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La grande berline électrique Seal 08 embarque les dernières technologies de Byd La grande berline électrique Seal 08 embarque les dernières technologies de Byd

La grande berline électrique Seal 08 embarque les dernières technologies de Byd

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La grande berline électrique Seal 08 embarque les dernières technologies de Byd

La grande berline électrique Seal 08 embarque les dernières technologies de Byd

Byd dévoile la grande berline électrique Seal 08 en première mondiale au salon de l'automobile de Pékin.

Porte-étendard de la génération Ocean de Byd, la Seal 08 embarque les dernières technologies de Byd.

Le véhicule familial chinois affiche un design extérieur élégant.

Le design horizontal est sans éléments superflus.

L'intérieur de la Seal 08 évoque un appartement lumineux, ouvert et spacieux.

Parmi les détails de finition figurent les incrustations en nacre lumineuse, généralement réservées aux voitures de luxe les plus exclusives ou à la haute joaillerie.

Les passagers avant bénéficient de sièges « zéro gravité » avec inclinaison par simple pression d'un bouton, tandis qu'à l'arrière, des repose-jambes électriques, des dossiers réglables et un écran intégré dans l'accoudoir central sont proposés. Tous les sièges disposent de fonctions de ventilation, chauffage et massage, offrant une expérience de salon roulant à chaque trajet.

Le modèle intègre la batterie Blade de seconde génération de Byd, associée à la recharge Flash Charging permettant d'être « prêt en 5 minutes, rechargé en 9 », ainsi qu'une suspension pneumatique double chambre DiSus-A.

Eric Houguet, écrit le 25/04/2026

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