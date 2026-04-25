Le grand SUV électrique Byd Sealion 08 propose six sièges indépendants

Byd
dévoile le grand SUV électrique Sealion 08
en première mondiale au salon de l'automobile
de Pékin.
Porte-étendard de la génération Ocean de Byd, le SUV Sealion 08 embarque les dernières technologies de Byd.
Le SUV Sealion 08 est le résultat de plus d'une dizaine de maquettes en argile et de centaines d'itérations, son design ayant été affiné pour adapter le langage stylistique Ocean Aesthetics 2.0 à un véhicule ayant une hauteur supérieure.
Le Sealion 08 affiche une stature imposante
. Ses dimensions (5 115 mm de long
, 1 999 mm de large, 1 800 mm de haut, avec un empattement de 3 003 mm) offrent un espace
intérieur comparable à un « grand appartement », avec six sièges indépendants répartis sur trois rangées.
Parmi les détails de design figurent des enjoliveurs de roues « flottants » sur les jantes de 21 pouces, ainsi qu'une longue signature lumineuse arrière avec un motif « dégradé de marée » d'environ deux mètres.
Le modèle intègre la batterie Blade de seconde génération de Byd, associée à la recharge Flash Charging
permettant d'être « prêt en 5 minutes, rechargé en 9 », ainsi qu'une suspension pneumatique double chambre DiSus-A.