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Le Volkswagen Multivan s’offre une très légère mise à jour Le Volkswagen Multivan s’offre une très légère mise à jour

Le Volkswagen Multivan s’offre une très légère mise à jour

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Le Volkswagen Multivan s’offre une très légère mise à jour

Le Volkswagen Multivan s’offre une très légère mise à jour

Avec un design légèrement revisité, la nouvelle déclinaison du modèle culte de la marque Volkswagen est désormais dans les starting-blocks.

L»avant du Volkswagen Multivan fait peau neuve.

Directement inspiré d»un modèle emblématique de la marque, le Multivan reprend les codes stylistiques du Combi Volkswagen, en les transposant sur un modèle tourné vers l»avenir, avec des lignes affinées à l»avant du véhicule.

La partie avant du Multivan a été réinterprétée tout en restant fidèle à l»héritage de ses prédécesseurs. La segmentation du bouclier et de la calandre en deux parties distinctes est plus marquée que sur les modèles précédents, soulignant ainsi la largeur du Multivan. Les feux à LED redessinés, avec leur signature lumineuse, se distinguent par leur esthétique.

Le Multivan a été présenté pour la première fois il y a quarante ans. Le modèle polyvalent par excellence, destiné à la famille, aux loisirs et aux professionnels en est à la cinquième génération.

Le modèle actuel est le Multivan le plus vendu de tous les temps. Avec 38 700 exemplaires vendus en 2025, le modèle actuel a surpassé les chiffres de ventes enregistrés par ses prédécesseurs lors des années précédentes.

Le Multivan restylé fera ses débuts au cours du second semestre 2026.

Eric Houguet, écrit le 22/03/2026

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