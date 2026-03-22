La BMW i3 électrique marque un saut technologique

BMW
lève le voile sur la nouvelle i3
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Depuis cinq décennies, la BMW Série 3
incarne l»essence de la marque BMW. Depuis cinq décennies, l»icône de BMW symbolise le plaisir de conduire, la sportivité et un design immédiatement reconnaissable. Un héritage auquel chaque génération de BMW Série 3
reste fidèle.
La BMW i3 électrique
entend prolonger cet ADN en enrichissant le caractère de la BMW Série 3 de qualités inédites.
Deuxième modèle de la Neue Klasse, la BMW i3
marque un saut technologique majeur pour la marque.
La première BMW Série 3 électrique est lancée sous l»appellation BMW i3 50 xDrive, équipée d»un moteur électrique sur chacun des essieux avant et arrière. La puissance combinée du système atteint 469 ch (345 kW), pour un couple maximal de 645 Nm. La très efficiente sixième génération de la technologie BMW eDrive, associée à l»interface digitale BMW Panoramic iDrive et à l»unité de commande BMW Heart of Joy, porte le plaisir de conduire à un niveau supérieur. Avec le système BMW Symbiotic Drive, l»expérience de conduite assistée entre également dans une nouvelle ère. La BMW i3 propose par ailleurs une interprétation moderne des codes stylistiques emblématiques d»une berline
BMW.
Affirmée et dynamique, la BMW i3 est immédiatement identifiable comme une BMW Série 3.
Les proportions sportives caractéristiques de BMW
s»expriment à travers une interprétation modernisée de la berline tricorps. Parmi les traits distinctifs figurent un empattement long, une surface vitrée élancée s»inclinant vers l»arrière et des porte-à-faux courts.
La face avant à quatre optiques réinterprète de manière inédite la signature familière BMW. La calandre BMW et les doubles projecteurs se fondent dans la signature lumineuse pour former un ensemble expressif.
À l»arrière, les feux horizontaux marqués soulignent la précision du design et l»expression du progrès technologique. Les passages de roues largement évasés mettent en valeur la posture large et sportive de l»i3.
L»habitacle exploite pleinement les possibilités offertes par une architecture entièrement pensée pour l»électromobilité. Il exprime dans le même temps une sportivité clairement orientée vers le conducteur.
L»interface digitale BMW Panoramic iDrive inaugure un nouveau niveau d»orientation vers le conducteur.
La sportivité et le plaisir de conduire font partie intégrante de l»ADN de la BMW Série 3. La BMW i3 franchit une étape et établit de nouveaux standards. En exploitant pleinement les capacités de l»électromobilité, elle offre un comportement routier précis, à la fois fluide, intuitif et maîtrisé.
L»unité de commande BMW Heart of Joy façonne l»expérience de conduite de la BMW i3. Ses temps de réaction sont dix fois plus rapides que ceux des systèmes précédents. Associée à trois autres unités de commande haute performance, elle constitue la pièce maîtresse de l»architecture logicielle et électronique.
La BMW i3 se distingue par son aptitude aux longs trajets. Son autonomie peut atteindre jusqu»à 900 kilomètres selon le cycle WLTP.
Les puissances de recharge en courant continu pouvant atteindre 400 kW permettent de réduire les temps de recharge. Sur une borne de recharge rapide en courant continu, il est possible de récupérer jusqu»à 400 km d»autonomie en 10 minutes.
La sixième génération de la technologie BMW eDrive constitue la base des performances
électriques. Elle comprend des moteurs électriques hautement efficients, une technologie 800 volts ainsi que des batteries haute tension intégrant des cellules cylindriques de nouvelle génération.
L»architecture « cell-to-pack » permet d»atteindre une densité énergétique élevée au niveau du pack tout en contribuant à une batterie haute tension plus compacte
et plus plate.
La BMW i3 propose des fonctions de recharge bidirectionnelle : Vehicle-to-Load (en combinaison avec le Chargeur rapide AC Pro 22 kW optionnel) et Vehicle-to-Home. Elle est également compatible avec la fonction Vehicle-to-Grid (sous réserve de disponibilité sur les marchés).
La BMW i3 est produite dans l»usine historique BMW de Milbertshofen, située au nord de Munich.
La production de la nouvelle BMW
i3 débutera dans ces installations à partir d»août 2026.
Les premiers véhicules seront livrés à partir de l»automne de la même année. DIMENSIONS.
Longueur : 4 760 mm
Largeur : 1 865 mm
Hauteur : 1 480 mm
Empattement : 2 897 m
Largeur de voie avant : 1 606 mm
Largeur de voie arrière : 1 614 mm