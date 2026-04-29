L'Audi Q4 Sportback e-tron restylée affiche une allure moderne et expressive

L'Audi Q4 Sportback e-tron
évolue. Audi rend la Q4 Sportback e-tron électrique plus polyvalente
grâce à une série de nouvelles fonctionnalités.
À l'extérieur, le SUV coupé
électrique adopte un design plus affirmé
et des technologies d'éclairage intelligentes
.
À l'intérieur, la Q4 Sportback e-tron restylée met en scène une scène numérique
entièrement repensée.
Une autonomie accrue, une capacité de recharge plus élevée et une utilisation plus intuitive renforcent l'agrément au quotidien.
De plus, l'Audi Q4 Sportback e-tron peut alimenter des appareils électriques ou servir de solution de stockage d'énergie domestique.
L'Audi Q4 Sportback e-tron est disponible avec deux capacités de batterie
: 63 kWh bruts et 82 kWh bruts.
L'usage au quotidien gagne en polyvalence grâce à une capacité de remorquage portée à 1 800 kg sur les versions quattro, un hayon électrique de série et un volume de coffre de 515 litres. Une fois les dossiers de la banquette arrière rabattus, le volume de chargement atteint 1 487 litres.
On retrouve sur la planche de bord la scène numérique Audi: un écran panoramique associant un affichage d'instrumentation de 11,9 pouces et un écran tactile MMI de 12,8 pouces. Un écran passager de 12 pouces, proposé en option et doté d'un affichage en veille personnalisable, complète l'ensemble.
L'assistant Audi intelligent permet de piloter les fonctions du véhicule par commande vocale et de répondre à des questions liées au carnet de bord du véhicule. Grâce à l'intégration de ChatGPT, les occupants peuvent rechercher des informations et interagir avec le véhicule de manière naturelle.
L'ambiance à bord profite d'un éclairage d'interaction dynamique, d'une nouvelle console centrale et deux zones de recharge inductive ventilées, chacune délivrant une puissance de 15 watts. Le Softwrap, dont la large surface s'étend des portes sur toute la largeur de la planche de bord, crée une impression d'espace
homogène, tandis que les buses d'aération horizontales soulignent la largeur du cockpit.
A l'avant, des feux de jour à LED digitales avec une technologie segmentée, créez des signatures lumineuses numériques, sélectionnables via le MMI.
À l'arrière, les feux OLED numériques améliorent significativement la fonctionnalité, tout en affirmant un design fort et distinctif. En complément, l'éclairage de proximité, disponible en option, avertit les autres usagers de la route lorsqu'ils s'approchent trop près.
Deux options
permettent de recharger la batterie à 100 % : soit en programmant une heure de départ, soit en lançant une recharge immédiate complète.
La puissance de recharge en courant continu (DC) de la batterie 82 kWh de l'Audi Q4 Sportback e-tron quattro performance atteint 185 kW, permettant une recharge de 10 à 80 % en 27 minutes sur une borne rapide. Jusqu'à 185 km d'autonomie peuvent ainsi être récupérés en dix minutes.
La fonction Plug & Charge est également proposée de série. Sur les bornes compatibles, le véhicule électrique Audi
s'authentifie automatiquement via un contrat de recharge Audi dès le branchement du câble, démarre la recharge sans action supplémentaire et gère automatiquement la facturation à la fin de la session.
Les premières livraisons de l'Audi Q4 Sportback e-tron sont prévues à partir de l'été.
Produite à Ingolstadt, la Q4 Sportback e-tron sera éligible au score environnemental (sous réserve de validation par l'ADEME
), conformément au dispositif l français évaluant l'empreinte carbone de la fabrication et de la logistique d'acheminement du véhicule.
Cette éligibilité permet à l'Audi Q4 Sportback e-tron de répondre aux critères d'accès aux dispositifs d'aide à l'acquisition de véhicules peu polluants. En France, les versions équipées des batteries 63 kWh et 82 kWh performance, dont les prix
seront inférieurs à 47 000 euros, peuvent être éligibles au dispositif “Coup de pouce”, permettant aux particuliers de bénéficier d'une aide à l'achat
comprise entre 3 450 euros et 5 170 euros, selon le revenu du ménage.Design extérieur
L'Audi Q4 Sportback e-tron affiche une allure moderne et expressive : porte-à-faux courts, grandes jantes, assise large et flancs musclés dessinent des proportions dynamiques. Pièce maîtresse de la face avant haute et verticale, la calandre Singleframe adopte une teinte assortie à la carrosserie. La finition S line se distingue par des lames verticales en aluminium intégrées aux angles des boucliers avant et arrière.
Associées au pack extérieur noir, ces lames reçoivent une finition noir Mythe brillant. Des prises d'air fonctionnelles contribuent à réduire la traînée en canalisant le flux d'air autour des roues avant. Des éléments aérodynamiques spécifiques intégrés au bouclier accentuent la largeur du véhicule et renforcent la cohérence visuelle de l'ensemble.
Sur l'Audi Q4 Sportback e-tron, un spoiler de toit prolonge le montant D. Un jonc noir courant sur toute la longueur du toit dissocie visuellement le pavillon arrière de la carrosserie, créant un effet de toit flottant. À l'arrière, les lignes horizontales accentuent la perception de largeur et confèrent au véhicule une posture plus affirmée. Le spoiler arrière redessiné améliore l'aérodynamisme, tandis qu'un diffuseur positionné haut, entièrement revisité, apporte une touche sportive supplémentaire.Éclairage intelligent
De nuit, l'Audi Q4 Sportback e-tron révèle tout son potentiel en matière d'éclairage.
A l'avant, les feux de jour à LED numériques dotés d'une technologie segmentée génèrent des signatures lumineuses numériques immédiatement reconnaissables, sélectionnables via le MMI.
À l'arrière, les feux OLED numériques placent la barre plus haut en matière de design lumineux.
Le SUV coupé électrique Audi
offre jusqu'à quatre signatures lumineuses digitales, disponibles sur les versions haut de gamme en combinaison avec les phares Matrix
LED et les feux OLED digitaux 2.0. La signature lumineuse reste animée en conduite.
Les feux OLED numériques arrière génèrent plusieurs fois par seconde un nouveau motif lumineux, grâce à six panneaux OLED digitaux totalisant 284 segments, pilotés par un algorithme spécifiquement développé. L'arrière du véhicule adopte une apparence dynamique, illustrant une interaction visible entre la voiture
et son environnement
.Habitacle
Des détails tels que des coussinets rembourrés au niveau des genoux, des surpiqûres haut de gamme et des surfaces résistantes aux rayures viennent parfaire l'ambiance intérieure. La console centrale ascendante relie harmonieusement la planche de bord aux sièges arrière et confère à l'habitacle un caractère sportif.
Le pack d'éclairage d'ambiance plus, disponible en option, crée une atmosphère raffinée à la nuit tombée, tandis que l'éclairage d'ambiance blanc est proposé de série. Des lumières de marquage soulignent les lignes de la planche de bord et de la console centrale. En option, l'éclairage d'interaction dynamique renforce l'ambiance. Un système audio premium Sonos est également disponible. Les sièges sport sont proposés de série.Scène numérique
Au cœur de l'habitacle se trouve la scène numérique orientée vers le conducteur. Son élément central est l'écran panoramique, qui associe un combiné d'instruments de 11,9 pouces à un écran tactile MMI de 12,8 pouces, avec de larges éléments graphiques offrant une vue d'ensemble rapide des fonctions et services.
Un écran passager de 12 pouces, disponible en option? vient compléter l'ensemble, avec un affichage en veille personnalisable. Affichage tête haute à réalité augmentée
L'Audi Q4 Sportback e-tron peut être équipée d'un affichage tête haute à réalité augmentée, proposé en option. Celui-ci projette les informations sur le pare-brise en deux niveaux : dans la couche AR, les flèches de navigation, les points de départ et de destination, ainsi que les indications de certains systèmes d'aides à la conduite
apparaissent superposés à l'environnement réel, à l'endroit approprié. Ces éléments donnent l'impression de flotter à environ dix mètres devant le conducteur, voire davantage selon la situation.
Du point de vue du conducteur, le champ de vision
des contenus en réalité augmentée couvre une diagonale d'environ 70 pouces. En dessous, la couche d'information affiche la vitesse, les panneaux de signalisation ainsi que les icônes d'assistance et de navigation, visuellement positionnées à environ trois mètres en avant du véhicule.Tableau de bord
Le tableau de bord clairement structuré amplifie la sensation d'espace. Des bouches d'aération verticales encadrent le tableau de bord et sont visuellement liées aux poignées de porte intégrées et au profil affiné. Le véhicule propose quatre solutions de recharge facilement accessibles pour les smartphones : deux zones de recharge inductives ventilées (jusqu'à 15 watts chacune) ainsi que deux ports USB?C situés sous l'accoudoir central. Deux ports USB?C supplémentaires sont également disponibles à l'arrière.Rangements
Le modèle propose environ 25 litres de rangements répartis dans différents compartiments. La polyvalence au quotidien est renforcée par un volume de coffre de 515 litres (jusqu'à 1?487 litres une fois la banquette arrière rabattue).Efficience
Qu'il s'agisse de versions propulsion ou quattro, tous les modèles Audi Q4 Sportback e-tron sont équipés, sur l'essieu arrière, d'un moteur synchrone à excitation permanente (PSM) décliné en deux niveaux de puissance, garantissant un haut niveau d'efficience.
Le moteur électrique « APP350 » intègre de nombreuses optimisations visant à améliorer le rendement, offrant ainsi une autonomie accrue et un couple supérieur sur les Q4 Sportback e-tron et Q4 Sportback e-tron quattro.
L'évolution du moteur électrique s'accompagne de nouveaux composants d'électronique de puissance. L'onduleur à impulsions utilise des semi-conducteurs en carbure de silicium, qui réduisent les pertes de commutation et améliorent l'efficience, notamment en charge partielle. Des fonctions logicielles contribuent à optimiser la consommation
. Des techniques de modulation avancées permettent une meilleure exploitation de la tension DC, garantissant davantage de puissance même à faible niveau de charge.
La transmission gagne en efficience. Un lubrifiant à faible viscosité, spécialement développé, réduit les pertes par friction tout en conservant une excellente résistance. Par temps froid, le peut augmenter l'autonomie jusqu'à 12 kilomètres avec une batterie entièrement chargée.
L'ensemble de ces améliorations se traduit par une légère augmentation de l'autonomie. La version quattro performance gagne jusqu'à 17 kilomètres d'autonomie par rapport à la précédente génération alors que la version performance gagne jusqu'à 23 kilomètres d'autonomie supplémentaire.
La batterie de 63 kWh bruts offre jusqu'à 441 km d'autonomie.Capacité de remorquage
La capacité de remorquage est portée à 1?800 kg sur les versions quattro. La charge verticale sur attelage atteint 90 kg.Applications
Les applications tierces sont accessibles directement via la boutique d'applications en ligne Audi intégrée au MMI, sans smartphone requis.
Assistant vocal piloté par l'intelligence artificielle
Plusieurs fonctions du véhicule (liées au carnet de bord) peuvent être commandées via l'assistant Audi intelligent : cet assistant vocal piloté par l'intelligence artificielle est entièrement intégré au véhicule et représenté par une icône dans l'affichage tête haute ou dans l'Audi virtual cockpit. Les commandes reconnues s'affichent dans le combiné d'instruments.Système d'infodivertissement
Le système d'infodivertissement repose sur Android Automotive OS.Systèmes d'assistance à la conduite
L'Audi Q4 Sportback e-tron restylée introduit de nouveaux systèmes d'aide à la conduite
qui rendent la conduite au quotidien sensiblement plus simple et plus sûre.
L'Audi Q4 Sportback e-tron bénéficie de plusieurs aides à la conduite de série : assistant de stationnement plus avec affichage des distances, régulateur de vitesse (avec limiteur) pré-équipé pour le régulateur adaptatif, alerte de franchissement de ligne avec assistance d'urgence, reconnaissance des panneaux de signalisation, détection de l'attention et de la fatigue avec surveillance du conducteur, ainsi qu'un assistant de freinage d'urgence avant actif avec aide à l'évitement et à la manœuvre de virage, assistant de trafic transversal avant et freinage d'urgence avant.
La reconnaissance des panneaux de signalisation affiche également les panneaux d'avertissement, tels que les cédez-le-passage, les zones de travaux, la présence de piétons, d'animaux ou de passages à niveau.
L'assistant de conduite adaptatif plus est proposé en option. Il assiste le conducteur lors des phases d'accélération et de freinage, du maintien de la vitesse et de la distance, ainsi que du guidage dans la voie. Au-delà de 90 km/h, le système peut également assister les changements de voie sur autoroute. L'activation s'effectue via le MMI. Des flèches affichées dans le combiné d'instruments et dans l'affichage tête haute indiquent si un changement de voie est possible ; une fois le clignotant actionné, le système intervient activement sur la direction.
Grâce à l'utilisation de données en ligne, l'assistant de conduite adaptatif plus peut maintenir le véhicule dans sa voie même en l'absence de marquages visibles, améliorant le confort sur routes secondaires comme en milieu urbain. L'accès aux données en ligne est inclus pendant trois ans après la livraison.
Le pack Tech est de série à partir de la finition Business Executive tandis que les pack Tech Plus et Tech Pro sont en option.
Des fonctionnalités optionnelles telles que le stationnement mémorisé, l'assistant de stationnement plus et les quatre caméras grand angle à 360° renforcent le confort en ville.Recharge bidirectionnelle
L'Audi Q4 Sportback e?tron propose la recharge bidirectionnelle. Grâce à la fonction Vehicle-to-Load (V2L), le véhicule peut alimenter directement des appareils électriques. Cette alimentation s'effectue soit via une prise domestique située dans le coffre (puissance continue de 2,3 kW à 230 V AC), soit via un adaptateur optionnel branché sur la prise de recharge latérale, offrant une prise domestique (2,3 kW) ou une prise camping (3,6 kW).
En Allemagne, Autriche et Suisse, l'Audi Q4 e-tron est compatible avec la fonction Vehicle-to-Home (V2H), permettant à la batterie haute tension de servir de solution de stockage d'énergie complémentaire pour le domicile, notamment en association avec une installation photovoltaïque.
Lors de la recharge bidirectionnelle V2H, l'énergie stockée dans la batterie haute tension de l'Audi Q4 Sportback e-tron peut être transférée vers le foyer via une wallbox DC compatible.
L'état de charge (SoC) autorisant l'alimentation externe se situe entre 20 et 80 %. Les décharges V2H et V2L sont converties en équivalent kilométrique et affichées sous la forme d'un odomètre virtuel dans le véhicule.Données techniquesQ4 Sportback e-tron
Puissance électrique maximale en kW/ch: 150/204
Couple électrique maximal en Nm: 350
Consommation combinée en kWh/100 km (Données provisoires en cours d'homologation): 15.2 - 16.5
Vitesse maximale en km/h: 160
Accélération 0 à 100 km/h en secondes: 8.1
Autonomie maximale en km (Données provisoires en cours d'homologation): 441
Puissance maximale de recharge en courant continu (DC) en kW: 160Q4 Sportback e-tron performance
Puissance électrique maximale en kW/ch: 210/286
Couple électrique maximal en Nm: 560
Consommation combinée en kWh/100 km (Données provisoires en cours d'homologation): 15.6 - 16.9
Vitesse maximale en km/h: 180
Accélération 0 à 100 km/h en secondes: 6.6
Autonomie maximale en km (Données provisoires en cours d'homologation): 580
Puissance maximale de recharge en courant continu (DC) en kW: 165Q4 Sportback e-tron quattro performance
Puissance électrique maximale en kW/ch: 250/340
Couple électrique maximal en Nm: Avant : 560 Arrière : 134
Consommation combinée en kWh/100 km (Données provisoires en cours d'homologation): 16.2 - 17.5
Vitesse maximale en km/h: 180
Accélération 0 à 100 km/h en secondes: 5.4
Autonomie maximale en km (Données provisoires en cours d'homologation): 543
Puissance maximale de recharge en courant continu (DC) en kW: 185