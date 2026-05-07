Le SUV électrique à batterie Lexus TZ offre six places sur trois rangées de sièges

Lexus
dévoile en première mondiale le TZ. Le Lexus TZ est un SUV
électrique à batterie six places à trois rangées de sièges.
Le Lexus TZ incarne la vision
de la marque Lexus « Discover ».
Le design extérieur affirmé distinctif, propre au design Lexus, se distingue par des éléments aérodynamiques finement travaillés, qui contribuent à l'efficience.
Le concept Lexus
de « Driving Lounge » crée un espace
et une ambiance propices à la détente avec un large toit panoramique ouvrant qui s'étend au-dessus des trois rangées de sièges. Cette sensation d'ouverture sur l'extérieur et cette atmosphère paisible rappellent la sérénité zen des maisons et de l'architecture traditionnelles japonaises.
L'habitacle se distingue par un aménagement épuré et fonctionnel, où le style contemporain se retrouve dans la finesse du tableau de bord et le design raffiné des commandes Responsive Hidden Switch Lexus.
Le Lexus TZ sera disponible en France début 2027.DESIGN INTÉRIEUR « DRIVING LOUNGE »
L'habitacle du Lexus TZ se distingue par son ambiance raffinée. Le « driving lounge » de Lexus propose un confort première classe
, un silence absolu et des équipements
luxueux, emblématiques de l'hospitalité Omotenashi et de l'artisanat Takumi propres à Lexus.
L'empattement long, l'architecture spécifique de la suspension et l'intégration de la batterie sous le plancher permettent d'accueillir six sièges répartis sur trois rangées. La deuxième rangée est équipée de sièges individuels de type « capitaine », et la troisième rangée offre un espace généreux pour la tête et les jambes. L'absence de réservoir de carburant a permis de fixer les sièges arrière en position basse et d'offrir un confort optimal, même aux personnes de grande taille. L'accès aux places arrière est facilité.
Le Lexus TZ reçoit des sièges avant, composés d'une structure légère et divisée en différents modules indépendants fixés à un cadre. Cette architecture permet de créer des sièges au dessin plus fin et plus sculpté, tout en offrant un meilleur maintien et un confort accru. Les sièges avant et ceux de la deuxième rangée sont chauffants et ventilés. Le chauffage des sièges est également disponible en troisième rangée selon les versions.
Des repose-jambes sont disponibles pour le passager avant et ceux de la deuxième rangée, tandis qu'un système de chauffage radiant permet d'apporter de la chaleur aux jambes du conducteur et du passager avant. Discrètement positionné sous le tableau de bord et la colonne de direction, il fonctionne de concert avec le système de climatisation, contribuant à optimiser l'autonomie du véhicule électrique
.
La sensation d'espace est renforcée par un toit ouvrant panoramique qui s'étend au-dessus des six sièges.
L'esthétique épurée et minimaliste de l'habitacle est optimisée par la planche de bord fine qui intègre la technologie de commandes Responsive Hidden Switch de Lexus : la planche de bord présente une finition capitonnée lisse et unie, avec une série d'icônes de fonctions qui s'illuminent lorsque la main du conducteur passe au-dessus de sa surface. Bien qu'affleurantes, ces commandes offrent un retour tactile précis. Le volant du Lexus TZ est également équipé de plusieurs commandes Responsive Hidden Switch.
Les portes intègrent un système de fermeture assistée qui détecte lorsqu'elles sont entrouvertes et en assure la fermeture complète.
Les panneaux des portes reçoivent des inserts décoratifs en bambou, réalisés grâce à une technique de superposition de films exclusive à Lexus. À la lumière du jour, ils ont l'apparence naturelle du bambou, et ils se parent de motifs lumineux lorsqu'ils sont synchronisés avec l'éclairage d'ambiance du véhicule.
Le Lexus TZ peut être équipé d'un système audio Mark Levinson à 21 haut-parleurs, offrant un son 3D. Le système propose un mode « Position » qui, si les passagers le souhaitent, concentre le son sur les places arrière avec un réglage spécifique.POSTE DE CONDUITE
Le poste de conduite Lexus est optimisé dans le TZ grâce à un combiné d'instruments asymétrique de 12,3 pouces sans casquette et un tableau de bord bas, fin et horizontal qui augmente le champ de vision du conducteur. Un film polarisant sur l'écran permet d'éviter les reflets du pare-brise susceptibles de masquer les compteurs et les informations affichées.
Le profilage spécifique des montants avant améliore la visibilité du conducteur en virage.DIMENSIONS
Le Lexus TZ mesure 5 100 mm de long avec un empattement de 3 050 mm, des dimensions généreuses qui permettent d'obtenir un habitacle confortable pour six passagers. Le porte-à-faux avant plus court contribue à la maniabilité et à la bonne répartition des masses du Lexus TZ, tandis que le porte-à-faux arrière plus important offre un volume de chargement accru et contribue à la stabilité globale.VOLUME DE CHARGEMENT
Avec la troisième rangée de sièges en place, il est possible de transporter quatre valises de 55 litres ou deux de 92 litres. Les sièges de la troisième rangée sont rabattables pour libérer de l'espace et charger deux vélos ou des objets très longs.SILENCE
Des matériaux insonorisant et isolants sont intégrés à la structure du véhicule électrique afin de compenser les fréquences de résonance. Parmi les autres optimisations, citons l'utilisation de vitres plus épaisses, l'installation d'un couvre-moteur supplémentaire et la conception de rétroviseurs aérodynamiques minimisant les bruits du vent.DESIGN EXTÉRIEUR
Lexus démontre l'approche contemporaine et distinctive de son design « Simplicité Provocante » avec l'extérieur du TZ qui affiche une apparence affirmée.
Le design du Lexus TZ a été pensé pour un aérodynamisme optimal contribuant à maximiser l'autonomie du véhicule. Le TZ affiche un coefficient de traînée (Cx) de 0,27.
De profil, la silhouette fuselée du Lexus TZ est allongée. On remarque les poignées de porte semi-affleurantes, les lignes de caractère marquées, les surfaces texturées et les jantes aérodynamiques au style audacieux (20 ou 22 pouces selon la version).
La face avant dégage une impression de puissance, conférant à la silhouette fuselée caractéristique de Lexus une allure épurée. Des éléments graphiques géométriques soulignent la précision et la robustesse du design, tandis que les feux signature de Lexus, en forme de double L, présentent des éléments distinctifs pointant vers l'intérieur et l'extérieur pour les feux de jour et les clignotants.
À l'arrière, la ligne de toit s'incline. Ce dessin améliore l'aérodynamisme sans compromettre l'espace et le confort à bord. Les ailes arrière généreuses contribuent à renforcer la posture puissante de SUV. Les feux arrière en forme de L, le traitement 3D marqué du hayon et la forme du pare-chocs identifient immédiatement le TZ comme une authentique Lexus.SYSTÈME MULTIMÉDIA
Le Lexus TZ bénéficie de la plateforme logicielle Arene de Lexus qui propose un plus large éventail de fonctions multimédias LexusConnect et offre une utilisation rapide et intuitive.
L'écran multimédia central de 14 pouces est synchronisé avec l'écran 12,3 pouces du combiné d'instruments, permettant d'afficher la carte de navigation complète sous les yeux du conducteur.
Les utilisateurs du Lexus TZ auront accès à de plusieurs fonctions d'information, de navigation, de sécurité et de confort, grâce à différents packs de services connectés, disponibles par abonnement via l'application LexusLink plus.
Le pack Standard Services, disponible de série, comprend des fonctionnalités essentielles telles que la navigation basée dans le cloud, un assistant vocal, la commande à distance de certaines fonctions (verrouillage/déverrouillage des portes, climatisation, etc.), les mises à jour logicielles à distance pour les systèmes multimédia et de sécurité, les rappels d'entretien.
La clé numérique Smart
Digital Key plus sera disponible, intégrée au portefeuille numérique du smartphone ou de la montre du propriétaire, et partageable avec jusqu'à six autres utilisateurs. Son utilisation est rapide et intuitive, sans qu'il soit nécessaire de lancer une application. Cette clé numérique fonctionne même si la batterie du smartphone compatible NFC est déchargée.
Le pack Connect & Drive permet d'accéder à des fonctions de navigation et d'assistant vocal améliorées, ainsi qu'au compte de streaming musical (Spotify) de l'utilisateur.
Le pack Connect & Secure offre une sécurité et une sérénité accrues grâce à un enregistreur de conduite, un antidémarrage à distance et au système antivol Car Theft Assistant.
Les conducteurs du Lexus TZ bénéficieront d'une gestion simplifiée de tous les aspects liés aux performances
et à la recharge de la batterie de leur véhicule via l'application Lexus Link plus et le système multimédia embarqué LexusConnect. Ces derniers fournissent des informations en temps réel sur l'autonomie disponible, le niveau de charge de la batterie, la planification des recharges et la planification d'itinéraires intégrant des bornes de recharge.
Le système multimédia embarqué LexusConnect comprend un menu dédié qui regroupe toutes les données et informations pertinentes relatives à la batterie et aux performances du véhicule.EXPÉRIENCE DE CONDUITE LEXUS DRIVING SIGNATURE
Reposant sur la plateforme d'architecture globale Lexus, le TZ bénéficie de performances optimisées.
Malgré ses dimensions de grand SUV, le TZ offre la Lexus Driving Signature, alliant confiance, maîtrise et confort. Le processus, appelé « Aji-migaki » chez Lexus, englobe environ 40 thèmes différents couvrant un large éventail de domaines de performance.
Le comportement routier du véhicule a été travaillé en profondeur au centre technique Lexus de Shimoyama, au Japon, grâce à des programmes d'essais
intensifs sur simulateur et sur piste.
Un des éléments clés du comportement routier du Lexus TZ est son châssis rigide, doté d'un centre de gravité bas. Le TZ bénéficie de tout le savoir-faire de Lexus dans la conception des carrosseries et des plateformes, avec des renforts (l'avant, l'arrière, le plancher arrière, le plancher avant, et la structure centrale du véhicule) ainsi que l'utilisation de techniques de soudage et de collage de pointe, de métaux résistants et légers, et d'une batterie intégrée au châssis.
La suspension du Lexus TZ est composée de jambes de force MacPherson à l'avant et d'un système multibras à l'arrière. Associée à une carrosserie très rigide, elle contribue au confort et à la stabilité du Lexus TZ.
Le système Dynamic Rear Steering (DRS), permet aux roues arrière de pivoter jusqu'à quatre degrés, parallèlement ou en opposition à l'angle des roues avant selon les conditions de conduite. À basse et moyenne vitesse, le système améliore la tenue de route, la maniabilité et la réactivité de la direction. À allure plus élevée, il renforce la stabilité du véhicule et inspire confiance au conducteur. Le rayon de braquage réduit (5,4 mètres avec le système Dynamic Rear Steering DRS et 5,8 sans) du Lexus TZ constitue un autre avantage du système de roues arrière directrices.
Le système de freinage à commande électronique offre un freinage naturel, précis, réactif et facilement contrôlable. Il utilise un répartiteur qui ajuste l'équilibre de la force de freinage entre les roues avant et arrière, assurant une transition fluide et rassurante entre la décélération et la prise de virage.
Le conducteur peut également utiliser le système de freinage régénératif capable de fournir jusqu'à 0,2 g de décélération, réduisant ainsi le besoin d'utiliser la pédale de frein et rendant la conduite plus agréable et simple. Le système propose cinq niveaux de décélération différents, sélectionnables à l'aide des palettes au volant.
Le système Interactive Manual Drive offre les sensations d'une boîte de vitesses manuelle à passage rapide sur un véhicule électrique. La technologie Lexus équipe la voiture
d'une transmission virtuelle à huit rapports qui reproduit des changements de rapports en fonction de l'utilisation de l'accélérateur et de la vitesse du véhicule.
Le comportement routier du Lexus TZ est optimisé par le système de transmission intégrale Direct4 de Lexus. Il répartit automatiquement le couple moteur entre les essieux avant et arrière en fonction des conditions de circulation et du mode de conduite sélectionné.MOTORISATIONS ÉLECTRIQUES
Le Lexus TZ propose deux groupe motopropulseur électrique à batterie.
Un moteur de 230 kW (313 ch) sur le TZ 450e et un moteur de 300 kW (408 ch) sur le TZ 550e.
Le Lexus TZ est équipé d'eAxles à l'avant et à l'arrière. Ces unités compactes
et légères regroupent les principaux composants du groupe motopropulseur électrique dans un seul boîtier, notamment le moteur-générateur, l'unité de contrôle de puissance et l'onduleur.
Leur conception diffère selon leur emplacement : l'eAxle avant est de faible longueur, tandis que la hauteur réduite de l'eAxle arrière préserve l'espace dans l'habitacle et permet d'accueillir la troisième rangée de sièges. Sa conception prend également en compte la sécurité en cas de collision.BATTERIE HAUTE CAPACITE
Le Lexus TZ est équipé d'une batterie lithium-ion
de 95,8 kWh. Cette capacité de batterie permet une autonomie estimée entre 480 et 530 km (selon les versions, TZ 450e et TZ 550e)RECHARGE
Les systèmes Lexus de refroidissement par eau, de gestion de la température et de préconditionnement de la batterie optimisent son état pour une recharge rapide et constante. Le préconditionnement de la batterie, automatique lors des itinéraires de navigation programmés avec une destination de recharge, ou lancé manuellement par le conducteur avant un arrêt, garantit une température idéale au début de la recharge.
Le Lexus TZ est équipé d'un chargeur AC embarqué de 22 kW pour la recharge à domicile. La recharge rapide DC 150 kW de 10 à 80 % est prévue pour environ 35 minutes (charge DC de type CCS).TRIP PLANNER
Le trip planner permet de programmer des itinéraires optimisés pour l'efficience, intégrant sur le trajet des bornes de recharge et se mettant à jour tout au long du voyage en fonction du niveau de charge réel de la batterie.SYSTÈMES DE SÉCURITÉ ET D'ASSISTANCE À LA CONDUITE
Le Lexus TZ bénéficie du Lexus Safety System plus de dernière génération, un ensemble de fonctions de sécurité active et d'assistance à la conduite
.
Système pré-collision
Les capacités du système pré-collision (Pre-Collision System, PCS) ont été améliorées afin de détecter et de réagir à un plus large éventail d'obstacles, mobiles ou statiques, dans une zone étendue devant le véhicule. Il peut intervenir à des distances plus courtes avec les autres véhicules pour l'alerte de collision et le freinage d'urgence, et identifier un plus grand nombre de dangers aux intersections.
Régulateur de vitesse adaptatif
Le régulateur de vitesse adaptatif (Dynamic Radar Cruise Control, DRCC) est doté d'un mode Eco qui contribue à optimiser la consommation
d'énergie. Ce système évalue l'impact du véhicule précédent sur la réduction de la traînée aérodynamique du TZ, mesurée selon cinq niveaux, permettant au conducteur d'identifier le véhicule à suivre pour préserver l'énergie de la voiture. Dans ce mode, la réponse à l'accélération est modérée pour un suivi de véhicule souple et efficace. La fonction Map Connected Drive du DRCC utilise les informations cartographiques du trajet pour optimiser le freinage et l'accélération aux intersections, aux panneaux Stop, dans les virages et aux péages.
Assistance au changement de voie
L'assistance au conducteur sur autoroute est améliorée grâce aux mises à jour du système d'assistance au changement de voie (Lane Change Assist, LCA). Ce dernier permet des changements de voie plus rapides et plus fluides et fonctionne sur une plage de vitesses plus étendue.DONNEES TECHNIQUES
Les données de performances et les spécifications techniques (sous réserve d'homologation) sont:
Longueur (mm): 5,100
Largeur (mm): 1,990
Hauteur (mm): 1,705
Empattement (mm): 3,050
Volume de chargement VDA min.-max. (l): 290 - 2017
Poids du véhicule (kg): 2,630 (Variable selon les caractéristiques
)
Capacité de freinage freinée (kg): 1,500
Dimension des pneus: 255/45R22 / 255/55R20
Rayon de braquage minimum (m): 5.4 (avec DRS) / 5.8 (sans DRS)
Transmission Direct4: all-wheel drive
Puissance maximale du système (kW / DIN hp): 300 / 408
(TZ 550e)
Moteur avant
Puissance Max. (kW / DIN ch): 167 / 227
Couple Max. (Nm): 268.6
Moteur arrière
Puissance Max. (kW / DIN ch): 167 / 227
Couple Max. (Nm): 268.6
Accélération 0-100 km/h (sec): 5.4
Capacité batterie Toyota
(kWh) :95.82
Temps de charge, 150 kW, 10-80% SoC (min): environ 35
Autonomie (km) TZ 450e & TZ 550e: De 480 à 530 (Variable selon les caractéristiques)