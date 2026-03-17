Le SUV de taille intermédiaire DS N°7 revendique un style distinctif

DS Automobiles
renouvelle son modèle phare avec l'arrivée de la DS N°7
, qui remplace le best-seller de la marque, DS 7.
Tout comme son prédécesseur, la DS N°7 se positionne au cœur du marché dans la catégorie des SUV
compacts et offre un style distinctif qui allie un espace
à bord généreux à un habitacle raffiné et lumineux.
La DS N°7 embarque les technologies
les plus avancées de la marque DS Automobiles avec les DS Drive Assist 2.0, DS Night Vision
, DS Pixelvision et l'affichage tête haute étendu.
Reposant sur la plate-forme technique multi-énergie STLA Medium
de Stellantis, la DS N°7 propose des versions hybride
et électriques et qui se distinguent par leur efficience: la version Hybride 145 affiche un niveau d'émissions à partir de 121 g de CO2/km.
La plateforme technique STLA Medium permet d'offrir une habitabilité généreuse à l'avant comme à l'arrière et un coffre pratique.
Xavier Peugeot
, Directeur Général de DS Automobiles explique: « Après les lancements de N°8, notre fleuron 100 % électrique offrant jusqu'à 750 km d'autonomie puis de N°4, berline multi-énergie la plus confortable de son segment, l'arrivée de DS N°7 poursuit la dynamique DS Automobiles.Premier renouvellement de notre jeune Marque premium, DS N°7 exprime une forme de maturité : alliance du raffinement, du confort et de la technologie, elle représente un enjeu stratégique fort. DS N°7, SUV « Première Classe ». L'Art du Voyage. »Dimensions
Le SUV de taille intermédiaire DS N°7 conserve un gabarit adapté à un usage quotidien. La largeur de 1,90 m et la hauteur de 1,63 m demeurent inchangées par rapport à la DS 7 tandis que la longueur, portée à 4,66 mètres, augmente de 7 cm. L'écart de 7 cm par rapport à son prédécesseur correspond essentiellement à un allongement de 5 cm au niveau de l'empattement, qui atteint 2,79 m, au bénéfice de l'espace offert aux passagers.Design statutaire au service de l'efficience et de l'espace à bord
Les proportions équilibrées de la DS N°7 lui confèrent une silhouette dynamique. La ligne de caisse qui prolonge visuellement les vitres vers l'aile arrière accentue la puissance suggérée par l'épaulement sous la custode, traitée en noir laqué. Le diamètre des roues atteint 740 mm, renforçant encore l'impact visuel avec des jantes jusqu'à 21 pouces.
La courbure du toit, inspirée du concept DS
Aero Sport Lounge, se prolonge par un spoiler coiffant le volet. Cette architecture permet d'atteindre un Cx de 0,26 tout en ménageant une hauteur sous pavillon confortable pour les passagers arrière.
La DS N°7 peut être personnalisée via une teinte de toit contrastante noir profond ou par un bi-ton étendu qui se prolonge sur le capot. Six teintes sont proposées (Vert Soie, Gris Palladium, Bleu Topaze, Blanc Albatre, Cristal Pearl et Noir Perla Nera).Signature lumineuse
La DS N°7 intègre à l'avant la signature lumineuse DS Automobiles inaugurée par la DS N°8 : les DS Light Blade à la forme en V caractéristique et reconnaissable de loin, sont associés à la calandre éclairée DS Luminascreen. A l'arrière, les DS Light Blade verticaux sont identifiables à distance, de jour comme de nuit et contribuent à la performance aérodynamique en guidant proprement le flux d'air.Espace intérieur
Les occupants bénéficient d'un espace généreux pour les jambes et profitent d'une excellente visibilité vers l'extérieur grâce aux grandes surfaces vitrées.
Par rapport à la DS 7, les portes arrière sont allongées pour augmenter de 30% la surface des vitres latérales et le toit panoramique optionnel est agrandi de 40%.Volume de coffre
La DS N°7 offre un volume de coffre jusqu'à 560 litres selon la motorisation et l'équipement audio.
L'aménagement intérieur, à la géométrie régulière, facilite l'appréhension de l'espace disponible.
La DS N°7 est dotée d'un plancher de coffre à deux positions permettant d'obtenir une surface plane lorsque les dossiers 40/20/40 de la banquette sont rabattus. Malgré la courbure profilée du toit, les ingénieurs de DS Automobiles ont su conserver la hauteur de chargement et la largeur entre les passages de roue de la DS 7 en avançant les charnières du volet.Motorisation
La DS N°7 Hybride associe un moteur essence trois cylindres turbo de 1.2 litre à une machine électrique de 28 ch (21 kW), intégrée directement à la boîte de vitesses automatique à double embrayage et six rapports. Cette architecture permet, en usage urbain ou péri-urbain, de circuler jusqu'à 50% du temps cumulé en mode électrique. Auto
-rechargeable, le système hybride
récupère l'énergie générée lors des phases de décélération et de freinage afin d'alimenter la batterie, sans contrainte de recharge externe.
La DS N°7 Hybride propose une puissance de 145 ch et affiche les émissions de CO2
entre 121 et 127 g/km. La consommation
s'établit à partir de 5,4 litres aux 100 km. Technologies
La DS N°7 concentre les technologies les plus avancées de la marque DS Automobiles.
- DS Pixelvision : le DS Pixelvision associe feux adaptatifs, feux de route pivotants, éclairage en virage et feux de route non éblouissants. Doté d'une portée de 400 mètres, le système détecte les autres usagers, analyse leur trajectoire et adapte le faisceau lumineux afin d'éviter tout éblouissement tout en garantissant un éclairage optimal de la route. Les objets fortement réfléchissants, tels que les panneaux de signalisation, sont isolés du faisceau. La fonction High Beam Boost renforce l'intensité lumineuse au centre des feux de route à partir de 80 km/h sur route droite, augmentant la portée jusqu'à 520 mètres. Entre 40 et 70 km/h, un faisceau latéral supplémentaire éclaire le bas-côté selon l'angle de braquage, améliorant la visibilité en courbe. Plusieurs modes s'activent automatiquement pour adapter l'éclairage aux conditions de conduite : ville, campagne, autoroute, pluie et brouillard.
- DS Drive Assist 2.0 : le dispositif ajoute de la sérénité pour le conducteur avec un système semi-autonome de niveau 2 et plusieurs autres fonctionnalités pour une conduite fluide et naturelle. Le système gère la distance avec le véhicule qui le précède et le positionnement dans la voie. Le changement de voie semi-automatique se fait instantanément : si toutes les conditions de sécurité sont réunies, il s'active automatiquement à la commutation du clignotant entre 70 et 140 km/h. Le DS Drive Assist 2.0 intègre également la fonction Predictive ACC (Adaptive Cruise Control). Il ajoute aux fonctionnalités de l'ACC Stop&Go la possibilité d'adapter la vitesse en fonction du profil de la route et des limitations de vitesse. Le système comprend le type de route sur laquelle la voiture
circule, la limitation de vitesse et connaît également le rayon du prochain virage pour adapter la vitesse. Cette fonctionnalité est t active dans les ronds-points et aux intersections.
- DS Iris System 2.0 : le DS Iris System 2.0 est une interface homme-machine intuitive et personnalisable. Elle fonctionne à la manière d'un smartphone et se pilote via la reconnaissance vocale ou grâce à l'écran tactile central de 16 pouces. Le DS Iris System 2.0 intègre ChatGPT, permettant d'avoir une conversation naturelle avec la DS N°7. Le DS Iris System 2.0 donne accès à des services tels que l'alarme connectée ou le « Vehicle Health Report », fournissant des informations sur l'état des pièces d'usure du véhicule.
- DS Extended Head Up
Display : intégré dans le champ de vision du conducteur, le DS Extended Head Up Display projette à travers le pare-brise des informations essentielles: vitesse, navigation et panneaux de signalisation.
- DS Night Vision : grâce à une caméra infrarouge située dans le bouclier avant, le DS Night Vision améliore la perception nocturne en détectant piétons et animaux jusqu'à 300 mètres devant le véhicule. Les cyclistes, les piétons ou les animaux sont signalés sur le combiné numérique, d'abord en jaune puis en rouge, afin d'alerter efficacement le conducteur et renforcer la sécurité lors de la conduite de nuit.
- Rétrovision numérique : le rétroviseur intérieur numérique propose deux modes d'utilisation : un affichage classique par miroir ou une vision caméra grand angle. Cette dernière utilise le rétroviseur comme écran, offrant une visibilité arrière optimisée quelles que soient les conditions de circulation ou de luminosité.Confort de première classe
Le confort est au cœur de l'ADN de DS N°7. La DS N°7 propose DS Active Scan Suspension, un système d'amortissement piloté associé à une caméra placée en haut du pare-brise. En quelques millisecondes, la chaussée est analysée et les informations transmises à un calculateur qui ajuste individuellement chaque amortisseur via une électrovanne motorisée. La suspension peut anticiper les irrégularités de la route pour offrir un équilibre entre agrément de conduite et confort.
Le confort acoustique a fait l'objet d'un soin particulier lors de la conception de la DS N°7. La DS N°7 peut être équipée d'un vitrage feuilleté acoustique sur les portes avant et arrière pour compléter le pare-brise feuilleté acoustique et les nombreux matériaux absorbants disposés autour de l'habitacle.
Les sièges avant bénéficient de mousses haute densité et de dossiers ajustables en largeur. Selon les versions, ils proposent des fonctions de chauffage, de ventilation et de massage.
Les passagers arrière peuvent eux aussi bénéficier de sièges chauffants et de réglages séparés pour le flux d'air et son intensité.
Le toit vitré panoramique offre jusqu'à 50 mm supplémentaires d'espace pour les têtes en comparaison du toit standard. Son verre feuilleté est composé de plusieurs couches, dont un traitement anti-UV et un revêtement basse émissivité dédiés à la performance thermique, été comme hiver. Une surteinte spécifique visant à protéger de la lumière et à limiter la réflexion sans impacter la transparence a également été développée, permettant ainsi à DS N°7 de s'affranchir d'une fonction d'assombrissement du verre.Large choix d'ambiances intérieures et de matériaux
La DS N°7 offre un large choix d'ambiances intérieures et de matériaux pour habiller les sièges, la planche de bord, la console centrale et les parties supérieures des portes avant comme arrière. Les passagers de DS N°7, qu'ils soient assis à l'avant ou à l'arrière, bénéficient du même haut niveau d'attention et de la même qualité de finition. Les larges surfaces gainées de matériaux souples sont rehaussées par des surpiqûres contrastées ou un motif embossé et peuvent être associées, selon la finition choisie, à des décors en aluminium brossé ou en bois véritable. On retrouve les marqueurs identitaires DS Automobiles (Guillochage Clous de Paris, Point Perle et confection bracelet montre des sièges en cuir Nappa).
Le combiné d'instruments numérique de 10 pouces et l'écran central tactile de 16 pouces s'insèrent dans la planche de bord. La technologie est visible mais de façon discrète, priorité étant donnée à la mise en avant des matériaux et de l'artisanat.
Le volant en X bouscule les codes établis tandis que son architecture et son ergonomie offrent au conducteur des zones de préhension différentes. La partie centrale peut être gainée et soulignée de surpiqûres.
La DS N°7 propose un choix de cinq ambiances intérieures, enrichi au lancement d'une ambiance spécifique pour la Collection La Première :
- Univers Toile DS Noir Basalte
- Univers Toile DS Gris Perle et Bleu Éternel
- Univers Alcantara Bleu Éternel
- Univers cuir nappa Gris Céleste ou cuir Nappa Noir Basalte
- Univers cuir Nappa Noir ByzantinFabrication européenne
La DS N°7 bénéficie d'une chaîne de valeur fortement ancrée en Europe. L'assemblage final est réalisé en Italie, sur le site de Melfi.