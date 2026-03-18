Le SUV électrique DS N°7 E-Tense FWD Long Range offre jusqu'à 740 km d'autonomie WLTP

DS Automobiles
renouvelle son modèle phare avec l'arrivée de la DS N°7, qui remplace le best-seller de la marque, DS 7.
Tout comme son prédécesseur, la DS N°7 se positionne au cœur du marché dans la catégorie des SUV
compacts et offre un style distinctif qui allie un espace
à bord généreux à un habitacle raffiné et lumineux.
La DS N°7 embarque les technologies les plus avancées de la marque DS Automobiles avec les DS Drive Assist 2.0, DS Night Vision
, DS Pixelvision et l'affichage tête haute étendu.
Reposant sur la plate-forme technique multi-énergie STLA Medium de Stellantis, la DS N°7 propose des versions électriques et hybride
. La version électrique N°7 E-Tense
FWD Long Range, équipée d'une batterie fabriquée en France dans la Gigafactory ACC, offre jusqu'à 740 km d'autonomie
en cycle mixte WLTP.
La plateforme technique STLA Medium permet d'offrir une habitabilité généreuse à l'avant comme à l'arrière et un coffre pratique.
Xavier Peugeot
, Directeur Général de DS Automobiles explique: « Après les lancements de N°8, notre fleuron 100 % électrique offrant jusqu'à 750 km d'autonomie puis de N°4, berline
multi-énergie la plus confortable de son segment, l'arrivée de DS N°7 poursuit la dynamique DS Automobiles.
Premier renouvellement de notre jeune Marque premium, DS N°7 exprime une forme de maturité : alliance du raffinement, du confort et de la technologie, elle représente un enjeu stratégique fort. DS N°7, SUV « Première Classe
». L'Art du Voyage. »Dimensions
Le SUV de taille intermédiaire DS N°7 conserve un gabarit adapté à un usage quotidien. La largeur de 1,90 m et la hauteur de 1,63 m demeurent inchangées par rapport à la DS 7 tandis que la longueur, portée à 4,66 mètres, augmente de 7 cm. L'écart de 7 cm par rapport à son prédécesseur correspond essentiellement à un allongement de 5 cm au niveau de l'empattement, qui atteint 2,79 m, au bénéfice de l'espace offert aux passagers.Design statutaire au service de l'efficience et de l'espace à bord
Les proportions équilibrées de la DS N°7 lui confèrent une silhouette dynamique. La ligne de caisse qui prolonge visuellement les vitres vers l'aile arrière accentue la puissance suggérée par l'épaulement sous la custode, traitée en noir laqué. Le diamètre des roues atteint 740 mm, renforçant encore l'impact visuel avec des jantes jusqu'à 21 pouces.
La courbure du toit, inspirée du concept DS
Aero Sport Lounge, se prolonge par un spoiler coiffant le volet. Cette architecture permet d'atteindre un Cx de 0,26 tout en ménageant une hauteur sous pavillon confortable pour les passagers arrière.
La DS N°7 peut être personnalisée via une teinte de toit contrastante noir profond ou par un bi-ton étendu qui se prolonge sur le capot. Six teintes sont proposées (Vert Soie, Gris Palladium, Bleu Topaze, Blanc Albatre, Cristal Pearl et Noir Perla Nera).Aérodynamique
L'aérodynamique soignée se matérialisée par un Cx de 0,26 et un SCx de 0,69.Signature lumineuse
La DS N°7 intègre à l'avant la signature lumineuse DS Automobiles inaugurée par la DS N°8 : les DS Light Blade à la forme en V caractéristique et reconnaissable de loin, sont associés à la calandre éclairée DS Luminascreen. A l'arrière, les DS Light Blade verticaux sont identifiables à distance, de jour comme de nuit et contribuent à la performance aérodynamique en guidant proprement le flux d'air.Espace intérieur
Les occupants bénéficient d'un espace généreux pour les jambes et profitent d'une excellente visibilité vers l'extérieur grâce aux grandes surfaces vitrées.
Par rapport à la DS 7, les portes arrière sont allongées pour augmenter de 30% la surface des vitres latérales et le toit panoramique optionnel est agrandi de 40%.Volume de coffre
La DS N°7 offre un volume de coffre jusqu'à 560 litres selon la motorisation et l'équipement audio.
L'aménagement intérieur, à la géométrie régulière, facilite l'appréhension de l'espace disponible.
La DS N°7 est dotée d'un plancher de coffre à deux positions permettant d'obtenir une surface plane lorsque les dossiers 40/20/40 de la banquette sont rabattus.
Le câble mode 3 fourni avec les versions électriques E-Tense trouve sa place sous l'espace de chargement afin de libérer la place dévolue aux bagages, même avec le plancher en position basse.
Malgré la courbure profilée du toit, les ingénieurs de DS Automobiles ont su conserver la hauteur de chargement et la largeur entre les passages de roue de la DS 7 en avançant les charnières du volet.Motorisations
La DS N°7 E-Tense bénéficie de trois motorisations électriques déclinées selon autant de niveaux de puissance : 230 ch pour la version FWD, 245 ch pour la version FWD Long Range et 350 ch pour la version AWD Long Range qui associe deux moteurs électriques à une transmission intégrale.
Les trois motorisations électriques dispose d'une fonction boost, apportant un surcroît ponctuel de puissance.
La version E-Tense FWD peut délivrer temporairement jusqu'à 260 ch, tandis que la version E-Tense FWD Long Range atteint 280 ch.
La DS N°7 E-Tense AWD Long Range voit sa puissance portée à 375 ch avec la fonction boost. Cela lui permet d'accélérer de 0 à 100 km/h en 5,4 secondes. Autonomie
La DS N°7 E-Tense électrique FWD Long Range propose une autonomie jusqu'à 740 km en cycle mixte WLTP. Cette autonomie repose sur une batterie de 97,2 kWh.
La DS N°7 E-Tense électrique FWD Long Range peut effectuer théoriquement plus de 450 km sur autoroute à une vitesse moyenne de 120 km/h en utilisant la totalité de la capacité de la batterie de traction.
Dotée d'une batterie de 97,2 kWh et d'une transmission intégrale, la version E-Tense AWD Long Range revendique une autonomie jusqu'à 679 km en cycle mixte WLTP.
L'offre électrique est complétée par la version E-Tense FWD équipée d'une batterie de 73,7 kWh offrant jusqu'à 543 km d'autonomie en cycle mixte WLTP.Recharge
La DS N°7 E-Tense est équipée d'un chargeur embarqué de 11 kW sur les finitions Pallas, Étoile et La Première et propose un chargeur 22 kW en option.
La DS N°7 E-Tense peut passer de 20 à 80 % de charge batterie en 27 minutes (31 minutes pour la batterie de 73,7 kWh) sur une borne rapide grâce au pré-conditionnement thermique de la batterie. Le pré-conditionnement thermique s'active automatiquement si une destination est paramétrée dans la navigation, ou manuellement via l'écran central. La puissance de charge se maintient à 160 kW entre 20 et 55 % de niveau de charge, permettant de récupérer plus de 190 km d'autonomie en 10 minutes. Freinage régénératif
La gestion énergétique est renforcée par un freinage régénératif à trois niveaux, ajustable via les palettes derrière le volant. Fonction One-Pedal
Le freinage régénératif à trois niveaux est complété par la fonction One-Pedal qui permet de maximiser la récupération d'énergie en relâchant la pression sur la pédale d'accélérateur. Dans ce mode, la pédale de frein n'est sollicitée que dans le cas de freinages appuyés.Technologies propres au véhicule électrique
Des technologies propres au véhicule électrique sont déployées pour faciliter l'usage des différentes versions de la DS N° 7 E-Tense.
- Planificateur d'itinéraires embarqué EV Routing : intégré à DS Iris System 2.0, le planificateur d'itinéraires embarqué EV Routing facilite les trajets et élimine toute source de stress liée à la recharge. S'appuyant sur les données statiques et dynamiques du véhicule en temps réel, telles que la consommation
énergétique et l'état de charge de la batterie, le planificateur EV Routing fournit des informations précises et actualisées. La fonctionnalité permet de visualiser et d'anticiper les itinéraires en tenant compte des arrêts de recharge nécessaires tout en intégrant les temps de charge. Il est possible de choisir le niveau de charge souhaité lors d'un arrêt de recharge ou à l'arrivée.
- Planification de trajets avec e-Routes : via l'application MyDS les conducteurs
peuvent également utiliser la fonctionnalité e-Routes pour planifier leurs trajets à distance et afficher ensuite les informations directement sur l'écran central de la DS N°7 E-Tense, via Apple CarPlay ou Android Auto
.
- Free2Move Charge: l'écosystème Free2Move Charge donne accès à plus de 800 000 points de recharge en Europe, dont 135 000 bornes rapides, tout en permettant de localiser les stations, connaître leur puissance et gérer ses sessions directement depuis l'application.
- Plug & Charge: la fonction Plug & Charge permet de déclencher un cycle de charge automatiquement lors du branchement de la voiture
sur une borne de charge rapide en courant continu.
- Pré conditionnement de la batterie: la DS N°7 E-Tense optimise la recharge grâce au pré conditionnement de la batterie, qui l'amène à sa température idéale avant l'arrivée à une borne, réduisant ainsi le temps de charge. Cette fonction peut être activée de 3 façons : via l'application MyDS, automatiquement avec un itinéraire EV Routing, ou manuellement depuis l'écran central.
- Pré conditionnement de l'habitacle : l'application MyDS permet de préconditionner l'habitacle à distance pour retrouver une température idéale de 21°C à bord.
- Fonction V2L : la fonction V2L (Vehicle-to-Load) permet d'alimenter, grâce à un adaptateur spécifique branché sur la prise de recharge, des appareils électriques externes directement à partir de la batterie haute tension. Le véhicule devient une source d'énergie mobile et délivre du courant alternatif 230 V pour faire fonctionner ou recharger différents équipements
tels qu'un ordinateur ou une trottinette.Technologies
La DS N°7 concentre les technologies les plus avancées de la marque DS Automobiles.
- DS Pixelvision : le DS Pixelvision associe feux adaptatifs, feux de route pivotants, éclairage en virage et feux de route non éblouissants. Doté d'une portée de 400 mètres, le système détecte les autres usagers, analyse leur trajectoire et adapte le faisceau lumineux afin d'éviter tout éblouissement tout en garantissant un éclairage optimal de la route. Les objets fortement réfléchissants, tels que les panneaux de signalisation, sont isolés du faisceau. La fonction High Beam Boost renforce l'intensité lumineuse au centre des feux de route à partir de 80 km/h sur route droite, augmentant la portée jusqu'à 520 mètres. Entre 40 et 70 km/h, un faisceau latéral supplémentaire éclaire le bas-côté selon l'angle de braquage, améliorant la visibilité en courbe. Plusieurs modes s'activent automatiquement pour adapter l'éclairage aux conditions de conduite : ville, campagne, autoroute, pluie et brouillard.
- DS Drive Assist 2.0 : le dispositif ajoute de la sérénité pour le conducteur avec un système semi-autonome de niveau 2 et plusieurs autres fonctionnalités pour une conduite fluide et naturelle. Le système gère la distance avec le véhicule qui le précède et le positionnement dans la voie. Le changement de voie semi-automatique se fait instantanément : si toutes les conditions de sécurité sont réunies, il s'active automatiquement à la commutation du clignotant entre 70 et 140 km/h. Le DS Drive Assist 2.0 intègre également la fonction Predictive ACC (Adaptive Cruise Control). Il ajoute aux fonctionnalités de l'ACC Stop&Go la possibilité d'adapter la vitesse en fonction du profil de la route et des limitations de vitesse. Le système comprend le type de route sur laquelle la voiture circule, la limitation de vitesse et connaît également le rayon du prochain virage pour adapter la vitesse. Cette fonctionnalité est t active dans les ronds-points et aux intersections.
- DS Iris System 2.0 : le DS Iris System 2.0 est une interface homme-machine intuitive et personnalisable. Elle fonctionne à la manière d'un smartphone et se pilote via la reconnaissance vocale ou grâce à l'écran tactile central de 16 pouces. Le DS Iris System 2.0 intègre ChatGPT, permettant d'avoir une conversation naturelle avec la DS N°7. Le DS Iris System 2.0 donne accès à des services tels que l'alarme connectée ou le « Vehicle Health Report », fournissant des informations sur l'état des pièces d'usure du véhicule.
- DS Extended Head Up
Display : intégré dans le champ de vision du conducteur, le DS Extended Head Up Display projette à travers le pare-brise des informations essentielles: vitesse, navigation et panneaux de signalisation.
- DS Night Vision : grâce à une caméra infrarouge située dans le bouclier avant, le DS Night Vision améliore la perception nocturne en détectant piétons et animaux jusqu'à 300 mètres devant le véhicule. Les cyclistes, les piétons ou les animaux sont signalés sur le combiné numérique, d'abord en jaune puis en rouge, afin d'alerter efficacement le conducteur et renforcer la sécurité lors de la conduite de nuit.
- Rétrovision numérique : le rétroviseur intérieur numérique propose deux modes d'utilisation : un affichage classique par miroir ou une vision caméra grand angle. Cette dernière utilise le rétroviseur comme écran, offrant une visibilité arrière optimisée quelles que soient les conditions de circulation ou de luminosité.Confort de première classe
Le confort est au cœur de l'ADN de DS N°7. La DS N°7 propose DS Active Scan Suspension, un système d'amortissement piloté associé à une caméra placée en haut du pare-brise. En quelques millisecondes, la chaussée est analysée et les informations transmises à un calculateur qui ajuste individuellement chaque amortisseur via une électrovanne motorisée. La suspension peut anticiper les irrégularités de la route pour offrir un équilibre entre agrément de conduite et confort.
Le confort acoustique a fait l'objet d'un soin particulier lors de la conception de la DS N°7. La DS N°7 peut être équipée d'un vitrage feuilleté acoustique sur les portes avant et arrière pour compléter le pare-brise feuilleté acoustique et les nombreux matériaux absorbants disposés autour de l'habitacle.
Les sièges avant bénéficient de mousses haute densité et de dossiers ajustables en largeur. Selon les versions, ils proposent des fonctions de chauffage, de ventilation et de massage.
Les passagers arrière peuvent eux aussi bénéficier de sièges chauffants et de réglages séparés pour le flux d'air et son intensité.
Le toit vitré panoramique offre jusqu'à 50 mm supplémentaires d'espace pour les têtes en comparaison du toit standard. Son verre feuilleté est composé de plusieurs couches, dont un traitement anti-UV et un revêtement basse émissivité dédiés à la performance thermique, été comme hiver. Une surteinte spécifique visant à protéger de la lumière et à limiter la réflexion sans impacter la transparence a également été développée, permettant ainsi à DS N°7 de s'affranchir d'une fonction d'assombrissement du verre.Large choix d'ambiances intérieures et de matériaux
La DS N°7 offre un large choix d'ambiances intérieures et de matériaux pour habiller les sièges, la planche de bord, la console centrale et les parties supérieures des portes avant comme arrière. Les passagers de DS N°7, qu'ils soient assis à l'avant ou à l'arrière, bénéficient du même haut niveau d'attention et de la même qualité de finition. Les larges surfaces gainées de matériaux souples sont rehaussées par des surpiqûres contrastées ou un motif embossé et peuvent être associées, selon la finition choisie, à des décors en aluminium brossé ou en bois véritable. On retrouve les marqueurs identitaires DS Automobiles (Guillochage Clous de Paris, Point Perle et confection bracelet montre des sièges en cuir Nappa).
Le combiné d'instruments numérique de 10 pouces et l'écran central tactile de 16 pouces s'insèrent dans la planche de bord. La technologie est visible mais de façon discrète, priorité étant donnée à la mise en avant des matériaux et de l'artisanat.
Le volant en X bouscule les codes établis tandis que son architecture et son ergonomie offrent au conducteur des zones de préhension différentes. La partie centrale peut être gainée et soulignée de surpiqûres.
La DS N°7 propose un choix de cinq ambiances intérieures, enrichi au lancement d'une ambiance spécifique pour la Collection La Première :
- Univers Toile DS Noir Basalte
- Univers Toile DS Gris Perle et Bleu Éternel
- Univers Alcantara Bleu Éternel
- Univers cuir nappa Gris Céleste ou cuir Nappa Noir Basalte
- Univers cuir Nappa Noir ByzantinFabrication européenne
La DS N°7 bénéficie d'une chaîne de valeur fortement ancrée en Europe. La batterie Long Range de 97,2 kWh est produite dans le Nord de la France, dans la Gigafactory ACC de Billy-Berclau, tandis que les moteurs électriques sont fabriqués dans l'est de la France. L'assemblage final est réalisé en Italie, sur le site de Melfi.