échanges en plusieurs étapes, facilitant la planification d'itinéraires et l'ajustement des points de passage avec davantage de précision et de flexibilité.
L'assistant vocal est capable d'exécuter des tâches sur plusieurs applications via une seule commande, en s'appuyant sur sa compréhension du contenu affiché à l'écran. Sa capacité d'analyse visuelle lui permet de reconnaître des véhicules, des bâtiments, des panneaux de signalisation ainsi que de la végétation et animaux courants, rendant les interactions plus rapides et intuitives. Le contrôle vocal externe XiaoAi combine la reconnaissance vocale personnalisée avec des modèles avancés de reconnaissance automatique de la parole (ASR), afin d'identifier précisément les commandes du propriétaire. Le système peut capter les instructions sans activation répétée, filtrer les bruits environnants et permettre une interaction depuis différentes positions.Conduite assistée
La conduite assistée avec perception à 360° et temps de réponse amélioré est proposée de série.
La nouvelle génération de la Xiaomi SU7 intègre de série la plateforme de calcul embarquée Nvidia Drive Agx Thor. Avec une puissance de calcul pouvant atteindre 700 Tops, cette plateforme offre une augmentation de 37,8 % des performances par rapport à la génération précédente, tandis que l'architecture Blackwell améliore les capacités de calcul parallèle et d'apprentissage. Grâce à la prise en charge de débits de données plus élevés, d'options
de connectivité étendues et d'une mémoire cache DDR haute performance, le système assure des temps de réponse et une efficacité améliorés.
Pour alimenter ce système, l'ensemble des capteurs a été mis à niveau et comprend un LiDAR, un radar millimétrique 4D, onze caméras haute définition et douze radars
ultrasoniques. Cette configuration permet une couverture de perception élargie et des performances de conduite assistée plus rapides et plus fiables dans un large éventail de situations.
La perception est renforcée grâce à des caméras ultra-transparentes traitées avec un revêtement ALD anti-reflets, réduisant l'impact du contre-jour en journée et de l'éblouissement nocturne, afin d'améliorer la précision de capture d'image et la stabilité globale du système.
Tous les modèles sont également équipés de série d'un système de détection de salissures sur les caméras avant et arrière. Connecté au système de conduite assistée, le dispositif compare les images successives capturées afin d'identifier rapidement toute obstruction, puis active automatiquement un nettoyage haute pression de 2,5 bars pour conserver des images nettes.Architecture XLA
La nouvelle architecture XLA marque une évolution majeure de l'architecture de conduite assistée de Xiaomi, passant d'une logique « d'imitation humaine » à une véritable « compréhension du monde ».
Reposant sur le modèle Xiaomi MiMo-Embodied, modèle unifié couvrant à la fois la conduite assistée et la robotique, l'architecture XLA permet un transfert bidirectionnel des connaissances entre les deux domaines. Le modèle intègre des données multimodales et issues de différents environnements physiques afin d'améliorer la compréhension globale, en renforçant les capacités de perception spatiale, de raisonnement spatial et d'interprétation du monde réel.
Afin de mieux couvrir les situations rares, l'architecture XLA dépasse les limites des approches traditionnelles basées sur l'apprentissage par imitation, en introduisant des capacités de compréhension contextuelle et de raisonnement. Elle est en mesure de gérer des cas complexes, permettant au système de développer progressivement des capacités de prise de décision proches de celles d'un humain.
S'appuyant sur le modèle Xiaomi MiMo-Embodied, l'architecture XLA introduit la conduite assistée pilotée par la voix. Les utilisateurs peuvent ainsi effectuer des changements de voie, ajuster la vitesse ou modifier la distance de suivi via des commandes vocales. Grâce à une meilleure compréhension des environnements complexes, le système prend en charge une conduite défensive, reposant sur la prédiction des risques en temps réel et des réponses, permettant d'identifier les dangers potentiels en amont et d'améliorer la sécurité globale.Stationnement par commande vocale
Une fonctionnalité de stationnement par commande vocale fait son apparition, permettant de définir des préférences de stationnement depuis l'habitacle ou d'initier la manœuvre via une interaction vocale extérieure. L'architecture XLA permet une navigation jusqu'à l'emplacement précis dans les parkings, avec un guidage vers des points spécifiques tels que les ascenseurs ou les bornes de recharge.Sécurité
La nouvelle génération de la Xiaomi SU7 dépasse les exigences des évaluations de sécurité chinoises C-NCAP et C-IASI et a fait l'objet de tests de collision couvrant l'ensemble des scénarios et toutes les places conducteur et passagers.
L'acier ultra haute résistance de 2 200 MPa développé par Xiaomi, associé à des alliages d'aluminium, représente 90,3 % de la structure de la carrosserie, renforçant significativement la sécurité structurelle. Des améliorations ciblées de la structure contribuent également à optimiser les performances en matière de protection.
Grâce à une technologie de formage par gaz à chaud, l'acier à haute résistance a été façonné pour créer une “cage de sécurité” pour les passagers, s'étendant du pilier A au pilier C.
Avec une résistance de 2 200 MPa, ce matériau offre une résistance à la traction supérieure de 40 % par rapport aux aciers de 1 500
MPa, améliorant ainsi la résistance aux déformations lors de situations extrêmes, telles que les collisions par encastrement ou les retournements.
Sur les côtés, des barres de protection à quatre portes en acier ultra haute résistance de 2 200 MPa ont été intégrées, augmentant la capacité de charge de plus de 28 % par rapport aux matériaux de 1 500 MPa. Cette évolution permet de réduire efficacement l'intrusion dans l'habitacle lors d'impacts latéraux et d'améliorer la protection des occupants.
La sécurité des passagers arrière a été largement renforcée, avec neuf airbags inclus de série. Cette configuration améliore la protection des occupants arrière en cas de choc latéral et élargit la couverture globale en cas d'accident.
Tous les modèles sont équipés d'un mécanisme mécanique intégré pour les poignées de porte, associé à une alimentation électrique de secours dédiée, conforme aux normes nationales chinoises de sécurité prévues pour 2027. Dans des situations extrêmes où la batterie 12 V serait déconnectée à la suite d'une collision, les portes peuvent être déverrouillées de l'intérieur comme de l'extérieur, permettant aux occupants de quitter le véhicule.Protection complète de la batterie
S'appuyant sur l'expertise interne de Xiaomi en matière de développement et de production de packs batteries, la nouvelle génération de Xiaomi SU7 bénéficie d'une sécurité structurelle renforcée. Le pack batterie est entièrement protégé sur ses faces supérieure, latérale et inférieure, afin de garantir son intégrité dans des conditions d'impact extrêmes et sur des routes complexes.
Tous les modèles sont équipés de série de traverses anti-rayures en acier de 1 500 MPa ainsi que du revêtement « bulletproof coating » issu du Xiaomi SU7 Ultra, offrant une résistance accrue à l'abrasion et à la perforation, et améliorant significativement la sécurité sur terrains exigeants.
Le système de batterie répond également aux normes les plus strictes de l'industrie chinoise en matière de gestion thermique, garantissant l'absence de propagation, d'incendie ou d'explosion, en cas d'emballement thermique d'une cellule à pleine charge.
L'ensemble de la gamme est doté d'un système batterie certifié ASIL-D, capable de déclencher une coupure d'urgence de l'alimentation en 4 ms, et appuyé par un système de surveillance véhicule-cloud 24h/24 assurant des alertes de sécurité en continu.
Le pack batterie a été soumis à des tests rigoureux, dépassant les exigences des normes chinoises sur 96 % des 1 231 points de contrôle évalués.