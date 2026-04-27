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Le crossover compact Omoda 4 se distingue par ses lignes tranchées Le crossover compact Omoda 4 se distingue par ses lignes tranchées

Le crossover compact Omoda 4 se distingue par ses lignes tranchées

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Le crossover compact Omoda 4 se distingue par ses lignes tranchées

Le crossover compact Omoda 4 se distingue par ses lignes tranchées

Omoda présente le crossover compact 4 au salon de l'automobile de Beijing 2026, qui se tient à Pékin du 24 avril au 3 mai.

Long de 4,42 mètres et haut de 1,57 mètre, l'Omoda 4 affiche un design moderne.

L'Omoda 4 se distingue par ses lignes tranchées et ses angles marqués qui lui confèrent un caractère affirmé. Sa signature lumineuse constitue l'un des éléments stylistiques les plus forts du véhicule, chinois symbolisant le pont entre monde virtuel et monde réel.

Ancré dans l'univers numérique, l'habitacle high-tech a été pensé pour offrir une expérience immersive : matériaux soignés, éclairage ambiant et interface numérique enveloppante créent une atmosphère proche de l'univers du jeu vidéo.

Côté motorisations, l'Omoda 4 sera proposé en version hybride SHS (Super Hybrid System), développant 165 kW (224 ch) pour un couple maximal de 295 Nm (chiffres en attente d'homologation).

Le moteur 1.5T DHE turbo quatre cylindres, couplé à une batterie lithium-fer-phosphate de 1,83 kWh, permet des consommations contenues.

L'Omoda 4 sera disponible sur le marché français dans les prochains mois.

Fiche technique (en attente d'homologation)

- Plateforme : T1X
- Longueur : 4 420 mm
- Largeur : 1 870 mm
- Hauteur : 1 570 mm
- Traction
- Puissance : 165 kW / 224 ch (SHS-H hybride)
- Capacité de la batterie : 1,83 kWh (SHS-H hybride)

Eric Houguet, écrit le 27/04/2026

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